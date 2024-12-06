NASA’nın insanlı Ay görevi Artemis 2 bir kez daha ertelendi

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Tam Boyutta Gör ABD ve NASA’nın en büyük uzay misyonu Artemis programı sorunlarından kurtulabilmiş değil. Ajans, yaptığı açıklamada Artemis programının bir kez daha ertelendiğini açıkladı. Dolayısıyla Apollo döneminden bu yana ilk mürettebatlı Ay misyonunu görmek için biraz daha beklemek gerekecek.

Artemis görevleri ertelendi

Daha önce 2024'te gerçekleşmesi planlanan Artemis 2 görevi, 2025'in sonlarına ertelenmişti. Ancak, son yapılan açıklamaya göre, bu görev artık Nisan 2026'da gerçekleştirilecek. NASA aynı zamanda 2026 sonu için hedeflenen mürettebatlı iniş görevi Artemis 3’ü de artık 2027 ortasına erteledi.

NASA patronu Bill Nelson düzenlediği basın toplantısında “Uzay zorlu bir iş. Orion kapsülünün astronotlarımızı uzayın derinliklerine ve Dünya'ya güvenli bir şekilde ulaştırmaya hazır olduğundan emin olmak için bizim, endüstrimizin ve uluslararası ortaklarımızın bu zamana ihtiyacı var.” diyerek güvenliğin öncelik olduğunu ifade etti.

Artemis 2 ve 3’te ne olacak?

10 günlük Artemis 2 görevi, dört astronottan oluşan bir ekibi Ay'a gönderecek. Ekipte Amerikalı Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover ve Kanadalı Jeremy Hansen yer alıyor. Görev, astronotların Ay yüzeyine inişini içermiyor; bunun yerine, Ay'ın yörüngesinde bir tur atarak Dünya'ya geri dönmeyi kapsıyor. Astronotlar, NASA’nın Space Launch System (SLS) roketi ile fırlatılacak ve Orion mürettebat kapsülüyle yolculuk yapacak. Görev sonunda kapsül, Pasifik Okyanusu’na iniş yapacak.

Bu görev, Kasım 2022’de başarıyla tamamlanan insansız Artemis 1’in devamı niteliğinde. Ancak, Artemis 1 sırasında Orion kapsülünün ısı kalkanında meydana gelen beklenmedik hasarlar NASA’nın görev planlarını gözden geçirmesine neden olmuştu.

Tam Boyutta Gör NASA'nın detaylı incelemelerine göre, Orion kapsülünün Avcoat adı verilen ısı kalkanı malzemesi, ısıtıldığında yeterli miktarda gazın dışarı çıkmasına izin vermedi. Bu durum, malzemenin kısmen çatlayıp hasar görmesine neden oluyor. Buna rağmen görev sırasında kapsülün içindeki sıcaklık sensörleri, mürettebat için güvenli bir ortam sağlandığını göstermişti.

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Artemis 2 için mühendisler, ısı kalkanında değişiklik yapmadan kapsülün güvenli bir şekilde kullanılabileceğini belirtmişti. Giriş açıları gibi kapsülün atmosfere yeniden giriş rotasında yapılacak değişikliklerle astronotların güvenliğinin sağlanabileceği o dönem açıklanmıştı. Ancak NASA güvenlikten taviz vermek istemiyor.

Artemis 3’te ise insanlık, Ay'ın güney kutbuna iniş yaparak yeni bir keşif çağını başlatacak. Ancak bu daha karmaşık görev için NASA, Artemis 1'den elde edilen verilerle ısı kalkanlarının üretim sürecinde yenilikler yapıyor. Bu geliştirmelerin, Ay yüzeyine iniş ve dönüşte daha güvenli bir deneyim sağlayacağı belirtiliyor.

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NASA’nın insanlı Ay görevi Artemis 2 bir kez daha ertelendi