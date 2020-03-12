Yeni bir The Witcher oyunu geliyor

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Bir yandan Netflix üzerinde The Witcher serisi büyük bir başarı yakalayan bir yandan da Cyberpunk 2077 ile oyun dünyasının dikkatini üzerine çeken CD Projekt Red yeni bombalara devam ediyor.

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Yeni oyun geliyor

CD Projekt patronu Adam Kicinski yaptığı açıklamada The Witcher serisinin yeni oyunu için düğmeye basıldığını belirtti. Cyberpunk 2077 yapımının piyasaya çıkması sonrasında The Witcher oyunu da masaya yatırılacak.

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Şimdilik küçük bir ekip ön hazırlık sürecini yönetiyor. Asıl ekip ise Cyberpunk 2077 için DLC ve içerik eklentileri üzerinde çalışacak. En azından gelecek yıl başlarına bu yapılanmanın devam etmesi bekleniyor. Yani yeni The Witcher oyunu için 2021 yılında bir şeyler söylemek mümkün olacak.

Kicinski henüz yeni yapım ile ilgili bir isim vermekten kaçınıyor bu bakımdan The Witcher 4 ihtimali şimdilik gündemde değil. Yine Andrzej Sapkowski’nin oluşturduğu evrende geçecek ancak isim eklentisi farklı olabilir.

https://www.techpowerup.com/264702/cd-projekt-red-confirms-a-the-witcher-title-will-follow-cyberpunk-2077

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