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    Nobody 2 onaylandı, gelecek yıl çekimler başlıyor

    Nobody ya da Önemsiz Biri, 2021 yılının belki de en büyük sürpriz yapımlarından biri olmuştu. Şimdi ise Nobody 2’nin onay aldığını ve yakında çekimlerine başlanacağı açıklandı.
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    Nobody 2 onaylandı, gelecek yıl çekimler başlıyor Tam Boyutta Gör
    Geçen Ağustos ayından beri yapımcı David Leitch'in Nobody 2 (Önemsiz Biri 2) için bir senaryo üzerinde çalıştığını biliyor olsak da devam filminin arkasındaki ekip bütünüyle sessizlik içerisindeydi. Görünen o ki artık sessizlik bozulmuş durumda.

    Bir süre önce ise aynı zamanda David Leitch’in eşi olan ve ilk filmin yapımcıları arasında bulunan Kelly McCormick, devam filmi Nobody 2’yi gelecek yıl çekeceklerini açıkladı.

    Nobody 2 çekimleri 2023'te başlayacak

    Bob Odenkirk'in başrolü oynadığı ve banliyö babası Hutch'ı canlandırdığı ilk filmde, günlük hayatın ağırlığı altında ezilen bir adamın, kızının bir soygun sırasında çalınan benzersiz bir kedi bileziğini geri almasını ve acımazsız katil kimliğine bürünmesini izlemiştik. Bir takım John Wick göndermeleri, bol aksiyon ve dozajında mizah içeren yapımın ikincisi ise şimdiden merakla bekleniyor. Hatırlayacağınız üzere Nobody’nin hem senaryo kısmında hem de yapımcı tarafındaki çalışanların John Wick serisinde de yer aldığı biliniyor.

    McCormick “Gelecek yıl Nodoby 2'ye başlamayı umuyoruz. Teorimiz, sadece bir devam filmi yapmak için iyi bir devam filmi yapmanıza gerek olmadığı. Harika bir devam filmi yapmalıyız.” açıklamalarında bulundu ve gelecek filmden çok umutlu olduğunu belirtti.

    Bununla birlikte ilk filmde gördüğümüz Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Michael Ironside, RZA ve Gage Munroe karakterlerinin devam filminde de olması bekleniyor ancak bu konuda bir kesinlik yok. Aynı şekilde şimdilik Nobody 2 için kesin bir vizyon tarihi de yok.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 1 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 2 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 3 gün önce

    maaşallah

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    gun 3 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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