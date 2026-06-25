Honor MagicOS 11'in "Liquid Glass" tasarımı paylaşıldı: İşte video

MagicOS 11 baştan aşağı yenileniyor
Honor'un paylaştığı tanıtım görseline göre MagicOS 11'in Liquid Glass tarafında üç temel vurgu bulunuyor. İlki, sistem genelinde hissedilecek tam ekran şeffaf cam görünümü. İkincisi, arayüz etkileşimlerine entegre edilen ışık akışı efektleri. Üçüncü ve belki de en dikkat çekici yenilik ise kullanıcıların malzeme hissi ve saydamlık seviyesini manuel olarak ayarlayabilecek olması.
Bu da yeniliğin yalnızca kontrol merkezi veya belirli uygulamalarla sınırlı kalmayıp ana ekran deneyimine de taşınacağını doğrulamış durumda. Öte yandan MagicOS 11'in erken erişim süreci de başladı. Honor, ön izleme sürümünü ilk etapta sınırlı sayıdaki kullanıcıya açtı. İlk deneme programına katılamayan kullanıcılara gönderilen bilgilendirme mesajına göre ikinci başvuru dönemi 31 Temmuz’a kadar başlatılacak ve bu aşamada daha fazla beta kontenjanı sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel