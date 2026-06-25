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    Honor MagicOS 11'in "Liquid Glass" tasarımı paylaşıldı: İşte video

    Honor, MagicOS 11'in görsel yeniliklerini paylaşmaya başladı. Şirketin "Liquid Glass" olarak tanımladığı yeni tasarım dili, saydamlık ve materyal efektlerinde daha fazla kişiselleştirme sunacak.

    Honor MagicOS 11'Liquid Glass' tasarımı paylaşıldı: İşte video Tam Boyutta Gör
    Honor, MagicOS 11 güncellemesinin öne çıkan görsel yeniliklerini resmi olarak paylaşmaya başladı. Şirketin açıklamasına göre yeni sürüm, Android tarafında ilk kez sunulan "Liquid Glass" tasarım anlayışını merkeze alacak. Yeni güncelleme, sistem genelinde daha saydam bir görünüm, ışık geçişleriyle güçlendirilmiş animasyonlar ve kişiselleştirilebilir cam efektleri ile geliyor.

    MagicOS 11 baştan aşağı yenileniyor

    Honor'un paylaştığı tanıtım görseline göre MagicOS 11'in Liquid Glass tarafında üç temel vurgu bulunuyor. İlki, sistem genelinde hissedilecek tam ekran şeffaf cam görünümü. İkincisi, arayüz etkileşimlerine entegre edilen ışık akışı efektleri. Üçüncü ve belki de en dikkat çekici yenilik ise kullanıcıların malzeme hissi ve saydamlık seviyesini manuel olarak ayarlayabilecek olması.

    Honor MagicOS 11'Liquid Glass' tasarımı paylaşıldı: İşte video Tam Boyutta Gör
    Şirketin daha önce verdiği bilgilere göre MagicOS 11'de kullanılan bu yeni tasarım, "akışkan ışık" efekti ile yarı saydam cam görünümünü bir araya getiriyor. Böylece arayüzdeki ışık ve gölge geçişleri daha dinamik hale geliyor. Paylaşılan son video da MagicOS 11'e özel Liquid Glass masaüstü görünümünü doğrudan cihaz üzerinde gösteriyor. 

    Bu da yeniliğin yalnızca kontrol merkezi veya belirli uygulamalarla sınırlı kalmayıp ana ekran deneyimine de taşınacağını doğrulamış durumda. Öte yandan MagicOS 11'in erken erişim süreci de başladı. Honor, ön izleme sürümünü ilk etapta sınırlı sayıdaki kullanıcıya açtı. İlk deneme programına katılamayan kullanıcılara gönderilen bilgilendirme mesajına göre ikinci başvuru dönemi 31 Temmuz’a kadar başlatılacak ve bu aşamada daha fazla beta kontenjanı sunulacak.

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    H
    hasandemirrr 1 hafta önce

    çok güzel

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