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    Yeni Aksiyon Oyunu SYNCED'in açık betası 10 Aralık'ta Türkçe dil desteği ile başlıyor

    Level Infinite’in yayınladığı ve NExT Studios’un geliştirdiği yeni çevrimiçi aksiyon oyunu SYNCED, Açık Beta testi 10 Aralık'ta başlayacak.                       
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    SYNCED'in açık betası 10 Aralık'ta başlıyor Tam Boyutta Gör
    Level Infinite’in yayınladığı ve NExT Studios’un geliştirdiği yeni çevrimiçi aksiyon oyunu SYNCED, Açık Beta testine başlıyor. 10 Aralık’ta başlayacak ve 15 Ocak 2023’e dek sürecek olan Açık Beta testiinde oyuncular, PvE modunu oynayabilecek. Beta testine katılmak için oyunu Steam üzerinden ya da doğrudan SYNCED internet sitesi yoluyla tamamen ücretsiz olarak indirebilir ve Türkçe dil desteğiyle oynayabilirsiniz.

    SYNCED Nasıl Bir Oyun?

    SYNCED, yakın gelecekte nanoteknolojinin medeniyetin belkemiğini oluşturduğu dünyamızda
    geçen, çevrimiçi bir nişancılık oyunu. Çöküş adı verilen felaketin ardından nano makineler,
    insanlığa düşman oluyor ve insanları ölümcül nano makinelere dönüştürerek çoğalıyorlar.     Bu
    kıyamet sonrası dünyada oyuncular, Meridyen adlı bölgede değerli bir nano türevi olan
    Nerva adlı malzemenin peşinde, talihini arayan cesur birer Koşucuyu oynayacak ve 3 kişilik
    ekipler kurarak temponun hiç düşmediği PvE ve PvP maçlarda kıyasıya mücadele edecek.

    Bugün, SYNCED dünyasına daha da derinlemesine bir bakış atan ve Açık Beta dönemi
    boyunca oyuncuların deneyimleyebileceği oynanış mekaniklerini tanıtan daha uzun, ikinci bir
    video daha yayınlandı.

    SYNCED, üçüncü şahıs kamera açısına sahip nişancılık oyunlarına yepyeni bir soluk getirerek oyunculara ölümcül Nano’larla senkronize olma ve düşmanları dosta dönüştürme fırsatı tanıyor. Oyun severler Ezici, Gözcü, Muhafız ve Topçu gibi farklı sınıflardan Nano’larla
    senkronize olabilecek ve her biri ayrı cephaneliğe ve kendine has becerilere sahip Koşucular arasından seçim yapabilecek. Böylece çok sayıda farklı kombinasyon ve taktik geliştirilebilecek

    Koşucular, PvE ve PvP maçlarında kaynakları toplayarak karakterlerini güçlendirirken, ayrıca
    güçlü silah ve modların kilidini açabilecekler. Her bir maç, kendine has bir “koşu” olacak; SYNCED, rogue benzeri oyun türünün özelliklerini yansıtırken, diğer yandan tamamen kendine has bir deneyim sunarak rakipleri arasında öne çıkıyor.

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    D
    DoubleDragon 1 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 2 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 3 gün önce

    maaşallah

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    gun 3 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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