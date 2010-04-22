Team X092 Ultra Hızlı Flash Disk (E-SATA / USB 2.0)

Team USB 2.0 / E-SATA Hybrid Flash Diskiyle, USB 3.0 arifesinde şimdiden 100MB/sn okuma yazma hızları sunuyor!

Team, USB 3.0 arifesinde Hybrid yapılı harici Flash Diski ile 100MB/sn üzerinde hızlar vaad ediyor. Bir ucu USB 2.0 diğer ucu E-SATA olan X092, alınabilecek en hızlı USB 2.0 flash disk olması yanında E-SATA üzerinden bağlandığında sabit disklerin sınırlarını zorluyor!