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    Yeni Xiaomi Akıllı Tartı S200 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

    Xiaomi, yüksek hassasiyetli sensörler, çok amaçlı tartım özellikleri ve kapsamlı sağlık ölçüm takibi özellikleriyle öne çıkan yeni akıllı tartısını Türkiye'de satışa sundu: Xiaomi Smart Scale S200.

    Xiaomi Smart Scale S200 türkiye Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Akıllı Tartı S200, insanları veya nesneleri tartmak için kullanılabiliyor. 0,1 kg’den 150 kg’a kadar tartabiliyor. E şekilli manganez çelik sensörüyle 0,05 kg'a kadar küçük artışları ölçebiliyor.

    Xiaomi Akıllı Tartı S200 neler sunuyor?

    Xiaomi akıllı tartı S200 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tartı, aynı anda dört ölçüm yapabiliyor: kilo, vücut kitle indeksi, standart kilo ve kilo kontrolü. Standart kilo, boyunuza ve yaşınıza göre ideal kilonuzun bir yansıması. Hafta, ay ve yıl gibi zaman dilimlerindeki eğilimleri gösteren kişiselleştirilmiş kilo raporu alabiliyorsunuz.

    Ölçülen değerlerin anında okunabilmesi için yerleşik bir ekran bulunuyor ancak tartı Bluetooth 5.4 bağlantısı aracılığıyla akıllı telefondan da kontrol edilebiliyor. Uygulama, uzun süreli ağırlık verilerini takip etmek için kullanılabiliyor ve 36 kullanıcıya kadar bilgileri saklayabiliyor. Ayrıca, değerlerin kaydedilmediği misafir modu mevcut.

    Xiaomi Smart Scale S200, tek ayak üzerinde dururken koordinasyon, denge ve tepki sürenizi ölçen bir denge testi özelliğine de sahip. Xiaomi Home uygulamasından verilere erişilebiliyor. Tartı, üç adet AAA pil ile 180 güne kadar çalışabiliyor. Android 8.0 veya iOS 12.0 ve üzeri sürüm yüklü telefonlarla eşleşebiliyor.

    Xiaomi Akıllı Tartı S200 fiyatı ne kadar?

    Xiaomi Akıllı Tartı S200, Türkiye’de 799 TL fiyat etiketiyle satışta.

    Xiaomi Smart Scale S200 (MJTZC02YM) özellikleri

    xiaomi akıllı tartı s200 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Gövde malzemesi: Temperli cam, mühendislik ürünü plastik
    • Çalışma sıcaklığı: 0°C - 40°C
    • Tartma aralığı: 0,1 - 150 kg
    • Minimum ölçüm artışı: 0,05 kg
    • Kablosuz bağlantı: Bluetooth Düşük Enerji 5.4
    • Nominal güç: 450 mW
    • Uyumluluk: Android 8.0 veya iOS 12.0 ve üzeri sürümler
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