Tecno Pova 4 resmiyet kazandı

Tam Boyutta Gör Ülkemizde de satılan ve geçtiğimiz haftalarda önemli bir tüketici ödülüne layık görülen Tecno Pova 3 modelinin devamı Tecno Pova 4 tanıtıldı. Ekran daha da büyürken bellek seçenekleri de iyileştirilmiş. Batarya tarafında biraz düşüş göze çarpıyor.

Tecno Pova 4 özellikleri ve fiyatı

6.82 inçlik HD+ ekran (Pro için 6.66 inçlik FHD+ AMOLED)

Helio G99 yonga seti

8GB RAM

128GB/256GB depolama

50MP+2MP arka kamera

8MP ön kamera

6000mAh batarya, 18W (Pro için 45W ve ters şarj)

Çift hoparlör, NFC, FM radyo

260$ başlangıç

Tecno Pova 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 ay önce eklendi

Tecno Pova 4 akıllı telefon modeli giriş seviyesine yakın iddialı özellikler sunmak amacında. Bu kez bir Pro versiyonu da dahil edilmiş. Ekran ve hızlı şarj tarafında biraz daha farklılaşarak orta seviyeye doğru tırmanıyor. Özellikle yüksek batarya kapasitesi ile segmentinde iddialı olmaya çalışacaklar. Muhtemelen bu model de ülkemize gelecektir. Tecno Pova 3 modeli 5300TL civarında başlamaktaydı.

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Tecno Pova 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı