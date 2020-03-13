"Team-Closer" ekibi, Dota 2 dünya elemelerinde Türkiye’yi ilk kez temsil edecek

E-spor müsabakaları oyuncular arasında olduğu kadar ülkeler arasında da bir prestij mücadelesi haline gelmiş durumda. Ülkemizde de oldukça popüler olan e-spor müsabakalarında yer alan Türk oyuncular, küresel ölçekte büyük başarılara imza atıyor.

Dünya’nın en çok oyuncuya sahip oyunlarından biri de Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) türündeki Dota 2. Dilimize çevrim içi çok oyunculu savaş arenası olarak çevirebileceğimiz ve Valve tarafından geliştirilen bu ücretsiz oyun da e-spor müsabakalarının vazgeçilmezlerinden.

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Bu yıl İsveç’in Stockholm şehrinde düzenlenecek Dota 2 dünya elemelerine ülkemizden de bir ekip katılacak. Beş kişilik üniversite öğrencisinden oluşan “Team-Closer” ekibi ise elemelerde Türkiye’yi ilk defa temsil edecek.

21 Aralık 2019’da düzenlenen Türkiye finalini kazanan ekibin kaptanı Berkay "Calmy" Yılmaz, elemeye Beylikdüzü’nde kiraladıkları bir villada hazırlandıklarını ifade ederken gözlerini dünya şampiyonluğuna diktiklerini ve bunun için çalışmalara aralıksız devem ettiklerini ifade etmiş.

Dota-2 dünya sıralamasında ilk 100'e kadar yükselen Team-Closer ekibine emeklerinin karşılığını alması temennisiyle İsveç’te başarılar diliyoruz.





https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/milyonlarca-kisinin-yaristigi-e-spor-musabakasinda-ilk-defa-turkiyeyi-temsil-edecekler/1763180

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