2019 Suzuki Vitara 1.0 litrelik motorla geliyor

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İlk kez 2014 yılında karşımıza çıkan dördüncü nesil Suzuki Vitara, 2019 model yılı için güncelleme operasyonundan geçmeye hazırlanıyor. Tasarımında ufak değişimler ve teknoloji tarafında bazı eklemelerle karşımıza çıkacak 2019 Suzuki Vitara, kaputun altında da 1.0 litrelik motor sürpriziyle geliyor.

2019 Suzuki Vitara’nın tasarım tarafında çoğu makyaj operasyonları gibi küçük değişimler bulunuyor. Yeniden elden geçirilen parçalar arasında ön ızgara, tampon ve ışıklandırma grubu yer alıyor. Renk paletine eklenen iki yeni seçeneği de söylemeden geçmeyelim.

2019 Suzuki Vitara’nın kabin tarafında renklendirilmiş bilgi ekranına sahip gösterge paneli bizleri karşılıyor. Bunun yanı sıra içeride kullanılan yumuşak plastik malzemenin kalite hissiyatını arttırdığı söyleniyor. Aracın içerisine yeni teknolojiler eklendiğinden bahseden şirket şimdilik bu konuda ser verip sır vermiyor. Bunun için eylül ayında yapılacak tanıtımı beklememiz gerekiyor.

Türkiye’de de seçenek olarak 1.4 ve 1.6 litrelik benzinli ve dizel motorlarla satılan Suzuki Vitara, 2019 model yılından itibaren 1.0 litrelik turbo destekli benzinli motora kavuşacak. Motor gamının giriş seviyesindeki 1.0 litrelik benzinli motor 110 beygir güç üretecek. AllGrip dört tekerlekten çekiş sistemine yer verilecek bu seçenekte manuel şanzıman kullanılacak.

140 beygir güç ve 220 Nm tork üreten 1.4 litrelik benzinli ünite 2019 Suzuki Vitara'da sunulmaya devam edecek. Aracın standart ekipmanları arasında şeritten ayrılma uyarısı ve önleme, trafik işareti algılama, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik alarmı ve çift sensörlü fren desteği yer alıyor.

2019 Suzuki Vitara fiyatı ve sahip olacağı donanımların eylül ayındaki tanıtıma yakın ortaya çıkması bekleniyor. Şuanda 120 beygirlik 1.6 litre benzinli, dizel ve 140 beygirlik 1.4 litre motorla satışta olan Vitara’nın başlangıç fiyatı ise 111 bin 250 TL.

https://auto.ndtv.com/news/2019-suzuki-vitara-facelift-unveiled-1892283