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    Tecno Pova 3 dev batarya ile geliyor

    Tecno Pova 3 akıllı telefon modeli 5.9 inçlik Full HD+ LCD ekran, Helio G88 yonga seti, 50MP ana sensör, 7000mAh batarya ve 33W adaptör gibi detaylarla geliyor. 
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    Tecno Pova 3
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde de telefon üretimine başlayan Çinli Transsion Holding’in markası Tecno yeni akıllı telefonunu duyurdu. Tecno Pova 3 akıllı telefon modeli oldukça büyük boyutlara dev bir batarya koymayı tecih etmiş.

    Tecno Pova 3 özellikleri ve fiyatı

    • 5.9 inçlik Full HD+ LCD ekran
    • Helio G88 yonga seti
    • 4GB/6GB RAM
    • 64GB/128GB depolama
    • 50MP+2MP+2MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 7000mAh batarya
    • 25W hızlı şarj, 10W ters şarj
    • 172$ (4GB/64GB), 180$ (6GB/128GB)

    Tecno Pova 3 modeli sınıfında rakiplerini geride bırakacak bir batarya gücüne sahip. Biraz da uzun kullanım süresi arayan ve performansa pek bakmayan tüketicileri hedefliyor. 90Hz tazeleme hızı tatmin ederken ultra tasarruf modu da mevcut. Ayrıca kutudan 33W adaptör ile çıkıyor. Çift stereo hoparlör ve FM radyo da artıları arasında.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 11 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 4 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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