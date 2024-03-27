Tam Boyutta Gör Samsung, merakla beklenen Galaxy A55 ve Galaxy A35 modellerini 11 Mart’ta tanıtmıştı. Orta seviyeye hitap eden telefonlar uzun güncelleme desteği ve başarılı genel performanslarıyla ön plana çıkıyor. Şimdi ise Samsung, Galaxy A55 ve Galaxy A35 Türkiye fiyatı belli oldu ve cihazlar ön siparişe açıldı.

Galaxy A55 ve Galaxy A35 Türkiye fiyatı

Samsung Galaxy A55 fiyatı 19.499 TL olarak açıklandı. Samsung Galaxy A35 fiyatı ise 15.499 TL. Halihazırda tüm varyantlar Hepsiburada'da ön siparişe açılmış durumda.

Bununla birlikte cihazların farklı depolama kapasitesine sahip varyantları ve renk seçenekleri de bulunuyor. Fiyat listesi ise şu şekilde:

Samsung Galaxy A55 8 GB RAM + 128 GB: 19.499 TL

Samsung Galaxy A55 8 GB RAM + 256 GB: 21:499 TL

Samsung Galaxy A35 8 GB RAM + 128 GB: 15.499 TL

Samsung Galaxy A35 8 GB RAM + 256 GB: 16.499 TL

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy A55, 6.6 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık sunan (HDR sahnelerde parlaklık daha da artıyor) Super AMOLED ekrana sahip. Cihazda Exynos 1480 yongası yer alırken telefon kutusundan Android 14 tabanlı OneUI 6.1 ile çıkıyor. Samsung, dört büyük Android işletim sistemi güncellemesi, beş yıl güvenlik güncellemesi veriyor. Kamera tarafında OIS ve otomatik odaklamalı 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera ve 5MP makro kameradan oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut. Önde 32MP selfie kamerası bulunuyor. Galaxy A55 ayrıca “kesintisiz güncelleme” özelliğini sunan ilk Samsung telefon oldu.

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Samsung Galaxy A35 ise 6.6 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan Super AMOLED ekrana sahip. Exynos 1380 işlemciden güç alan telefon için Samsung, dört büyük Android işletim sistemi, beş yıl güvenlik güncellemesi verecek. Kamera tarafında 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera yer alıyor.

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Samsung Galaxy A55 ve Galaxy A35 Türkiye fiyatı belli oldu