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T-Mobile'dan HTC Snap ve HTC Touch Pro 2

9 yıl
13,8b
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2
Diğer
Shady
Haber Editörü
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T-Mobile'dan HTC Snap ve HTC Touch Pro 2
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T-Mobile, geçen hafta internete düşen 2009 yol haritasında bulunan HTC Snap (Dash 3G) ve Touch Pro2 modellerinin satışını üstlendiğini yayınladığı reklamla duyurdu.Dash 3G'nin 1 Temmuz'da,Touch Pro 2'nin ise 22 Temmuz'da piyasaya sürülmesi bekleniyor...

Touch Pro 2 3.6” boyutundaki ve 480*800 piksel çözünürlüğü sahip dokunmatik ekranıyla dikkat çekerken,Windows Mobile 6.1 ve daha gelişmiş HTC TouchFlo kullanıcı arayüzü ile geliyor.

Giriş segmentine hitap eden Dash 3G ise dahili QWERTY klavye,2.4” boyutlarında 320*240 piksel çözünürlüklü ekranı,GPS,Wi-Fi,2 megapiksel kamera ile geliyor.Touch Pro 2'de olduğu gibi Dash 3G'de de işletim sistemi olarak Windows Mobile 6.1 tercih edilmiş.Qualcomm'un 528Mhz saat hızına sahip MSM7200A işlemcisinin kullanıldığı cihazların fiyatlarının ne olacağı ise şu anda belli değil.


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red_wolf 9 yıl
görsel katkı olmadan verilen bilgiler eksik kalıyor resim koymanız daha iyi olurdu ama durum nedır onuda bılmıyoruz tabiki
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gunman233 9 yıl
Haber için teşekkürler ancak telefonların resmi neden koyulmadı?
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