Yeni Aksiyon Oyunu SYNCED'in açık betası 10 Aralık'ta Türkçe dil desteği ile başlıyor

Tam Boyutta Gör Level Infinite’in yayınladığı ve NExT Studios’un geliştirdiği yeni çevrimiçi aksiyon oyunu SYNCED, Açık Beta testine başlıyor. 10 Aralık’ta başlayacak ve 15 Ocak 2023’e dek sürecek olan Açık Beta testiinde oyuncular, PvE modunu oynayabilecek. Beta testine katılmak için oyunu Steam üzerinden ya da doğrudan SYNCED internet sitesi yoluyla tamamen ücretsiz olarak indirebilir ve Türkçe dil desteğiyle oynayabilirsiniz.

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SYNCED Nasıl Bir Oyun?

SYNCED, yakın gelecekte nanoteknolojinin medeniyetin belkemiğini oluşturduğu dünyamızda

geçen, çevrimiçi bir nişancılık oyunu. Çöküş adı verilen felaketin ardından nano makineler,

insanlığa düşman oluyor ve insanları ölümcül nano makinelere dönüştürerek çoğalıyorlar. Bu

kıyamet sonrası dünyada oyuncular, Meridyen adlı bölgede değerli bir nano türevi olan

Nerva adlı malzemenin peşinde, talihini arayan cesur birer Koşucuyu oynayacak ve 3 kişilik

ekipler kurarak temponun hiç düşmediği PvE ve PvP maçlarda kıyasıya mücadele edecek.

Bugün, SYNCED dünyasına daha da derinlemesine bir bakış atan ve Açık Beta dönemi

boyunca oyuncuların deneyimleyebileceği oynanış mekaniklerini tanıtan daha uzun, ikinci bir

video daha yayınlandı.

SYNCED, üçüncü şahıs kamera açısına sahip nişancılık oyunlarına yepyeni bir soluk getirerek oyunculara ölümcül Nano’larla senkronize olma ve düşmanları dosta dönüştürme fırsatı tanıyor. Oyun severler Ezici, Gözcü, Muhafız ve Topçu gibi farklı sınıflardan Nano’larla

senkronize olabilecek ve her biri ayrı cephaneliğe ve kendine has becerilere sahip Koşucular arasından seçim yapabilecek. Böylece çok sayıda farklı kombinasyon ve taktik geliştirilebilecek

Koşucular, PvE ve PvP maçlarında kaynakları toplayarak karakterlerini güçlendirirken, ayrıca

güçlü silah ve modların kilidini açabilecekler. Her bir maç, kendine has bir “koşu” olacak; SYNCED, rogue benzeri oyun türünün özelliklerini yansıtırken, diğer yandan tamamen kendine has bir deneyim sunarak rakipleri arasında öne çıkıyor.

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SYNCED'in açık betası 10 Aralık'ta başlıyor