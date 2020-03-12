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    Yeni bir The Witcher oyunu geliyor

    Cyberpunk 2077 oyununun çıkışı sonrasındaki yoğunluk ve güncelleme koşturmacası bittikten sonra CD Projekt Red yeni The Witcher oyununun geliştirme sürecine başlayacak.
    1 hf.
    6,4b
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yeni bir The Witcher oyunu geliyor
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    Bir yandan Netflix üzerinde The Witcher serisi büyük bir başarı yakalayan bir yandan da Cyberpunk 2077 ile oyun dünyasının dikkatini üzerine çeken CD Projekt Red yeni bombalara devam ediyor.

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    Yeni oyun geliyor

    CD Projekt patronu Adam Kicinski yaptığı açıklamada The Witcher serisinin yeni oyunu için düğmeye basıldığını belirtti. Cyberpunk 2077 yapımının piyasaya çıkması sonrasında The Witcher oyunu da masaya yatırılacak.

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    Şimdilik küçük bir ekip ön hazırlık sürecini yönetiyor. Asıl ekip ise Cyberpunk 2077 için DLC ve içerik eklentileri üzerinde çalışacak. En azından gelecek yıl başlarına bu yapılanmanın devam etmesi bekleniyor. Yani yeni The Witcher oyunu için 2021 yılında bir şeyler söylemek mümkün olacak.

    Kicinski henüz yeni yapım ile ilgili bir isim vermekten kaçınıyor bu bakımdan The Witcher 4 ihtimali şimdilik gündemde değil. Yine Andrzej Sapkowski’nin oluşturduğu evrende geçecek ancak isim eklentisi farklı olabilir.



    https://www.techpowerup.com/264702/cd-projekt-red-confirms-a-the-witcher-title-will-follow-cyberpunk-2077 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TRkronos (mustafa ) 1 hf.
    Sevindim de temiz 5-6 sene sürer daha başlamadılarsa.
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    Usbehci (Geralt of Rivia Butcher of Blaviken) 1 hf.
    Ertelemelerle beraber 7 sene veriyorum, tabii CP2077 çıktıktan en az bir sene sonra adamakıllı yeni Witcher oyununa yönelirler. Etti 8 sene.

    Witcher'ın 40. Yılı Kutlu Olsun.
    Ertelemelerle beraber 7 sene veriyorum, tabii CP2077 çıktıktan en az bir sene sonra adamakıllı yeni Witcher oyununa yönelirler. Etti 8 sene. Witcher'ın...
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Blue- 5 gün yeni yorumcu
    Dizi güzel gidiyor ama oyunlarını oynamadım
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    Ollivander 6 gün yeni yorumcu
    Kardeşim çok seviyor bu oyunu. İyi bir hediye olur.
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    Supreme Master Troll 6 gün yeni yorumcu
    Gelsin, gelsin, oynarız Allah'ın izniyle.
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    Zafer Korkmaz (ZK Games) 6 gün
    Umarım Witcher 4 yapmazlar oyunu.

    Kendi Witcher'ımızı yaratabildiğimiz gerçek bir RPG oyunu bekliyorum.
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    DH Misafiri 6 gün
    Keşke çıksada doya doya birdaha oynasak. Diziden öncede oyunda oynadık diziden sonrada oynarız. Gerçek witcherlar her daim burda :)
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    DH Misafiri 6 gün
    Witcher 1 Remake vs. Witcher 4. Hangisini isterdiniz?
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    serafon 1 hf.
    Hani başka witcher yoktu.
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 hf.
    Sabırla ve iştahla bekleyeceğiz. Ama büyük ihtimal yeni sistem toplatacaktir :(
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    Usbehci (Geralt of Rivia Butcher of Blaviken) 1 hf.
    Ertelemelerle beraber 7 sene veriyorum, tabii CP2077 çıktıktan en az bir sene sonra adamakıllı yeni Witcher oyununa yönelirler. Etti 8 sene.

    Witcher'ın 40. Yılı Kutlu Olsun.
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    TRkronos (mustafa ) 1 hf.
    Sevindim de temiz 5-6 sene sürer daha başlamadılarsa.
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    6448 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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