Tarayıcı savaşlarını GPU tabanlı hızlandırma teknolojisi şekillendirebilir

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Tarayıcı savaşlarında yeni dönemi GPU tabanlı hızlandırma desteği şekillendirebilir. Microsoft'un Internet Explorer 9 için GPU tabanlı hızlandırma teknolojisi için çalışıldığını açıklanmasından sonra benzer bir haber Firefox cephesinden de geldi ve geliştiriciler Direct2D ve DirectWrite teknolojilerinden yararlanan yeni bir prototip tanıtımı gerçekleştirdiler.

Internet Explorer ve Firefox'un yanı sıra Chrome ile Google'ın da GPU hızlandırma tekniğine sıcak baktığı biliniyor zira firma uzunca bir süredir tarayıcı tabanlı ileri bilgisayar deneyimleri üzerine ciddi çalışmalar yapmakta, oyunların tarayıcı üzerinde çalıştırılabilmesini hedeflemekte.

Flash 10.1 için hem ATi hem de Nvidia'da donanımsal hızlandırma desteğinin gelmesinden sonra daha da ilginç bir hal alan GPU tabanlı tarayıcı hızlandırma yaklaşımı için Mozilla tarafı teknolojiye adapte olan ilk isim olacağını iddia ederken, Microsoft'un Internet Explorer için 2011 yılını planladığı, yeni tarayıcının 2012'de lanse edilebileceği konuşulan Windows 8'le gelebileceği de söyleniyor.

GPGPU yaklaşımıyla grafik işlemcileirn yüksek işlem gücünü günlük uygulamalarda da değerlendirmek isteyen ATi ve Nvidia için tarayıcı savaşları yeni bir rekabet alanı oluşturacak gibi görünüyor.