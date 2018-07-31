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2019 Suzuki Vitara 1.0 litrelik motorla geliyor

Eylül ayında resmi olarak tanıtılması beklenen 2019 Suzuki Vitara'da yeni 1.0 litre ve 1.4 litrelik benzinli motorlar bulunacak. Bunun yanı sıra tasarım ve teknoloji tarafında da bazı sürprizler var.
9 ay
12,8b
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24
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Suzuki Vitara 1.0 litrelik motorla geliyor
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İlk kez 2014 yılında karşımıza çıkan dördüncü nesil Suzuki Vitara, 2019 model yılı için güncelleme operasyonundan geçmeye hazırlanıyor. Tasarımında ufak değişimler ve teknoloji tarafında bazı eklemelerle karşımıza çıkacak 2019 Suzuki Vitara, kaputun altında da 1.0 litrelik motor sürpriziyle geliyor.

2019 Suzuki Vitara’nın tasarım tarafında çoğu makyaj operasyonları gibi küçük değişimler bulunuyor. Yeniden elden geçirilen parçalar arasında ön ızgara, tampon ve ışıklandırma grubu yer alıyor. Renk paletine eklenen iki yeni seçeneği de söylemeden geçmeyelim.

2019 Suzuki Vitara’nın kabin tarafında renklendirilmiş bilgi ekranına sahip gösterge paneli bizleri karşılıyor. Bunun yanı sıra içeride kullanılan yumuşak plastik malzemenin kalite hissiyatını arttırdığı söyleniyor. Aracın içerisine yeni teknolojiler eklendiğinden bahseden şirket şimdilik bu konuda ser verip sır vermiyor. Bunun için eylül ayında yapılacak tanıtımı beklememiz gerekiyor.

Türkiye’de de seçenek olarak 1.4 ve 1.6 litrelik benzinli ve dizel motorlarla satılan Suzuki Vitara, 2019 model yılından itibaren 1.0 litrelik turbo destekli benzinli motora kavuşacak. Motor gamının giriş seviyesindeki 1.0 litrelik benzinli motor 110 beygir güç üretecek. AllGrip dört tekerlekten çekiş sistemine yer verilecek bu seçenekte manuel şanzıman kullanılacak.

140 beygir güç ve 220 Nm tork üreten 1.4 litrelik benzinli ünite 2019 Suzuki Vitara'da sunulmaya devam edecek. Aracın standart ekipmanları arasında şeritten ayrılma uyarısı ve önleme, trafik işareti algılama, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik alarmı ve çift sensörlü fren desteği yer alıyor.

2019 Suzuki Vitara fiyatı ve sahip olacağı donanımların eylül ayındaki tanıtıma yakın ortaya çıkması bekleniyor. Şuanda 120 beygirlik 1.6 litre benzinli, dizel ve 140 beygirlik 1.4 litre motorla satışta olan Vitara’nın başlangıç fiyatı ise 111 bin 250 TL.


https://auto.ndtv.com/news/2019-suzuki-vitara-facelift-unveiled-1892283 Yorum Yaz
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Anxiolytic 9 ay en beğenilen Slaved by makarna
Evet Suzuki pazar payının %1'i bile etmeyen Türkiye için milyonlarca dolar harcayıp 1.0 turbo motor üretmiş.
Yanıtla +23
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oup59 9 ay
2019 modelini bilmem de 2021 modeli sanırım bu şekil olacak.Motora ne gerek var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +6
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nyustern 4 ay
suzuki ağzıyla kuş tutsa almayacağım bir arabadır. nedeni de başındaki zat: Ümit Karaaslan Türkiye genel müdürü. Onun çalıştığı şirketlerden araç alınmaz. Kendisi defolu araçları müşteriye kakalaması ve üzerine hakaret etmesi ile ünlüdür. bizzat başıma geldi.
Kendisi hangi şirkete geçerse, o markadan araba almam.
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froster2006 4 ay
Motor GM in corsadada kullandığı 1.0lt link ünite.
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Qantas 9 ay
Tr de ne zaman satışta olur?
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freemangroovy 9 ay
1.4 TURBO 4X4 İYİDİR.. 1.0 HACİM AZ OLUR..
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DH Misafiri 9 ay
Bizde grandvitara var, 3 senedir kullanıyoruz bizi hiç üzmedi. Dört çekerli olması kullanım alanını/amacını genişletiyor zaten. Tavsiye ederim düşünenlere..
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Ultrasaray0643 9 ay
1.0 olsun bizim olsun
Seviyoruz seni Suzuki
.................................
Sertmis plastiğin napam
Ufakmis bagajı hasbam
Zevk meselesi hey MAN
Uzun uzadıya yazmam
Kendim begendim cokmu
İllere vorda bize yohmi
1 Yanıt Yanıtla +2
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lojistisyen 9 ay Ultrasaray0643

iyi güldürdünüz hocam, sonu biraz bozmuş ama olsun
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_mp_ 9 ay
1.6 atmosferik olanı test etmiştim felaket ötesi düşük bir performansı vardı. içi sert aksent plastiği idi. kaputu açınca da bomboş bir görüntü çıkmıştı.
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kvadankpakal 4 ay _mp_
atmosferik 120HP motora göre yeterli bir performansı var. siz sanırım auto mod ile gazlamaya çalıştınız ve tatmin olmadınız. sport moda alsaydınız araç gayet yeterli şekilde atikleşiyor.
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froster2006 9 ay
Motor gm.in 1.0t motoru.
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SezerDogan 9 ay froster2006
Hayır, 1.0 Boosterjet Suzuki'nin kendi geliştirdiği motor. K14C kodlu 1.4'lük motorun üç silinidirlisi. K10C'ydi sanırım kodu da.
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SezerDogan 9 ay
Arkadaşlar tek motor seçeneği 1.0'mış gibi yorumlar görüyorum...
Adamlar 1.0 Turbo motoru 1.6 atmosferiğin yerine çıkardılar. Emisyon daha düşük, alt devirler daha canlı, tüketim de daha az.
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münzevii 9 ay
1.0 b sınıfına anlarım da, vitara için az olmuş.
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aaguler 9 ay münzevii
Vitara zaten b segmentinde
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