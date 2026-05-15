Dyson, kamerayla sizi takip eden akıllı vantilatörünü tanıttı

Dyson Find+Follow Purifier Cool özellikleri
Yeni model, periskop tarzı bir kamera ve 17 noktalı bir algılama sistemi kullanarak insan vücudu şeklini tespit ediyor. Kullanıcı mutfakta dolaşırken veya oturma odasında yer değiştirirken cihaz otomatik olarak yönünü ayarlayarak hava akışını sürekli kişiye odaklıyor. Odaya ikinci bir kişi girdiğinde ise sistem bunu algılayarak 350 dereceye kadar salınım yapıp havayı iki kişi arasında paylaştırıyor.
Hava temizleme tarafında cihaz, Dyson’ın yeni nesil ürünlerinde yer alan HEPA H13 filtre sistemini kullanıyor. Polen ve evcil hayvan tüyü gibi ince partikülleri filtreleyebilen yapı, karbon filtreyle birlikte azot dioksit emilimini artırıyor. Ayrıca formaldehiti parçalayabilen özel bir filtre de cihazda yer alıyor.
Yazılım tarafında yeni cihaz Matter akıllı ev standardını destekliyor. Bu sayede Dyson uygulamasına bağlı kalmadan Apple Home, Google Home veya Amazon Alexa ile doğrudan kullanılabiliyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/05/14/dyson-findfollow-purifier-cool-launched-specs-price/ https://www.dyson.com/air-treatment/air-purifiers/find-follow-purifier-cool Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.