TCL 10 Plus ve TCL 10 SE ülkemizde satışa çıkıyor

Uzun yıllar Alcatel ve BlackBerry markalarının üreticisi olduktan sonra geçen yıl kendi markası ile akıllı telefon pazarına giriş yapan TCL; ülkemizde varlığını genişletiyor. Bu hafta 2 yeni TCL akıllı telefonu daha geldi.

TCL 10 Plus özellikleri ve fiyatı

Firma geçtiğimiz aylarda TCL Plex, TCL 10L ve TCL 10 Pro modellerini ülkemize satışa sunmuştu. İki yeni model ile toplamda 5 TCL modeli ülkemiz pazarına girmiş olacak. Her iki model de kısa süre önce tanıtılmıştı.

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TCL 10 akıllı telefon serisi satışa çıkıyor

TCL 10 Plus modelinde 6.47 inçlik 1080x2340 piksel çözünürlüğünde kavisli AMOLED ekran bizi karşılıyor. Su damlası çentik tasarımı ile ekran-kasa oranı bir hayli agresif görünüyor. Parmak izi okuyucu da ekrana entegre.

4 adet Kryo 260 performans ve 4 adet Kryo 260 verimliliğik çekirdeğinden oluşan 11nm sürecindeki Snapdragon 665 yonga setinin güç verdiği modele 6GB RAM ile 64GB depolama eşlik ediyor. Sonraki dönemde farklı konfigürasyonlar da piyasaya sürülecek.

Telefonun arka kısmında 48 MP f/1.8 ana sensör, 8 MP ultra geniş sensör, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. 4500mAh kapasiteli batarya ise hızlı şarj destekli. TCL 10 Plus modeli 3999TL ile haftaya satışa çıkıyor.

TCL 10 SE özellikleri ve fiyatı

TCL 10 SE modelinde ise 6.52 inçlik HD+ LCD ekran yer alıyor. Parmak izi okuyucusu arka kısımda. 12nm sürecinde Helio P22 yonga setinin güç verdiği modelde 4GB RAM ve 128GB depolama sunulmuş.

Arka kamera paketinde makro sensör çıkarılmış ve geniş sensör de 5MP çözünürlüğe indirgenmiş. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. 4000mAh kapasiteli batarya 15W hızlı şarj ile desteklenmiş. TCL 10 SE için 2999TL fiyat etiketi mevcut.

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