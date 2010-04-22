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Team X092 Ultra Hızlı Flash Disk (E-SATA / USB 2.0)

9 yıl
80,7b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Team USB 2.0 / E-SATA Hybrid Flash Diskiyle, USB 3.0 arifesinde şimdiden 100MB/sn okuma yazma hızları sunuyor!

Team, USB 3.0 arifesinde Hybrid yapılı harici Flash Diski ile 100MB/sn üzerinde hızlar vaad ediyor. Bir ucu USB 2.0 diğer ucu E-SATA olan X092, alınabilecek en hızlı USB 2.0 flash disk olması yanında E-SATA üzerinden bağlandığında sabit disklerin sınırlarını zorluyor!


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bLind 9 yıl
1,2 sene once hb den ocz atv 16gb almıstım 105tlye ılk bozuldugunda yerıne rally2 vermıslerdı oda bozulunca team color turn verdıler oda bozulunca busefer sansımı deneyıp bır notla gonderdım ve urunu ıade almaları ıcın gerekce olarak atvnın muadılı dgl demıstm kabul edıp ıade almıslar :) bende gelen paraya bu modelı aldm akortek bu konuda tebrık edıyorum. bakalım nasıl cıkıcak bellek.
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DH Misafiri 9 yıl
DH bir ricam var bu ürün tanıtımlarında artık hep video yerine bir de yazılı anlatım koyunlar çünkü video ile kota dayan mıyor
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fatihcanery 9 yıl
usb3 ile usb2 dar boğazı aışılır,arkadaşlarında dediği gibi usb3 ün yaygınlaşmasını bekleyecez artık :)
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koxp94 9 yıl
USB3 çıkmadan önce çıkarsalardı daha alınabilir olurdu. böyle, soğutucusu değiştirilip yeniden sürülen nVidia kartlara dönmüş
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artenis 9 yıl
videolarda sorunmu var?
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byfm 9 yıl
Piyasada farklı ürünlerin olmasında yarar var.
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Momo-Oz 9 yıl
bunlar eskidi artık , taşınabilir hdd almak daha mantıklı
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KiLLeR© 9 yıl
USB 3.0 çıkmadan önce mantıklı bir ürün olabilirdi. Ama artık bu saatten sonra bunu almak pekte mantıklı değil. USB 3.0 daha yaygınlaşacak ve daha rahat kullanım kolaylığı sağlayacaktır.
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UzmaN345 9 yıl
Güzel bir ürün ama USB 3 beklemekte yarar var bence
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Guest-19232E7C9 9 yıl
Gerçekten de çok hızlı bir cihazmış.Normal USB 2.0 800MB lık dosyayı ortalama 2 dk.da kopyalıyor.

Yanlız;Team biraz cimri davranmış,kabloyu kutu içeriğine dahil edebilirdi.

Fiyatı hakkında bilgi yok sanırım.
Tahmin:70-90 TL gibi olabilir.

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