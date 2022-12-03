Nobody 2 onaylandı, gelecek yıl çekimler başlıyor

Tam Boyutta Gör Geçen Ağustos ayından beri yapımcı David Leitch'in Nobody 2 (Önemsiz Biri 2) için bir senaryo üzerinde çalıştığını biliyor olsak da devam filminin arkasındaki ekip bütünüyle sessizlik içerisindeydi. Görünen o ki artık sessizlik bozulmuş durumda.

Bir süre önce ise aynı zamanda David Leitch’in eşi olan ve ilk filmin yapımcıları arasında bulunan Kelly McCormick, devam filmi Nobody 2’yi gelecek yıl çekeceklerini açıkladı.

Nobody 2 çekimleri 2023'te başlayacak

Bob Odenkirk'in başrolü oynadığı ve banliyö babası Hutch'ı canlandırdığı ilk filmde, günlük hayatın ağırlığı altında ezilen bir adamın, kızının bir soygun sırasında çalınan benzersiz bir kedi bileziğini geri almasını ve acımazsız katil kimliğine bürünmesini izlemiştik. Bir takım John Wick göndermeleri, bol aksiyon ve dozajında mizah içeren yapımın ikincisi ise şimdiden merakla bekleniyor. Hatırlayacağınız üzere Nobody’nin hem senaryo kısmında hem de yapımcı tarafındaki çalışanların John Wick serisinde de yer aldığı biliniyor.

McCormick “Gelecek yıl Nodoby 2'ye başlamayı umuyoruz. Teorimiz, sadece bir devam filmi yapmak için iyi bir devam filmi yapmanıza gerek olmadığı. Harika bir devam filmi yapmalıyız.” açıklamalarında bulundu ve gelecek filmden çok umutlu olduğunu belirtti.

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Bununla birlikte ilk filmde gördüğümüz Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Michael Ironside, RZA ve Gage Munroe karakterlerinin devam filminde de olması bekleniyor ancak bu konuda bir kesinlik yok. Aynı şekilde şimdilik Nobody 2 için kesin bir vizyon tarihi de yok.

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