    Dyson, kamerayla sizi takip eden akıllı vantilatörünü tanıttı

    Dyson, içinde yerleşik kamera bulunan ve odadaki konumunuzu takip ederek hava akışını doğrudan size yönlendiren Dyson Find+Follow Purifier Cool modelini tanıttı.

    Dyson, ev teknolojilerinde sıra dışı tasarımlarıyla bilinen yaklaşımını sürdürerek, kullanıcıyı odada takip edebilen yeni hava temizleyici özellikli vantilatörünü duyurdu. Şirket, içinde yerleşik kamera bulunan ve odadaki konumunuzu takip ederek hava akışını doğrudan size yönlendiren 850 dolarlık Dyson Find+Follow Purifier Cool modelini tanıttı.

    Dyson Find+Follow Purifier Cool özellikleri

    Yeni model, periskop tarzı bir kamera ve 17 noktalı bir algılama sistemi kullanarak insan vücudu şeklini tespit ediyor. Kullanıcı mutfakta dolaşırken veya oturma odasında yer değiştirirken cihaz otomatik olarak yönünü ayarlayarak hava akışını sürekli kişiye odaklıyor. Odaya ikinci bir kişi girdiğinde ise sistem bunu algılayarak 350 dereceye kadar salınım yapıp havayı iki kişi arasında paylaştırıyor.

    Doğal olarak, iç mekan cihazında kamera bulunması gizlilik endişelerini beraberinde getiriyor. Dyson, bu sistemin yüz tanımak için değil yalnızca varlık tespiti için tasarlandığını belirtiyor. Şirkete göre görüntü verisi cihaz içinde yerel olarak işleniyor, anlık analiz ediliyor ve hemen siliniyor. 
    Kamera sistemi aynı zamanda enerji verimliliği için de kullanılıyor. Kullanıcı odadan çıktığında cihaz salınımı durduruyor, oda uzun süre boş kaldığında ise düşük güç moduna geçiyor. Buna rağmen hava kalitesi izleme fonksiyonu aktif şekilde çalışmayı sürdürüyor.

    Hava temizleme tarafında cihaz, Dyson’ın yeni nesil ürünlerinde yer alan HEPA H13 filtre sistemini kullanıyor. Polen ve evcil hayvan tüyü gibi ince partikülleri filtreleyebilen yapı, karbon filtreyle birlikte azot dioksit emilimini artırıyor. Ayrıca formaldehiti parçalayabilen özel bir filtre de cihazda yer alıyor. 

    Yazılım tarafında yeni cihaz Matter akıllı ev standardını destekliyor. Bu sayede Dyson uygulamasına bağlı kalmadan Apple Home, Google Home veya Amazon Alexa ile doğrudan kullanılabiliyor.

