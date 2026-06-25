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    Apple Online Store kapandı: iPhone Türkiye fiyatlarına zam gelebilir!

    Apple'ın Eylül lansmanından önce iPhone 17 ve diğer ürünlerinin fiyatlarına zam yapacağı konuşuluyordu. Bugün aniden Apple Online Mağazası kapandı; iPhone zammı geliyor olabilir!

    Apple Online Store kapandı iPhone 17 Türkiye fiyatı zamlanabilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın online mağazası, şu anda belirsiz nedenlerle "Hemen döneceğiz, Apple Store'da bazı güncellemeler yapıyoruz." mesajıyla çöktü.

    MacBook, iPad ve Apple TV fiyatları yükseldi!

    Apple, MacBook Neo, Mac mini, M5 işlemcili MacBook Pro ve Air dahil olmak üzere Mac bilgisayarlarla birlikte M4 çipli iPad Air ve iPad (A16) modelinde %37'ye varan fiyat artışına gitti. Zamlı fiyatlar Türkiye'deki kullanıcılara da yansıtıldı.

    iPhone 17 ve diğer Apple ürünlerine zam bekleniyordu

    Apple, cihaz fiyatlarını her an artırabilir çünkü sinyaller son bir haftada spekülatif olmaktan neredeyse kesinleşmeye doğru ilerledi. Apple CEO'su Tim Cook, Wall Street Journal'a verdiği demeçte, bellek ve depolama maliyetleri nedeniyle fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu, Apple'ın artık artışları karşılayamadıklarını ve maliyetin bir kısmını tüketiciye yansıtmak durumunda olduklarını söyledi.

    Bloomberg'den Mark Gurman, iPhone zammı haberini Eylül ayına kalmadan alacağımızı söylemişti.

    İçerik Apple Online Store açılışı sonrası güncellenmiştir...

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