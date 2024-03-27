Samsung Galaxy A55 ve Galaxy A35 Türkiye fiyatı belli oldu

Samsung Galaxy A55 fiyatı 19.499 TL olarak açıklandı. Samsung Galaxy A35 fiyatı ise 15.499 TL. Halihazırda tüm varyantlar Hepsiburada'da ön siparişe açılmış durumda.
Bununla birlikte cihazların farklı depolama kapasitesine sahip varyantları ve renk seçenekleri de bulunuyor. Fiyat listesi ise şu şekilde:
Samsung Galaxy A55 8 GB RAM + 128 GB: 19.499 TL
Samsung Galaxy A55 8 GB RAM + 256 GB: 21:499 TL
Samsung Galaxy A35 8 GB RAM + 128 GB: 15.499 TL
Samsung Galaxy A35 8 GB RAM + 256 GB: 16.499 TL
Samsung Galaxy A35 ise 6.6 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan Super AMOLED ekrana sahip. Exynos 1380 işlemciden güç alan telefon için Samsung, dört büyük Android işletim sistemi, beş yıl güvenlik güncellemesi verecek. Kamera tarafında 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera yer alıyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...