Dünyanın en küçük robot süpürgesi duyuruldu

SwitchBot K10+ Pro özellikleri ve fiyatı
SwitchBot K10+ Pro hemen hemen avuç içi büyüklüğünde bir robot süpürge ancak boyundan büyük işler yapıyor. 3000Pa emiş gücü sayesinde abilerinden geri kalmayan süpürge lazer radar ve hassas mesafe ölçer sayesinde verimli bir temizlik yapıyor.
Ölçüsünün sığdığı her noktayı temizleyebilen süpürge sadece 45 desibel gürültü üretiyor. 4 litre toz tankı yılda 4 kere temizlenebilirken tek şarjla 225 metre kare alan süpürebiliyor.
Dolaşmayı engelleyen fırça sayesinde saç ve hayvan tüyleri tehlike oluşturmuyor. SwitchBot Hub 2 yazılımı ile tam entegre olan süpürge Google Home, Amazon Alexa ve Apple Home ile de belirli oranda yönetilebiliyor. Süpürgenin fiyatı 420$ olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.