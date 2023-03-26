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    Anlık Bildirim

    Synced bu yaz Türkçe dil desteği ile çıkış yapacak

    Türkçe seslendirmeye sahip olan ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz SYNCED’in bu yaz çıkacağı açıklandı. Oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sürümlerinin de geleceği duyuruldu.
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    Synced bu yaz Türkçe dil desteği ile çıkış yapacak Tam Boyutta Gör
    Yayıncı Level Infinite ve geliştirici NExT Studios, co-op tabanlı çevrimiçi aksiyon oyunu SYNCED'in bu yaz PC için çıkacağını duyurdu. Ayrıca oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarına geleceği ve bu platformlar için çıkış tarihlerinin yakında açıklanacağı da belirtildi.

     Nefes kesen PvE ve PvP modlarına sahip olan SYNCED, oyuncuların en büyük düşmanlarını, en büyük güçlerine dönüştürebilmelerini sağlayarak aksiyon türüne yeni bir soluk getirecek. Steam üzerinden de tamamen Türkçe ve ücretsiz olarak oynanabilecek oyunu şimdiden Steam istek listenize ekleyebilirsiniz.

    Synced yeni fragman

    SYNCED, nanoteknolojinin medeniyetin bel kemiği haline geldiği dünyamızın yakın geleceğinde geçen, oynaması ücretsiz bir bilim kurgu aksiyon oyunudur. Yok olmak üzere olan medeniyetin kalıntıları arasında gezen nano makineler, türlerini devam ettirmek için insanlardan beslenerek onları vahşi, ölümcül Nanolar isimli yaratıklara dönüştürüyorlar. Bu kıyamet ortamında oyuncular, Nerva olarak bilinen değerli nano-enerji maddesini bulmak için Meridyen'i araştıran cesur birer Koşucu rolünü üstlenecekler. Oyuncular üç kişilik ekipler kurarak hem nano makinelere hem de diğer oyunculara karşı temponun hiç düşmediği PvE ve PvP maçlarda kıyasıya mücadele edebilecek.

    Synced bu yaz Türkçe dil desteği ile çıkış yapacak Tam Boyutta Gör

    Her biri farklı özelliklere sahip olan Koşucular oyun alanında karşılaştıkları ve alt ettikleri Üstün Nano'larla senkronize olarak onları Yoldaş Nano'lara dönüştürebilecek ve bu yoldaşlarını Nano ordularına ve rakip oyunculara karşı stratejik olarak kullanabilecekler. Ezici, Topçu, Muhafız ve Gözcü olarak adlandırılan bu Üstün Nano sınıflarının her biri kendi yeteneklerine sahip. Koşucular kendi oyun tarzlarına en uygun olan Üstün Nano’yu seçebilecekler. Ayrıca Koşucular aynı anda iki Nano alabilecek ve bunlar arasında anında geçiş yapabilecekler. Yakından saldırmak istiyorsanız Eziciyi üzerlerine salabilir, tehditleri gözlemek ve rakipleri yağmalamak istiyorsanız Gözcü’yü kuşanabilirsiniz.

    Yeni nesil grafiklere sahip olan SYNCED'in PvE modunda üç kişilik Koşucu ekipleri olarak terk edilmiş çorak toprakları, istila edilmiş endüstriyel tesisleri, karanlık mağaraları ve daha fazlasını keşfederek Nano sürülerine ve güçlü düşmanlara karşı mücadele edecek, kaynak toplayacak ve Meridyen'i ele geçiren Nano hastalığını yavaş yavaş azaltmaya çalışacaksınız. PvP modunda ise diğer Koşucu ve Nanolarla kapışarak süre dolmadan ve Toplayıcı araçlar haritadan ayrılmadan onları ele geçirmeye ve en fazla Nerva’yı toplamaya çalışacaksınız.

    Synced bu yaz Türkçe dil desteği ile çıkış yapacak Tam Boyutta Gör

    Klasik envanter topladığınız aksiyon oyunlarına benzer şekilde, Koşucular PvE ve PvP maçlarında karakterlerini geliştirmek için kaynaklar elde edebilecek ve aynı zamanda güçlü silahların ve modların kilidini açabilecekler. 

    Ocak ayında sona eren başarılı Açık Beta sürecinin ardından oyuncu geri bildirimlerini dinleyen NExT ekibi, betadaki öğrenimlerini SYNCED’in tam sürümünün çıkışı öncesinde oyun deneyimini iyileştirmek için değişikliklere taşıdı.  Yapılan bazı değişiklikler şu şekilde;

    • Tekli Mod - Meridyen’i tek başına keşfetmek isteyen yalnız kurtlar için (can dostları nano yoldaşlarıyla birlikte)
    • Daha etkili Nanolar – Daha geniş yelpazede Nano modları ile savaş meydanında becerilerinizi artırın ve taktiklerinizi genişletin
    • Yeni gezinme modları – Hızla ileri atılma, artırılmış zıplama becerisi ve uçan kaykayı iyi kullanarak nefes kesen aksiyonda avantaj elde edin.

    Steam sayfası: https://store.steampowered.com/app/1008080/SYNCED/
    Epic Game Store sayfası: https://store.epicgames.com/p/synced

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    H
    hakan_harputlu 11 saat önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 5 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 6 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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