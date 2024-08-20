Dünyanın en küçük robot süpürgesi duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Bugün ev ortamının vazgeçilmezi haline gelen robot süpürgeler, tasarım itibariyle belirli senaryolarda temizlik yapabiliyor. Dar alanlara girmesi ve temizlemesi pek mümkün değil. SwitchBot firması buna yönelik bir çözüm geliştirdi.

SwitchBot K10+ Pro özellikleri ve fiyatı

SwitchBot K10+ Pro hemen hemen avuç içi büyüklüğünde bir robot süpürge ancak boyundan büyük işler yapıyor. 3000Pa emiş gücü sayesinde abilerinden geri kalmayan süpürge lazer radar ve hassas mesafe ölçer sayesinde verimli bir temizlik yapıyor.

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Ölçüsünün sığdığı her noktayı temizleyebilen süpürge sadece 45 desibel gürültü üretiyor. 4 litre toz tankı yılda 4 kere temizlenebilirken tek şarjla 225 metre kare alan süpürebiliyor.

Dolaşmayı engelleyen fırça sayesinde saç ve hayvan tüyleri tehlike oluşturmuyor. SwitchBot Hub 2 yazılımı ile tam entegre olan süpürge Google Home, Amazon Alexa ve Apple Home ile de belirli oranda yönetilebiliyor. Süpürgenin fiyatı 420$ olacak.

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