Tarayıcı savaşlarını GPU tabanlı hızlandırma teknolojisi şekillendirebilir

Tarayıcı savaşlarında yeni dönemi GPU tabanlı hızlandırma desteği şekillendirebilir. Microsoft'un Internet Explorer 9 için GPU tabanlı hızlandırma teknolojisi için çalışıldığını açıklanmasından sonra benzer bir haber Firefox cephesinden de geldi ve geliştiriciler Direct2D ve DirectWrite teknolojilerinden yararlanan yeni bir prototip tanıtımı gerçekleştirdiler.
Internet Explorer ve Firefox'un yanı sıra Chrome ile Google'ın da GPU hızlandırma tekniğine sıcak baktığı biliniyor zira firma uzunca bir süredir tarayıcı tabanlı ileri bilgisayar deneyimleri üzerine ciddi çalışmalar yapmakta, oyunların tarayıcı üzerinde çalıştırılabilmesini hedeflemekte.
Flash 10.1 için hem ATi hem de Nvidia'da donanımsal hızlandırma desteğinin gelmesinden sonra daha da ilginç bir hal alan GPU tabanlı tarayıcı hızlandırma yaklaşımı için Mozilla tarafı teknolojiye adapte olan ilk isim olacağını iddia ederken, Microsoft'un Internet Explorer için 2011 yılını planladığı, yeni tarayıcının 2012'de lanse edilebileceği konuşulan Windows 8'le gelebileceği de söyleniyor.
GPGPU yaklaşımıyla grafik işlemcileirn yüksek işlem gücünü günlük uygulamalarda da değerlendirmek isteyen ATi ve Nvidia için tarayıcı savaşları yeni bir rekabet alanı oluşturacak gibi görünüyor.
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Bende şuan HD3870 var. Bu kart destek veriyor mu?
yok canım o kadarda değil o süper bilgisayarlar çok eski makinelerdi zira zaten cpu olmadan olmaz temel yapıları çok farklı çünkü..
ayrıca intel larrabee ile iyi bir giriş yapamayabilir ki zaten gelen bilgiler yönünde çok büyük zar alanına sahip maddiyatlıda olacaktır ama soyle bir durumda var ki intel heralde nvidia ve ati den onlarca kat büyük ki sanmıyorum ezileceğini... elbette grafik pazarında tokezleyecektir adamlar giriş yaparken.. zamanla toparlayamaması için hiçbir engel yok onunde..
yarıştan birisi koparsa bu amd olur cpu intel aldı başını gitti,gpu dada yakalarsa hay haline.. nvidia da sadece gpu sektorune bağlı kalmış bir firma değil ki zaten sattımı en kötü seriyi kartı bile satan bir firma sonucta ama ati kart satamaz ise amd çok sıkıntıya girer maddi açıdan..
Her iki alanda da en güçlü çözümler üreten tek firma.