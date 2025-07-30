Yeni Xiaomi Akıllı Tartı S200 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

Xiaomi Akıllı Tartı S200 neler sunuyor?
Ölçülen değerlerin anında okunabilmesi için yerleşik bir ekran bulunuyor ancak tartı Bluetooth 5.4 bağlantısı aracılığıyla akıllı telefondan da kontrol edilebiliyor. Uygulama, uzun süreli ağırlık verilerini takip etmek için kullanılabiliyor ve 36 kullanıcıya kadar bilgileri saklayabiliyor. Ayrıca, değerlerin kaydedilmediği misafir modu mevcut.
Xiaomi Smart Scale S200, tek ayak üzerinde dururken koordinasyon, denge ve tepki sürenizi ölçen bir denge testi özelliğine de sahip. Xiaomi Home uygulamasından verilere erişilebiliyor. Tartı, üç adet AAA pil ile 180 güne kadar çalışabiliyor. Android 8.0 veya iOS 12.0 ve üzeri sürüm yüklü telefonlarla eşleşebiliyor.
Xiaomi Akıllı Tartı S200 fiyatı ne kadar?
Xiaomi Akıllı Tartı S200, Türkiye’de 799 TL fiyat etiketiyle satışta.
Xiaomi Smart Scale S200 (MJTZC02YM) özellikleri
- Gövde malzemesi: Temperli cam, mühendislik ürünü plastik
- Çalışma sıcaklığı: 0°C - 40°C
- Tartma aralığı: 0,1 - 150 kg
- Minimum ölçüm artışı: 0,05 kg
- Kablosuz bağlantı: Bluetooth Düşük Enerji 5.4
- Nominal güç: 450 mW
- Uyumluluk: Android 8.0 veya iOS 12.0 ve üzeri sürümler