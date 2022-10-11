Tecno Pova 4 resmiyet kazandı

Tecno Pova 4 özellikleri ve fiyatı
- 6.82 inçlik HD+ ekran (Pro için 6.66 inçlik FHD+ AMOLED)
- Helio G99 yonga seti
- 8GB RAM
- 128GB/256GB depolama
- 50MP+2MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 6000mAh batarya, 18W (Pro için 45W ve ters şarj)
- Çift hoparlör, NFC, FM radyo
- 260$ başlangıç
Tecno Pova 4 akıllı telefon modeli giriş seviyesine yakın iddialı özellikler sunmak amacında. Bu kez bir Pro versiyonu da dahil edilmiş. Ekran ve hızlı şarj tarafında biraz daha farklılaşarak orta seviyeye doğru tırmanıyor. Özellikle yüksek batarya kapasitesi ile segmentinde iddialı olmaya çalışacaklar. Muhtemelen bu model de ülkemize gelecektir. Tecno Pova 3 modeli 5300TL civarında başlamaktaydı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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