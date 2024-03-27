Tam Boyutta Gör DDTech İnovasyon Grubu bünyesinde 2018 yılından bu yana 120’den fazla kurumsal müşterisinin, 100 milyonu aşkın imza atmasını sağlayan Tap&Sign, sağlık sektöründeki dijital dönüşüme de öncülük ediyor.

Tap&Sign Genel Müdürü Enis Yazırlıoğlu, sundukları dijital imza altyapısının 20’den fazla hastanede ve yüzlerce ambulansta kullanıldığını söyledi. Hastanede kullanılan tüm formların dijital imza olarak atılabilmesine imkan tanıyor.

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Yazırlıoğlu, ”Hastanelerde üç tip form var. İlk tip formu hem hasta hem sağlık personeli imzalıyor. Diğerinde sadece hasta imzalıyor. Son form tipinde ise sadece sağlık personeli imza atıyor. Biz tüm bu form/onam tiplerinde kullanıcıların en uygun imza yöntemi ile formu imzalamasını sağlıyoruz” diye konuştu.

Dijital imzalar, tabletler üzerinden ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Dairesi’nin kriminal inceleme yapabileceği şekilde elde ediliyor. Böylelikle kağıttan tasarruf yapılarak çevre korunuyor. Bu sistemin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gibi teknik konulara uyumlu olduğu belirtiliyor.

HBYS ile entegre çalışıyor

Hastanelerdeki dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında ’Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri’ (HBYS) şirketleriyle çalıştığını kaydeden Enis Yazırlıoğlu, ”İş ortaklıklarımız kapsamında hastanelerin yazılım altyapılarına entegre oluyoruz. Bu alanda çalışan önemli şirketlerle anlaşmalarımız mevcut” ifadelerini kullandı. Yazırlıoğlu, önümüzdeki dönemde sağlık sektörünün dijitalleşme sürecine yeni ürün ve hizmetlerle destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Tap&Sign, sağlık sektörünün dijital dönüşümüne aracılık ediyor