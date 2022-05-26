Tecno Pova 3 dev batarya ile geliyor

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Ülkemizde de telefon üretimine başlayan Çinli Transsion Holding’in markası Tecno yeni akıllı telefonunu duyurdu. Tecno Pova 3 akıllı telefon modeli oldukça büyük boyutlara dev bir batarya koymayı tecih etmiş.

Tecno Pova 3 özellikleri ve fiyatı

5.9 inçlik Full HD+ LCD ekran

Helio G88 yonga seti

4GB/6GB RAM

64GB/128GB depolama

50MP+2MP+2MP arka kamera

8MP ön kamera

7000mAh batarya

25W hızlı şarj, 10W ters şarj

172$ (4GB/64GB), 180$ (6GB/128GB)

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Tecno Pova 3 modeli sınıfında rakiplerini geride bırakacak bir batarya gücüne sahip. Biraz da uzun kullanım süresi arayan ve performansa pek bakmayan tüketicileri hedefliyor. 90Hz tazeleme hızı tatmin ederken ultra tasarruf modu da mevcut. Ayrıca kutudan 33W adaptör ile çıkıyor. Çift stereo hoparlör ve FM radyo da artıları arasında.

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Tecno Pova 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı