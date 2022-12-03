Yeni Aksiyon Oyunu SYNCED'in açık betası 10 Aralık'ta Türkçe dil desteği ile başlıyor

SYNCED Nasıl Bir Oyun?
SYNCED, yakın gelecekte nanoteknolojinin medeniyetin belkemiğini oluşturduğu dünyamızda
geçen, çevrimiçi bir nişancılık oyunu. Çöküş adı verilen felaketin ardından nano makineler,
insanlığa düşman oluyor ve insanları ölümcül nano makinelere dönüştürerek çoğalıyorlar. Bu
kıyamet sonrası dünyada oyuncular, Meridyen adlı bölgede değerli bir nano türevi olan
Nerva adlı malzemenin peşinde, talihini arayan cesur birer Koşucuyu oynayacak ve 3 kişilik
ekipler kurarak temponun hiç düşmediği PvE ve PvP maçlarda kıyasıya mücadele edecek.
Bugün, SYNCED dünyasına daha da derinlemesine bir bakış atan ve Açık Beta dönemi
boyunca oyuncuların deneyimleyebileceği oynanış mekaniklerini tanıtan daha uzun, ikinci bir
video daha yayınlandı.
SYNCED, üçüncü şahıs kamera açısına sahip nişancılık oyunlarına yepyeni bir soluk getirerek oyunculara ölümcül Nano’larla senkronize olma ve düşmanları dosta dönüştürme fırsatı tanıyor. Oyun severler Ezici, Gözcü, Muhafız ve Topçu gibi farklı sınıflardan Nano’larla
senkronize olabilecek ve her biri ayrı cephaneliğe ve kendine has becerilere sahip Koşucular arasından seçim yapabilecek. Böylece çok sayıda farklı kombinasyon ve taktik geliştirilebilecek
Koşucular, PvE ve PvP maçlarında kaynakları toplayarak karakterlerini güçlendirirken, ayrıca
güçlü silah ve modların kilidini açabilecekler. Her bir maç, kendine has bir “koşu” olacak; SYNCED, rogue benzeri oyun türünün özelliklerini yansıtırken, diğer yandan tamamen kendine has bir deneyim sunarak rakipleri arasında öne çıkıyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam