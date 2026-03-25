Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tarihi Ay görevi için geri sayım başladı: 54 yıl sonra ilk olacak

    NASA, Artemis 2 görevi için yeniden geri sayıma başladı. 54 yıl sonra insanları yeniden Ay’a göndermeyi hedefleyen Artemis II görevinin 1 Nisan’da fırlatılması hedefleniyor.

    Yarım yüzyılı aşkın bir sürenin ardından ABD, insanlı Ay görevlerinde yeni ve son derece kritik bir dönemece geldi. NASA tarafından yürütülen ve uzun süredir ertelenen Artemis II görevi, en erken 1 Nisan’da Florida’dan fırlatılmaya hazırlanıyor. Görev, insanlığı yeniden Ay yörüngesine taşıyacak kritik bir adım olarak görülüyor.

    Apollo’dan sonra ilk insanlı Ay yolculuğu

    Son insanlı Ay uçuşunun gerçekleştirildiği Apollo Programı döneminden bu yana geçen yaklaşık 54 yılın ardından Artemis II, bu alandaki en önemli girişimlerden biri olacak. Ancak görev kapsamında iniş planlanmıyor. Ekip, 1968’de gerçekleştirilen Apollo 8 görevine benzer şekilde Ay’ın etrafından dolaşarak Dünya’ya geri dönecek.

    Yaklaşık 10 gün sürmesi planlanan görevde Amerikalı astronotlar Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanadalı astronot Jeremy Hansen yer alacak.

    Görevin en dikkat çekici unsurlarından biri de NASA’nın yeni nesil ağır yük roketi Space Launch System olacak. Turuncu-beyaz renkleriyle dikkat çeken bu dev roket, ABD’nin gelecekte Ay’a düzenli seferler gerçekleştirmesini sağlayacak şekilde tasarlandı.

    Artemis programının nihai hedefi yalnızca Ay’a geri dönmek değil. Aynı zamanda burada kalıcı bir üs kurarak daha uzak hedefler için bir sıçrama tahtası oluşturmak. Görev komutanı Reid Wiseman’ın da vurguladığı gibi, Ay’a dönüş aslında Mars yolculuğunun kritik bir basamağı olarak görülüyor.

    Yeni uzay yarışı başladı

    Artemis Programı, adını Apollo’nun mitolojik ikizinden alırken gelecekte Mars’a insan göndermeyi mümkün kılacak teknolojilerin test edilmesini amaçlıyor. Ancak bu hedef, sadece teknik değil aynı zamanda jeopolitik bir rekabeti de beraberinde getiriyor.

    Çin, 2030 yılına kadar Ay’a insan indirmeyi planlıyor ve özellikle doğal kaynak potansiyeli yüksek olan güney kutbuna odaklanıyor. Bu durum, 1960’lı yıllarda ABD ile Sovyetler Birliği arasında yaşanan Uzay Yarışı ile benzerlikler kurulmasına yol açsa da uzmanlara göre günümüzdeki rekabet daha farklı bir dinamiğe sahip.

    1 Nisan tarihinde eğer koşullar sağlanamazsa bir sonraki fırlatma pencereleri 2-6 Nisan tarihleri arasında olacak. Sonraki pencere ise 30 Nisan.

    Her ne kadar teknoloji gelişmiş olsa da Artemis II görevi önemli riskler barındırıyor. Astronotlar, daha önce hiç insan taşımamış ve Ay’a gitmemiş bir uzay aracıyla yola çıkacak. Üstelik gidilecek mesafe yaklaşık 384 bin kilometre, yani Uluslararası Uzay İstasyonu’nun uzaklığının yaklaşık bin katı.

    NASA’nın eski baş astronotlarından Peggy Whitson, uzay görevlerinde hata payının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak en küçük riskin bile ölümcül sonuçlar doğurabileceğini hatırlatıyor. Bu nedenle ekip, Dünya yörüngesine yakın aşamada kapsamlı testler ve manevralar gerçekleştirecek.

    Artemis II’nin temel amacı, hem roketin hem de uzay aracının güvenilirliğini test etmek. Bu testlerin başarıyla tamamlanması halinde 2028 yılında Ay’a iniş gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu tarih, ABD Başkanı Donald Trump’ın görev süresinin son yılına denk geliyor.

    Ancak bu hedef, bazı uzmanlar tarafından iddialı bulunuyor. Çünkü Ay yüzeyine iniş için gerekli olan araç henüz hazır değil. Bu alanda çalışmalar milyarder girişimciler Elon Musk ve Jeff Bezos’a ait şirketler tarafından sürdürülüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Profil resmi
    R-10 2 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dizel araç yokuşta çekmiyor superbox anten kablo tv boot hatası çözümü opel vectra 1.6 gl alınır mı gta 5 soyulacak yerler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y29
    vivo Y29
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum