Samsung Galaxy S26 FE bir kez daha sızdı: Yakında geliyor

Galaxy S26 FE'nin global sürümü göründü
Geekbench'te görülen SM-S741B model numaralı modelin Galaxy S26 FE’nin global varyantı olduğu ortaya çıktı. Listeleme tarafında dikkat çeken en önemli detay ise cihazda yer alan Samsung S5E9955 yonga seti oldu. Bu kodun, Samsung'un Exynos 2500 işlemcisine karşılık geldiği belirtiliyor. Böylece Galaxy S26 FE’nin işlemci tercihi tarafında Exynos çözümüyle geleceği yönündeki beklenti bir kez daha güçlenmiş oldu.
Tasarım tarafında Galaxy S26 FE, arka yüzünde Galaxy S26 serisinin genel çizgisine yakın bir görünüm benimseyecek. Kamera kurulumunda ise FE serisinin alışıldık yapısı korunabilir. Buna göre telefonda yine üçlü arka kamera sistemi yer alması bekleniyor. Samsung’un Galaxy S26 FE modelini eylül ayında tanıtacağı konuşuluyor.
Şimdilik teknik tablo tamamen netleşmiş değil ancak son Geekbench kaydı, cihazın hem donanım hem de yazılım tarafında yavaş yavaş şekillenmeye başladığını gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel