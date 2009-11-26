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Tarayıcı savaşlarını GPU tabanlı hızlandırma teknolojisi şekillendirebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tarayıcı savaşlarını GPU tabanlı hızlandırma teknolojisi şekillendirebilir
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Tarayıcı savaşlarında yeni dönemi GPU tabanlı hızlandırma desteği şekillendirebilir. Microsoft'un Internet Explorer 9 için GPU tabanlı hızlandırma teknolojisi için çalışıldığını açıklanmasından sonra benzer bir haber Firefox cephesinden de geldi ve geliştiriciler Direct2D ve DirectWrite teknolojilerinden yararlanan yeni bir prototip tanıtımı gerçekleştirdiler.

Internet Explorer ve Firefox'un yanı sıra Chrome ile Google'ın da GPU hızlandırma tekniğine sıcak baktığı biliniyor zira firma uzunca bir süredir tarayıcı tabanlı ileri bilgisayar deneyimleri üzerine ciddi çalışmalar yapmakta, oyunların tarayıcı üzerinde çalıştırılabilmesini hedeflemekte.

Flash 10.1 için hem ATi hem de Nvidia'da donanımsal hızlandırma desteğinin gelmesinden sonra daha da ilginç bir hal alan GPU tabanlı tarayıcı hızlandırma yaklaşımı için Mozilla tarafı teknolojiye adapte olan ilk isim olacağını iddia ederken, Microsoft'un Internet Explorer için 2011 yılını planladığı, yeni tarayıcının 2012'de lanse edilebileceği konuşulan Windows 8'le gelebileceği de söyleniyor.

GPGPU yaklaşımıyla grafik işlemcileirn yüksek işlem gücünü günlük uygulamalarda da değerlendirmek isteyen ATi ve Nvidia için tarayıcı savaşları yeni bir rekabet alanı oluşturacak gibi görünüyor.


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fatihcanery 10 yıl
pardon yüzlerce kat değit belki binlerce bile olabilir,çünkü hatırladığım kadarıyla atinin son çıkardığı ekran kartı süper bilgisayarlarla yarışıyor,varın gerisini siz düşünün :) yani güzel bir yazılım yaparlarsa cpu devri sona erer...
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MRT_ 10 yıl
GPU tabanlı hızlandırma teknolojisinden yararlanmak için ATI'nın hangi seri ekran kartlarında kullanmak gerekiyor biliyor musunuz?

Bende şuan HD3870 var. Bu kart destek veriyor mu?
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LAVMAN 10 yıl
fatihcanery

pardon yüzlerce kat değit belki binlerce bile olabilir,çünkü hatırladığım kadarıyla atinin son çıkardığı ekran kartı süper bilgisayarlarla yarışıyor,varın gerisini siz düşünün :) yani güzel bir yazılım yaparlarsa cpu devri sona erer...


yok canım o kadarda değil o süper bilgisayarlar çok eski makinelerdi
zira zaten cpu olmadan olmaz temel yapıları çok farklı çünkü..

ayrıca intel larrabee ile iyi bir giriş yapamayabilir ki zaten gelen bilgiler yönünde çok büyük zar alanına sahip maddiyatlıda olacaktır ama soyle bir durumda var ki intel heralde nvidia ve ati den onlarca kat büyük ki sanmıyorum ezileceğini... elbette grafik pazarında tokezleyecektir adamlar giriş yaparken.. zamanla toparlayamaması için hiçbir engel yok onunde..

yarıştan birisi koparsa bu amd olur cpu intel aldı başını gitti,gpu dada yakalarsa hay haline.. nvidia da sadece gpu sektorune bağlı kalmış bir firma değil ki zaten sattımı en kötü seriyi kartı bile satan bir firma sonucta
ama ati kart satamaz ise amd çok sıkıntıya girer maddi açıdan..
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fatihcanery 10 yıl
çok sevindim bu habere ya,süper ötesi olur.hatta sadece bu değil çok kullanılan proğramlarda gpu destegiyle gelirse tadınmaz yenmez.Galiba bilgisayar yüzlerce kat hızlanır gibime geliyor ,belki daha da fazla
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hikmetg 10 yıl
Bu rekabet herşeyden önce intel 'i mahvedecek. Ben larabee tam bir hayalkırıklığı olacak diyorum. intel gpu hızlandırma işinden uzak kalırsa vga pazarındaki konumunu hızla kaybeder. Hatta işlemcinin önemi giderek azalır ve vga 'nın önemi artar. Burada en karlı çıkacak firma kuşkusuz amd olur.
Her iki alanda da en güçlü çözümler üreten tek firma.
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