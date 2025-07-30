Yeni Xiaomi Akıllı Tartı S200 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Xiaomi Akıllı Tartı S200, insanları veya nesneleri tartmak için kullanılabiliyor. 0,1 kg’den 150 kg’a kadar tartabiliyor. E şekilli manganez çelik sensörüyle 0,05 kg'a kadar küçük artışları ölçebiliyor.

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Xiaomi Akıllı Tartı S200 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Tartı, aynı anda dört ölçüm yapabiliyor: kilo, vücut kitle indeksi, standart kilo ve kilo kontrolü. Standart kilo, boyunuza ve yaşınıza göre ideal kilonuzun bir yansıması. Hafta, ay ve yıl gibi zaman dilimlerindeki eğilimleri gösteren kişiselleştirilmiş kilo raporu alabiliyorsunuz.

Ölçülen değerlerin anında okunabilmesi için yerleşik bir ekran bulunuyor ancak tartı Bluetooth 5.4 bağlantısı aracılığıyla akıllı telefondan da kontrol edilebiliyor. Uygulama, uzun süreli ağırlık verilerini takip etmek için kullanılabiliyor ve 36 kullanıcıya kadar bilgileri saklayabiliyor. Ayrıca, değerlerin kaydedilmediği misafir modu mevcut.

Xiaomi Smart Scale S200, tek ayak üzerinde dururken koordinasyon, denge ve tepki sürenizi ölçen bir denge testi özelliğine de sahip. Xiaomi Home uygulamasından verilere erişilebiliyor. Tartı, üç adet AAA pil ile 180 güne kadar çalışabiliyor. Android 8.0 veya iOS 12.0 ve üzeri sürüm yüklü telefonlarla eşleşebiliyor.

Xiaomi Akıllı Tartı S200 fiyatı ne kadar?

Xiaomi Akıllı Tartı S200, Türkiye’de 799 TL fiyat etiketiyle satışta.

Xiaomi Smart Scale S200 (MJTZC02YM) özellikleri

Tam Boyutta Gör

Gövde malzemesi: Temperli cam, mühendislik ürünü plastik

Çalışma sıcaklığı: 0°C - 40°C

Tartma aralığı: 0,1 - 150 kg

Minimum ölçüm artışı: 0,05 kg

Kablosuz bağlantı: Bluetooth Düşük Enerji 5.4

Nominal güç: 450 mW

Uyumluluk: Android 8.0 veya iOS 12.0 ve üzeri sürümler

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