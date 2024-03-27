Tap&Sign, sağlık sektörünün dijital dönüşümüne aracılık ediyor

Tap&Sign Genel Müdürü Enis Yazırlıoğlu, sundukları dijital imza altyapısının 20’den fazla hastanede ve yüzlerce ambulansta kullanıldığını söyledi. Hastanede kullanılan tüm formların dijital imza olarak atılabilmesine imkan tanıyor.
Yazırlıoğlu, ”Hastanelerde üç tip form var. İlk tip formu hem hasta hem sağlık personeli imzalıyor. Diğerinde sadece hasta imzalıyor. Son form tipinde ise sadece sağlık personeli imza atıyor. Biz tüm bu form/onam tiplerinde kullanıcıların en uygun imza yöntemi ile formu imzalamasını sağlıyoruz” diye konuştu.
Dijital imzalar, tabletler üzerinden ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Dairesi’nin kriminal inceleme yapabileceği şekilde elde ediliyor. Böylelikle kağıttan tasarruf yapılarak çevre korunuyor. Bu sistemin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gibi teknik konulara uyumlu olduğu belirtiliyor.
HBYS ile entegre çalışıyor
Hastanelerdeki dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında ’Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri’ (HBYS) şirketleriyle çalıştığını kaydeden Enis Yazırlıoğlu, ”İş ortaklıklarımız kapsamında hastanelerin yazılım altyapılarına entegre oluyoruz. Bu alanda çalışan önemli şirketlerle anlaşmalarımız mevcut” ifadelerini kullandı. Yazırlıoğlu, önümüzdeki dönemde sağlık sektörünün dijitalleşme sürecine yeni ürün ve hizmetlerle destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...