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    Tecno Pova 4 resmiyet kazandı

    Tecno Pova 4 akıllı telefon modelinde AMOLED ekran seçeneği, 8GB RAM, daha iyi yonga seti gibi özellikler yer alırken batarya tarafında bir kırpmalar yaşanmış.  
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    Tecno Pova 4 Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde de satılan ve geçtiğimiz haftalarda önemli bir tüketici ödülüne layık görülen Tecno Pova 3 modelinin devamı Tecno Pova 4 tanıtıldı. Ekran daha da büyürken bellek seçenekleri de iyileştirilmiş. Batarya tarafında biraz düşüş göze çarpıyor.

    Tecno Pova 4 özellikleri ve fiyatı

    • 6.82 inçlik HD+ ekran (Pro için 6.66 inçlik FHD+ AMOLED)
    • Helio G99 yonga seti
    • 8GB RAM
    • 128GB/256GB depolama
    • 50MP+2MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 6000mAh batarya, 18W (Pro için 45W ve ters şarj)
    • Çift hoparlör, NFC, FM radyo
    • 260$ başlangıç

    Tecno Pova 4 akıllı telefon modeli giriş seviyesine yakın iddialı özellikler sunmak amacında. Bu kez bir Pro versiyonu da dahil edilmiş. Ekran ve hızlı şarj tarafında biraz daha farklılaşarak orta seviyeye doğru tırmanıyor. Özellikle yüksek batarya kapasitesi ile segmentinde iddialı olmaya çalışacaklar. Muhtemelen bu model de ülkemize gelecektir. Tecno Pova 3 modeli 5300TL civarında başlamaktaydı.

    Tecno Pova 4 Pro Tam Boyutta Gör

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 hafta önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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