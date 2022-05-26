Tecno Pova 3 dev batarya ile geliyor

Ülkemizde de telefon üretimine başlayan Çinli Transsion Holding’in markası Tecno yeni akıllı telefonunu duyurdu. Tecno Pova 3 akıllı telefon modeli oldukça büyük boyutlara dev bir batarya koymayı tecih etmiş.
Tecno Pova 3 özellikleri ve fiyatı
- 5.9 inçlik Full HD+ LCD ekran
- Helio G88 yonga seti
- 4GB/6GB RAM
- 64GB/128GB depolama
- 50MP+2MP+2MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 7000mAh batarya
- 25W hızlı şarj, 10W ters şarj
- 172$ (4GB/64GB), 180$ (6GB/128GB)
Tecno Pova 3 modeli sınıfında rakiplerini geride bırakacak bir batarya gücüne sahip. Biraz da uzun kullanım süresi arayan ve performansa pek bakmayan tüketicileri hedefliyor. 90Hz tazeleme hızı tatmin ederken ultra tasarruf modu da mevcut. Ayrıca kutudan 33W adaptör ile çıkıyor. Çift stereo hoparlör ve FM radyo da artıları arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.
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