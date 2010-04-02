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Swarovski taşlı LG XD6 Jewelry harici sabit diskler

LG, Swarovski taşlı tasarımıyla bayanlara hitap eden XD6 Jewelry serisi sabit disklerini üretti
9 yıl
13,7b
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Diğer
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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LG,Swarovski taşlarla süslü harici sabit diskler olan XD6 Jewelry serisini üretiyor. Tasarımıyla daha çok bayanlara hitap eden taşınabilir sabit diskler 2 farklı renkte üretilecek. 2.5 inç'lik sabit diske sahip olan XD6 Jewelry serisi 320 GB, 500 GB ve 640 GB kapasiteli olarak satılacak. USB 2.0 arabirimini kullanacak olan Swarosvki taşlarla süslenmiş olan LG XD6 Jewelry taşınabilir sabit disklerin fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Swarovski taşlı LG XD6 Jewelry harici sabit diskler
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
Haberdeki söz konusu ürünün bazı Kore kaynaklı forum sitelerinde fiyat aralığının 97$ - 167$ arasında olacağı söyleniyor. Her ne kadar resmi bilgi olmasa da söylenenler bu yönde.
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
Haberlerin kaynakları doğrultusunda ve diğer kaynaklarda fiyat ve piyasay çıkış tarihi konusunda detaylar olduğu sürece bu bilgiler haber içinde yer alıyor. Söz konusu olan ürünlerin resmi sitelerinde fiyat ve piyasaya çıkış tarihleri hakkında bilgi verilmediği sürece, tahmini bilgilerin yazılması doğru olmaz.. Saygılar
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Mertcan. 9 yıl
Okuduğum son 20 "Kaan Arlı" tarafından yazılmış haberde nedense hep bir bilgi bulunmuyor vb. ifadelerle karşılaşıyorum ve pek de hoşuma gitmemeye başladı açıkçası.
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