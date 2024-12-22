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    Evrenin ilk dönemine ait “galaksi katili” karadelik keşfedildi

    Bilim insanları evrenin erken dönemlerinde çok fazla yemekle tıka basa doyduktan sonra “uyuklayan” devasa bir kara delik tespit etti. Bu kara delik, kendi galaksisinin neredeyse tamamını yok etti.
    Evrenin ilk dönemine ait “galaksi katili” karadelik keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Astronomlar, evrenin ilk dönemlerinde "uyuyan" devasa bir kara delik keşfetti. Bu kara delik, adeta kış uykusuna yatan bir ayının ya da iftardan sonra dinlenen birinin halini andırıyor. Bilim insanlarına göre bu kara delik, aşırı miktarda madde tükettiği için şu anda hareketsiz durumda. Bu keşif ise Cambridge Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bir ekip tarafından James Webb Uzay Teleskobu kullanılarak yapıldı.

    Akılalmaz bir kütlesi var

    Büyük Patlama'dan sadece 800 milyon yıl sonra oluştuğu belirtilen kara delik, Güneş’in kütlesinin tam 400 milyon katı büyüklüğünde. Bu büyüklüğüyle, Webb teleskobunun erken evrende tespit ettiği en büyük kara deliklerden biri olma özelliği taşıyor. Daha da dikkat çekici olan, bu kara deliğin ev sahibi galaksisinin toplam kütlesinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturması. Açıkça bu oran, akılalmaz bir seviyede. Zira günümüzdeki galaksilerde kara delikler genellikle galaksinin toplam kütlesinin sadece yüzde 0.1’i kadar.

    Evrenin ilk dönemine ait “galaksi katili” karadelik keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, kara deliğin bu erken dönemdeki devasa büyüklüğüne rağmen şu anda çok yavaş bir şekilde büyüdüğünü ifade ediyor. Teorik olarak yutabileceği maddenin yalnızca yüzde 1’ini yutuyor olması, kara deliklerin büyüme süreçleriyle ilgili önceki varsayımları sorgulatıyor. Bu nedenle kara delik, bilim insanları tarafında “uyku modunda” olarak tanımlanıyor.

    Standart modeller sorgulanıyor

    Bu denli büyük bir kara deliğin, evrenin ilk dönemlerinde hareketsiz bir şekilde var olması, kara deliklerin nasıl oluştuğuna dair mevcut modelleri zorluyor. Standart teorilere göre kara delikler, ölen yıldızların çökmesiyle oluşur ve belirli bir limite kadar madde biriktirir. Ancak bu kara deliğin olağanüstü büyüklüğü, bu süreçlerin yeterince açıklayıcı olmadığını gösteriyor.

    Araştırmayı yürüten ekipten Profesör Roberto Maiolino, kara deliklerin ya başlangıçta devasa kütlelerle doğduklarını ya da çok kısa süreli aşırı hızlı büyüme dönemlerinden geçtiklerini öne sürüyor. “Kara deliklerin 'büyük doğmuş' olması mümkün, bu da Webb'in evrenin erken dönemlerinde neden devasa kara delikler tespit ettiğini açıklayabilir. Ancak bir başka olasılık da hiperaktivite dönemlerinden geçmeleri ve sonrasında uzun bir uyku dönemine girmeleri.” diyor Maiolino.

    Kısa süreli hiperaktivite, uzun süreli uyku

    Evrenin ilk dönemine ait “galaksi katili” karadelik keşfedildi Tam Boyutta Gör
    İtalya'dan meslektaşlarıyla birlikte çalışan Cambridge araştırmacıları, bu uykudaki kara deliğin evrenin bu kadar erken bir döneminde nasıl bu kadar büyük bir boyuta ulaşmış olabileceğini modellemek için bir dizi bilgisayar simülasyonu gerçekleştirdiler.

    Araştırmacılar, kara deliklerin kısa süreler boyunca Eddington limitini aşarak hızlı büyüme gösterebileceğini, ardından uzun süreler boyunca hareketsiz kalabileceğini ortaya koydu. Simülasyonlara göre bu kara delikler 5 ila 10 milyon yıl boyunca aktif olarak madde tüketirken, yaklaşık 100 milyon yıl boyunca hareketsiz kalıyor. Bu durum, kara deliklerin "uyku" dönemlerinde daha sık tespit edilmelerinin nedenini de açıklıyor.

    Bilmeyenler için Eddington sınırı, astronomi ve astrofizikte, bir yıldız veya başka bir gök cisminin kütle çekimi ile radyasyon basıncı arasındaki dengeyi ifade eder. Bu sınır, adını İngiliz astrofizikçi Sir Arthur Eddington’dan alıyor. Kara delikler için Eddington sınırı, kara deliğin madde biriktirme hızını belirleyen önemli bir sınırlayıcı konumunda. Son bulgular gösteriyor ki bu sınır, bazı kara delikler tarafından aşılabiliyor.

    Kaynakça https://www.bbc.co.uk/newsround/articles/c0ewzdlyqxxo https://www.cam.ac.uk/research/news/massive-black-hole-in-the-early-universe-spotted-taking-a-nap-after-overeating https://www.nature.com/articles/s41586-024-08210-5
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    ermes_unuy 23 saat önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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