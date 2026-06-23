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Tam Boyutta Gör Samsung’un uygun fiyatlı amiral gemisi modeli olması beklenen Galaxy S26 FE, Geekbench platformunda bir kez daha görüldü. Cihaz daha önce nisan ayında ilk kez benchmark veritabanında ortaya çıkmıştı. Yeni kayıt ise bu kez telefonun küresel sürümüne ait olabilir.

Galaxy S26 FE'nin global sürümü göründü

Geekbench'te görülen SM-S741B model numaralı modelin Galaxy S26 FE’nin global varyantı olduğu ortaya çıktı. Listeleme tarafında dikkat çeken en önemli detay ise cihazda yer alan Samsung S5E9955 yonga seti oldu. Bu kodun, Samsung'un Exynos 2500 işlemcisine karşılık geldiği belirtiliyor. Böylece Galaxy S26 FE’nin işlemci tercihi tarafında Exynos çözümüyle geleceği yönündeki beklenti bir kez daha güçlenmiş oldu.

Tam Boyutta Gör Yeni Geekbench kaydı, cihazın 8 GB RAM ile geleceğini ve kutudan Android 17 ile çıkacağını da doğruluyor. Performans puanlarında ise küçük bir fark var. Son testte telefonun tek çekirdek puanı 2.104, çoklu çekirdek puanı ise 7.148 olarak görünüyor. Bu değerler, önceki benchmark sonucuna kıyasla bir miktar daha düşük.

Tasarım tarafında Galaxy S26 FE, arka yüzünde Galaxy S26 serisinin genel çizgisine yakın bir görünüm benimseyecek. Kamera kurulumunda ise FE serisinin alışıldık yapısı korunabilir. Buna göre telefonda yine üçlü arka kamera sistemi yer alması bekleniyor. Samsung’un Galaxy S26 FE modelini eylül ayında tanıtacağı konuşuluyor.

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Şimdilik teknik tablo tamamen netleşmiş değil ancak son Geekbench kaydı, cihazın hem donanım hem de yazılım tarafında yavaş yavaş şekillenmeye başladığını gösteriyor.

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Samsung Galaxy S26 FE bir kez daha sızdı: Yakında geliyor

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