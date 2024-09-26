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    Tekne ve uçak karşımı yeni nesil ulaşım sistemi yaygınlaşıyor

    REGENT Craft tarafından tasarlanan elektrikli Viceroy Seaglider araçları dev bir müşteri buldu. Tekne ve uçak karşımı olan yeni nesil ulaşım sistemi Viceroy için önemli bir anlaşma imzalandı.
    Tekne ve uçak karşımı yeni nesil ulaşım sistemi yaygınlaşıyor Tam Boyutta Gör
    UrbanLink, Amerika Birleşik Devletleri'ne daha fazla elektrikli hava aracı getirmek amacıyla yeni bir anlaşma imzaladı. Şirket, REGENT Craft'tan bir çeşit deniz planörü olan 27 adet tamamen elektrikli Viceroy Seaglider siparişi vererek sürdürülebilir hava taşımacılığı alanında büyümeye devam ediyor.

    Güney Florida merkezli bir ileri hava mobilite (AAM) şirketi olan UrbanLink, hava ve deniz taşımacılığında söz sahibi olmak için adımlar atıyor. Elektrikli uçaklar ve Viceroy Seaglider gibi sıfır emisyonlu çözümlerle kentsel ulaşımı daha temiz ve sürdürülebilir bir hale getirmeyi amaçlayan şirket, 2028 yılına kadar 800 km, 2030 yılına kadar ise 1600 km menzil sunan sıfır emisyonlu seyahati mümkün kılmayı planlıyor. Bu hedef doğrultusunda, Miami, Los Angeles ve Porto Riko’daki San Juan gibi şehirlerdeki merkezleri üzerinden operasyonlarını genişletmeye hazırlanıyor.

    Viceroy: Deniz otobüsü ile uçak karışımı bir araç

    Tekne ve uçak karşımı yeni nesil ulaşım sistemi yaygınlaşıyor Tam Boyutta Gör
    UrbanLink, daha önce Artemis, Eviation Aircraft ve Lilium gibi firmalarla da elektrikli hava araçları satın alma anlaşmaları yapmıştı. Son olarak REGENT Craft’tan alınan 27 adet Viceroy Seaglider, zincire eklenmiş son halka oluyor. Bu araçlar, 12 yolcu ve iki mürettebat kapasitesiyle hizmet verecek. Şirket, bu yeni nesil hava araçlarını Güney Florida ve Porto Riko çevresindeki bölgelerde kullanmayı planlıyor.

    Viceroy deniz otobüsü ve uçak karışımı araç olarak tanımlanabilir. Tamamen elektrikli motorlara sahip olan araç, tekne gibi limana yanaşıp yolcularını alıyor. Limandan harekete geçiyor ve denizde hızlanarak su altındaki hidrofoil su kanatları ile gövdesini sudan ayırıyor. Araç, suyun yaklaşık 9-18 metre üstünde uçabiliyor.

    Tekne ve uçak karşımı yeni nesil ulaşım sistemi yaygınlaşıyor Tam Boyutta Gör
    REGENT Craft'ın geliştirdiği elektrikli seaglider modelleri, tek bir şarjla 290 km menzile kadar ulaşabiliyor ve havada yaklaşık 300 km hızla yol alabiliyor. Gelecek nesil batarya teknolojileriyle bu menzil 400 deniz miline (yaklaşık 640 km) kadar çıkabilecek. Seaglider’lar, sahil merkezlerinde mevcut iskeleler ve elektrikli araç şarj altyapısını kullanabilecek çok yönlü bir tasarıma sahip. Bu da onların kıyı bölgelerinde ideal bir ulaşım aracı olmasını sağlıyor.

    REGENT Craft, tam ölçekli elektrikli seaglider prototiplerini bu yıl içinde insan yolcularla test etmeyi planlıyor. Şirket, dünya genelindeki hava yolu ve feribot operatörlerinden 9 milyar dolar değerinde, 600'den fazla uçak siparişi almış durumda. UrbanLink, REGENT Craft’ın elektrikli seaglider'larını 2027 yılında hizmete sokmayı hedefliyor. Bu araç esasında Marmara’da veya Kıbrıs ulaşımında da kullanılabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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