Gezegen avcısı geliyor: Dikdörtgen teleskop ile Dünya 2.0’ın izinde

Tam Boyutta Gör Evrenin sırlarını çözmek için kullanılan teleskoplar, yüzyıllardır yuvarlak aynalarla tasarlanıyor. Ancak yeni bir araştırmaya göre, Dünya’ya benzer gezegenleri keşfetmek için çözüm beklenmedik bir şekilde “dikdörtgen” olabilir.

Rensselaer Politeknik Enstitüsü’nden astrofizik profesörü Heidi Newberg, James Webb Uzay Teleskobu (JWST) büyüklüğünde ama yuvarlak yerine 20 metreye 1 metre boyutlarında dikdörtgen bir aynaya sahip yeni bir teleskop tasarımını gündeme getirdi. Bu yaklaşımın, Güneş benzeri yıldızların yaşanabilir bölgelerinde Dünya boyutlarında gezegenleri görüntülemeyi mümkün kılabileceği belirtiliyor.

JWST’den daha farklı bir yaklaşım

Tam Boyutta Gör Mevcut durumda JWST, 6,5 metrelik aynasıyla kızılötesi dalga boylarında önemli keşifler yapıyor ve bazı ötegezegenlerin atmosferlerinde su buharı izlerini tespit edebiliyor. Ancak Dünya boyutundaki bir gezegeni, Güneş benzeri bir yıldızın çevresinde 30 ışık yılı mesafeden görüntülemek için çok küçük kalıyor.

Bu tip gezegenleri bulabilmek için 20 metre çapında devasa bir dairesel ayna kullanmak gerekiyor. 6.5 metrelik aynasıyla 10 milyar dolara mal olan JWST’nin 20 metrelik olası bir versiyonu onlarca milyar dolar maliyete sahip olabilir. Bu da ekonomik olarak böyle bir teleskobun olasılığını düşürüyor. Alternatif yöntemlerden biri olan “optik interferometre” de onlarca küçük teleskopun mükemmel uyumla çalışmasını gerektiriyor ki bu da günümüz teknolojisiyle oldukça zorlu.

Newberg’in ekibi, çözümün aslında daha basit olabileceğini öne sürüyor: Uzun, dikdörtgen bir ayna. Bu tasarım, dairesel aynaya kıyasla daha küçük bir toplama alanına sahip olsa da, tüm ışığı doğru yönde yoğunlaştırarak “kullanılabilir” verimliliği artırıyor. Ayrıca, teleskop hedeflenen gezegen-yıldız sistemine göre döndürülerek farklı açılarda kullanılabiliyor.

Araştırmaya göre bu tasarım, 30 ışık yılı içindeki Güneş benzeri yıldızların etrafında dönen mevcut tüm Dünya benzeri gezegenlerin yarısını üç yıldan daha kısa bir sürede bulabilir. Yeni teleskop tasarımı, yaklaşık 32,6 ışık yılı (10 parsek) uzaklıktaki birçok yıldızı hedef alabilir. Bunların arasında 69 Güneş benzeri yıldız (K, G ve F tayfları) ve ayrıca neredeyse 300 kadar soğuk M cüce yıldızı bulunuyor.

