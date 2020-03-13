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    "Team-Closer" ekibi, Dota 2 dünya elemelerinde Türkiye’yi ilk kez temsil edecek

    Bu yıl İsveç’in Stockholm şehrinde düzenlenecek Dota 2 dünya elemelerine ülkemizden "Team-Closer" ekibi katılıyor. Ekip, turnuvada ülkemizi ilk kez temsil edecek.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    E-spor müsabakaları oyuncular arasında olduğu kadar ülkeler arasında da bir prestij mücadelesi haline gelmiş durumda. Ülkemizde de oldukça popüler olan e-spor müsabakalarında yer alan Türk oyuncular, küresel ölçekte büyük başarılara imza atıyor.

    Dünya’nın en çok oyuncuya sahip oyunlarından biri de Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) türündeki Dota 2. Dilimize çevrim içi çok oyunculu savaş arenası olarak çevirebileceğimiz ve Valve tarafından geliştirilen bu ücretsiz oyun da e-spor müsabakalarının vazgeçilmezlerinden.

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    Bu yıl İsveç’in Stockholm şehrinde düzenlenecek Dota 2 dünya elemelerine ülkemizden de bir ekip katılacak. Beş kişilik üniversite öğrencisinden oluşan “Team-Closer” ekibi ise elemelerde Türkiye’yi ilk defa temsil edecek.

    21 Aralık 2019’da düzenlenen Türkiye finalini kazanan ekibin kaptanı Berkay "Calmy" Yılmaz, elemeye Beylikdüzü’nde kiraladıkları bir villada hazırlandıklarını ifade ederken gözlerini dünya şampiyonluğuna diktiklerini ve bunun için çalışmalara aralıksız devem ettiklerini ifade etmiş.

    Dota-2 dünya sıralamasında ilk 100'e kadar yükselen Team-Closer ekibine emeklerinin karşılığını alması temennisiyle İsveç’te başarılar diliyoruz.  





    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/milyonlarca-kisinin-yaristigi-e-spor-musabakasinda-ilk-defa-turkiyeyi-temsil-edecekler/1763180 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Erasmus78 (Yalçın BAHADIR) 1 hf. en beğenilen
    eSpor nedir arkadaş ya? Oyun turnuvası deyin, atari şampiyonası deyin, game boy şampiyonası deyin; hepsine razıyım. Spor ne arkadaş? Günde 5-6 saat yapılıp da göbek büyüten spor mu olur?
    eSpor nedir arkadaş ya? Oyun turnuvası deyin, atari şampiyonası deyin, game boy şampiyonası deyin; hepsine razıyım. Spor ne arkadaş? Günde 5-6 saat yapılıp da g...
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    DraGonS (Brk yok) 1 hf. Erasmus78
    Satranç içinde aynı tepkiyi veriyorsun sanırsam?



    Futbol ne peki spor mu? Oyuncularının para için birbirine tükürüp rol kestiği , takım yönetimlerinin para aklayıp, çalıp sıvıştığı, taraftarların birbirini öldürdüğü dövdüğü bir endüstriye nasıl utanmadan spor deniliyor?





    1 Yanıt Yanıtla +1
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    caquash (cagdas cagdas) 1 hf. Erasmus78
    Satranç ne o zaman, bunlar zihinsel spor dalları.
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    itachi237 (Efe Bey ) 1 hf.
    Takım, bırakın the intenational 10'da yarışmayı çok daha küçük bir turnuva olan esl one los angeles'a bile gidememiş, open quailifier'da elenmişler. haber çok yanıltıcı.

    liquipedia.net/...
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    Erasmus78 (Yalçın BAHADIR) 1 hf. en beğenilen
    eSpor nedir arkadaş ya? Oyun turnuvası deyin, atari şampiyonası deyin, game boy şampiyonası deyin; hepsine razıyım. Spor ne arkadaş? Günde 5-6 saat yapılıp da göbek büyüten spor mu olur?
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    VaporWave (Emre ) 1 hf.
    Başarılar. Yıllar sonunda bir ekibimiz katıldı.
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