Fossil gelecek yıl BMW marka akıllı saat çıkaracak

En köklü saat firmalarından biri olan Fossil, otomobil üreticisi BMW ile saat ve akıllı saatler için bir lisans anlaşması yaptığını duyurdu. Bu da BMW marka saatlerin önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Fossil tarafından üretilecek saatler Almanya merkezli şirketten lisanslanan BMW markası altında satacak.

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Fosil bugün ilk BMW markalı saat ve akıllı saatlerin 2019'da satışa sunulacağını doğruladı. Lisans anlaşması 2023'e kadar sürecek. Gelecek yıl çıkacak ilk koleksiyon, Fossil mağazalarına ek olarak 4.000 BMW perakende satış noktasında satılacak. Fossil Grubu'nun başkanı ve CEO'su Kosta Kartsotis “Saat tasarım uzmanlığımızı ve akıllı saat yeteneklerimizi dünyanın dört bir yanındaki BMW meraklılarına getirmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

Puma ile de lisans anlaşması yapıldı

Şirketin koleksiyonunda zaten Google'ın Wear OS platformu ile güçlendirilmiş akıllı saat modelleri var. Dolayısı ile BMW markalı akıllı saat de muhtemelen bu işletim sistemine sahip olacak. Fossil kısa süre önce Puma ile benzer bir anlaşma yaptığını açıkladı. Puma markalı saat ve akıllı saatlerin de BMW modelleri gibi gelecek yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.marketwatch.com/story/fossil-enters-licensing-agreement-with-bmw-for-watches-and-smartwatches-2018-07-30