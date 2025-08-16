Bize en yakın yıldızın yörüngesinde yeni bir gezegen keşfedildi

Üç yıldızlı bir sistem
Alfa Centauri sistemi Güneş’e benzeyen Alfa Centauri A ve B yıldızlarının oluşturduğu ikili yıldız ile kırmızı cüce Proxima Centauri’den oluşuyor. Alfa Centauri A, gökyüzündeki en parlak üçüncü yıldız konumunda. Öte yandan şimdiye kadar yalnızca Proxima Centauri’nin etrafında üç gezegenin varlığı kesinleşmiş olsa da Alfa Centauri A ve B çevresinde başka gezegenler olduğuna dair net kanıt elde edilememişti.
Webb’in MIRI cihazı ile yapılan son gözlemler ise bu durumu değiştirdi. Alfa Centauri A’nın etrafında gaz devi bir gezegen olabileceğini tespit eden bilim insanlarına göre bu gezegen, Güneş benzeri bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde keşfedilen Dünya’ya en yakın ötegezegen olacak. Ancak bilim insanları, bir gaz devi olduğundan bildiğimiz anlamda yaşam barındırmasının olası olmadığını belirtiyor.
Zekice bir yöntemle tespit edildi
İlk keşif umut verici olsa da Şubat 2025 ve Nisan 2025’te yapılan ek gözlemler aynı nesneyi ortaya çıkaramadı. Bu durumun nedenini anlamak için araştırmacılar, milyonlarca olası yörünge senaryosunu simüle ederek hem görüldüğü hem de kaybolduğu anları açıklayabilecek kararlı bir yörünge modeli geliştirdi.
Gezegenin kendisinde yaşam ihtimali yok ancak yaşanabilir uyduları veya çevresinde başka yaşanabilir gezegenler olma olasılığı bulunuyor. Tıpkı Güneş Sistemi’nde Dünya, Venüs ve Mars’ın yaşanabilir bölgede yer alması gibi. Olasılığın cazip olmasının nedeni ise Alfa Centauri A’nın Güneş’e oldukça benzer G2V sınıfı bir yıldız olması. Kendi sistemi biraz kaotik olsa da Güneş benzeri bir yıldızın etrafındakiler hem bizim sistemimizi anlamada hem de diğer yaşanabilir gezegenleri bulmada benzersiz veriler sağlayabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
böyle hep 50 ile mi gidilecek