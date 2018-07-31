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Fossil gelecek yıl BMW marka akıllı saat çıkaracak

Nisan ayında Puma ile global lisans anlaşması yapan Fossil şimdi de Alman otomobil devi BMW ile bir ortaklık kurdu. Şirket 2019'da Wear OS işletim sistemi ile çalışan BMW marka akıllı saat çıkaracak.
9 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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En köklü saat firmalarından biri olan Fossil, otomobil üreticisi BMW ile saat ve akıllı saatler için bir lisans anlaşması yaptığını duyurdu. Bu da BMW marka saatlerin önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Fossil tarafından üretilecek saatler Almanya merkezli şirketten lisanslanan BMW markası altında satacak.
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Fosil bugün ilk BMW markalı saat ve akıllı saatlerin 2019'da satışa sunulacağını doğruladı. Lisans anlaşması 2023'e kadar sürecek. Gelecek yıl çıkacak ilk koleksiyon, Fossil mağazalarına ek olarak 4.000 BMW perakende satış noktasında satılacak. Fossil Grubu'nun başkanı ve CEO'su Kosta Kartsotis “Saat tasarım uzmanlığımızı ve akıllı saat yeteneklerimizi dünyanın dört bir yanındaki BMW meraklılarına getirmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

Puma ile de lisans anlaşması yapıldı

Şirketin koleksiyonunda zaten Google'ın Wear OS platformu ile güçlendirilmiş akıllı saat modelleri var. Dolayısı ile BMW markalı akıllı saat de muhtemelen bu işletim sistemine sahip olacak. Fossil kısa süre önce Puma ile benzer bir anlaşma yaptığını açıkladı. Puma markalı saat ve akıllı saatlerin de BMW modelleri gibi gelecek yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.marketwatch.com/story/fossil-enters-licensing-agreement-with-bmw-for-watches-and-smartwatches-2018-07-30 Yorum Yaz
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DeadLifter 9 ay
Seiko’dan başka saat tanımam. Çok pahalı olanlara da sözüm yok, binen de takmam da.
Connected Drive sistemine entegre edecekler, artık ne işe yarayacak hep birlikte görürüz.
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Mr. Jingles 9 ay
En köklü saat firmalarından biri olan Fossil

Bu bir şaka mı? 34 yıllık Fossil'e köklü demek 283 yıllık Blancpain'e, 113 yıllık Rolex'e, 243 yıllık Breguet'e, 179 yıllık Patek Philippe'e, 158 yıllık TAG Heuer'e, 170 yıllık Omega'ya 137 yıllık Seiko'ya hakarettir. Fossil denilen firma esasında amacı giyim ve giyim aksesuarları üzerine üretim yapmak olup temeli yukarıdaki köklü kuruluşlar gibi saat üretmek üzerine kurulu bir firma değildir.
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Fenomenon 9 ay Mr. Jingles
Bu kadar sinirlenme hocam sakin ol :D
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cocainbar 9 ay
2 ay once fossil otomatik saat aldim gecen hafta garantiye gonderdim ileri gittigi icin. Gelince bir daha garantiye gondip hediye ceki alirim onunlada baska markanin otomatigini dusunuyorum.
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Emre Kocakaya 9 ay
Fossil`in isi bu herkese saat yapar,ama kendisinin dogru duzgun bir saati yok.
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Fx_57,5 9 ay
fossil akıllı saat yerine otomatik saat modellerini çoğaltması gerek.
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