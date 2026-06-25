Apple Online Store kapandı: iPhone Türkiye fiyatlarına zam gelebilir!

MacBook, iPad ve Apple TV fiyatları yükseldi!
Apple, MacBook Neo, Mac mini, M5 işlemcili MacBook Pro ve Air dahil olmak üzere Mac bilgisayarlarla birlikte M4 çipli iPad Air ve iPad (A16) modelinde %37'ye varan fiyat artışına gitti. Zamlı fiyatlar Türkiye'deki kullanıcılara da yansıtıldı.
iPhone 17 ve diğer Apple ürünlerine zam bekleniyordu
Apple, cihaz fiyatlarını her an artırabilir çünkü sinyaller son bir haftada spekülatif olmaktan neredeyse kesinleşmeye doğru ilerledi. Apple CEO'su Tim Cook, Wall Street Journal'a verdiği demeçte, bellek ve depolama maliyetleri nedeniyle fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu, Apple'ın artık artışları karşılayamadıklarını ve maliyetin bir kısmını tüketiciye yansıtmak durumunda olduklarını söyledi.
Bloomberg'den Mark Gurman, iPhone zammı haberini Eylül ayına kalmadan alacağımızı söylemişti.
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