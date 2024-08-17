ŞOK marketler Samsung QLED akıllı televizyon ve Lenovo tablet satıyor

17 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
17 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung markasına ait QLED akıllı televizyon modeli yer alıyor. 65 inçlik 4K QLED ekrana sahip olan akıllı televizyon, webOS işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Fiyatı 64999TL.
Lenovo markasına ait Tab M8 tablet modelinde ise 8 inçli IPS HD ekran, Helio A22 yonga seti, 2GB RAM, 16GB depolama, 5MP arka kamera, 5100mAh batarya, Dolby Audio desteği ile 2399TL olarak satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.