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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A55 ve Galaxy A35 Türkiye fiyatı belli oldu

    Samsung, yeni A serisi telefonlarını bu ayın başlarında tanıtmıştı. Samsung Galaxy A55 ve Samsung Galaxy A35 Türkiye fiyatı resmen belli oldu ve ön siparişe açıldı.
    Samsung Galaxy A55 ve Galaxy A35 Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung, merakla beklenen Galaxy A55 ve Galaxy A35 modellerini 11 Mart’ta tanıtmıştı. Orta seviyeye hitap eden telefonlar uzun güncelleme desteği ve başarılı genel performanslarıyla ön plana çıkıyor. Şimdi ise Samsung, Galaxy A55 ve Galaxy A35 Türkiye fiyatı belli oldu ve cihazlar ön siparişe açıldı.

    Galaxy A55 ve Galaxy A35 Türkiye fiyatı

    Samsung Galaxy A55 fiyatı 19.499 TL olarak açıklandı. Samsung Galaxy A35 fiyatı ise 15.499 TL. Halihazırda tüm varyantlar Hepsiburada'da ön siparişe açılmış durumda.

    Bununla birlikte cihazların farklı depolama kapasitesine sahip varyantları ve renk seçenekleri de bulunuyor. Fiyat listesi ise şu şekilde:

    • Samsung Galaxy A55 8 GB RAM + 128 GB: 19.499 TL
    • Samsung Galaxy A55 8 GB RAM + 256 GB: 21:499 TL
    • Samsung Galaxy A35 8 GB RAM + 128 GB: 15.499 TL
    • Samsung Galaxy A35 8 GB RAM + 256 GB: 16.499 TL
    Galaxy A55 ve Galaxy A35 Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy A55, 6.6 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık sunan (HDR sahnelerde parlaklık daha da artıyor) Super AMOLED ekrana sahip. Cihazda Exynos 1480 yongası yer alırken telefon kutusundan Android 14 tabanlı OneUI 6.1 ile çıkıyor. Samsung, dört büyük Android işletim sistemi güncellemesi, beş yıl güvenlik güncellemesi veriyor. Kamera tarafında OIS ve otomatik odaklamalı 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera ve 5MP makro kameradan oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut. Önde 32MP selfie kamerası bulunuyor. Galaxy A55 ayrıca “kesintisiz güncelleme” özelliğini sunan ilk Samsung telefon oldu.

    Samsung Galaxy A35 ise 6.6 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan Super AMOLED ekrana sahip. Exynos 1380 işlemciden güç alan telefon için Samsung, dört büyük Android işletim sistemi, beş yıl güvenlik güncellemesi verecek. Kamera tarafında 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera yer alıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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