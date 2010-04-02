Swarovski taşlı LG XD6 Jewelry harici sabit diskler

LG,Swarovski taşlarla süslü harici sabit diskler olan XD6 Jewelry serisini üretiyor. Tasarımıyla daha çok bayanlara hitap eden taşınabilir sabit diskler 2 farklı renkte üretilecek. 2.5 inç'lik sabit diske sahip olan XD6 Jewelry serisi 320 GB, 500 GB ve 640 GB kapasiteli olarak satılacak. USB 2.0 arabirimini kullanacak olan Swarosvki taşlarla süslenmiş olan LG XD6 Jewelry taşınabilir sabit disklerin fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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