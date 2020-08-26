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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TCL 10 Plus ve TCL 10 SE ülkemizde satışa çıkıyor

    TCL 10 Plus modelinde AMOLED ekran, 48MP ana sensör, hızlı şarj, Snapdragon 665 yonga seti gibi detaylar var. TCL 10 SE ise LCD ekran, Helio P22, 48MP ana sensör gibi detaylara sahip.
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    1,8b
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TCL 10 Plus ve TCL 10 SE ülkemizde satışa çıkıyor

    Uzun yıllar Alcatel ve BlackBerry markalarının üreticisi olduktan sonra geçen yıl kendi markası ile akıllı telefon pazarına giriş yapan TCL; ülkemizde varlığını genişletiyor. Bu hafta 2 yeni TCL akıllı telefonu daha geldi.

    TCL 10 Plus özellikleri ve fiyatı

    Firma geçtiğimiz aylarda TCL Plex, TCL 10L ve TCL 10 Pro modellerini ülkemize satışa sunmuştu. İki yeni model ile toplamda 5 TCL modeli ülkemiz pazarına girmiş olacak. Her iki model de kısa süre önce tanıtılmıştı.

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    TCL 10 Plus modelinde 6.47 inçlik 1080x2340 piksel çözünürlüğünde kavisli AMOLED ekran bizi karşılıyor. Su damlası çentik tasarımı ile ekran-kasa oranı bir hayli agresif görünüyor. Parmak izi okuyucu da ekrana entegre.

    4 adet Kryo 260 performans ve 4 adet Kryo 260 verimliliğik çekirdeğinden oluşan 11nm sürecindeki Snapdragon 665 yonga setinin güç verdiği modele 6GB RAM ile 64GB depolama eşlik ediyor. Sonraki dönemde farklı konfigürasyonlar da piyasaya sürülecek.

    Telefonun arka kısmında 48 MP f/1.8 ana sensör, 8 MP ultra geniş sensör, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. 4500mAh kapasiteli batarya ise hızlı şarj destekli. TCL 10 Plus modeli 3999TL ile haftaya satışa çıkıyor.

    TCL 10 Plus ve TCL 10 SE ülkemizde satışa çıkıyor

    TCL 10 SE özellikleri ve fiyatı

    TCL 10 SE modelinde ise 6.52 inçlik HD+ LCD ekran yer alıyor. Parmak izi okuyucusu arka kısımda. 12nm sürecinde Helio P22 yonga setinin güç verdiği modelde 4GB RAM ve 128GB depolama sunulmuş.

    Arka kamera paketinde makro sensör çıkarılmış ve geniş sensör de 5MP çözünürlüğe indirgenmiş. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. 4000mAh kapasiteli batarya 15W hızlı şarj ile desteklenmiş. TCL 10 SE için 2999TL fiyat etiketi mevcut.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Issızbiradam (melih ) 3 sa. en beğenilen
    bol şans 1-2 aya kalmaz fiyatı yarıya düşer
    Yanıtla +8
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    Jon_Kar 3 sa.
    SD 665 ve 4000 tl
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    AribyAriana 1 sn.
    P22'ye 4GB RAM 128 GB ROM versen ne olur vermesen. Dengesiz telefonlar yapıyorlar. Sonra dengesiz fiyatlar çıkıyor.



    TCL bir televizyon üreticisi olarak kendi telefonlarında ekran yönünden fiyatı segmentinde ayrışmaya çalışıyorlar. Düşünce hoş lakin OMOLED, kıvrımlı ekran, rakiplerine göre başarılı panel koyduğunda bu sefer SD665 işlemcili 4500 mAh ve bilindik kamera dizilimli telefon 3999₺ oluyor. Düşünce güzel ama pratikte ya yanlış ya da tutturamıyorlar. Redmi Note 9 Pro, Realme 6 (8GB) Huawei P40 Lite veya Galaxy A51 bu cihaz göre her türlü daha avantajlı.
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    MERNEPTAH 1 sa.
    Arka kameras tasarımı çöp
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    ibrahimyz (ibrahim yilmaz) 2 sa.
    fiyatlar uygunda vergiler fazla.
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    dugers (syt dgr) 3 sa.
    Mizahşör TCL
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    Issızbiradam (melih ) 3 sa. en beğenilen
    bol şans 1-2 aya kalmaz fiyatı yarıya düşer
    Yanıtla +8
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    pro-üye (olcay parlak) 3 sa.
    ahahahhhahaha
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    Jon_Kar 3 sa.
    SD 665 ve 4000 tl
    Yanıtla +7
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    High Sierra 3 sa.
    Fiyatlar ve kullanılan SoC'nin eski olması problem. TCL, Oppo, Vivo gibi markaların daha rekabetçi ürünlerini piyasaya sunması şart.
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    teramycin 28 dk. High Sierra
    Bu vergi sistemiyle ne rekabeti ? Gidip oy verenlerden acısını çıkarın ama yemez firmalara bok atmak daha kolay.
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