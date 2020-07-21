Mustang Mach-E 1400 tanıtıldı: Tam 7 elektrik motoru ve 1400 beygir güç

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Ford modelleri üzerindeki çalışmalarıyla bilinen RTR Vehicles, tamamen elektrikli Mustang Mach-E’ye de el attı. Ford Performance ve RTR iş birliğiyle geliştirilen Mustang Mach-E 1400 isimli prototip, elektrikli araçların performans konusunda ne kadar iddialı olduğunu göstermeye geldi.

Ford’un tamamen elektrikli yarış aracındaki ‘1400’ takısı otomobilin sahip olduğu gücü temsil ediyor. Zira otomobilde toplamda 1400 beygir güç üreten yedi elektrik motoru bulunuyor. Bunlardan üç tanesi ön diferansiyele, dört tanesi “pancake” adı verilen bir stil ile arka bölüme eklenmiş. Söz konusu motorları diferansiyele bağlamak için tek bir şaft kullanılmış. Bu da Ford’un açıklamasına göre Mustang Mach-E 1400’ün driftten yüksek hızlı pist yarışlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılabilmesini sağlamış.

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Mustang Mach-E 1400’deki motorlar, 56.8 kWh kapasiteli bataryadan besleniyor. Bu bataryada yüksek performans ve yüksek deşarj hızına sahip nikel manganez kobalt pil hücreleri kullanılmış. Şimdiye kadarki en güçlü Mach-E olan bu aracın bataryası, bir dielektrik soğutucu vasıtasıyla şarj sırasında bile soğutulacak şekilde tasarlanmış. Bu da aracın boy göstereceği yarışlar arasında ihtiyaç duyulan sürenin kısalmasını sağlamış.

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Ford’un yeni elektrikli yarış aracı prototipi yarış pistleri, drag pistleri ve Ken Block’un adeta görsel şölen sunduğu gymkhana isimli motor sporuna uygun bir biçimde tasarlanmış. Tasarıma baktığımızda araç üzerinde çok fazla aerodinamik öge bulunduğunu görüyoruz. Şirketin iddiasına göre tüm bu aerodinamik unsurlar 257 km/s hızda 1000 kg’dan fazla yere basma kuvveti uyguluyor.

Standart Mach-E şasisi temel alınarak geliştirilen Mustang Mach-E 1400, arkadan, önden ve dört tekerlekten çekişli olmak üzere farklı tahrik düzeniyle kullanılabiliyor. Drift veya yarış pisti kurulumuna göre aracın ön tarafındaki konfigürasyon da değişiyor. Mustang Mach-E 1400, yakında NASCAR yarışında görücüye çıkarılacak.

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