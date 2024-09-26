Tekne ve uçak karşımı yeni nesil ulaşım sistemi yaygınlaşıyor

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Tam Boyutta Gör UrbanLink, Amerika Birleşik Devletleri'ne daha fazla elektrikli hava aracı getirmek amacıyla yeni bir anlaşma imzaladı. Şirket, REGENT Craft'tan bir çeşit deniz planörü olan 27 adet tamamen elektrikli Viceroy Seaglider siparişi vererek sürdürülebilir hava taşımacılığı alanında büyümeye devam ediyor.

Güney Florida merkezli bir ileri hava mobilite (AAM) şirketi olan UrbanLink, hava ve deniz taşımacılığında söz sahibi olmak için adımlar atıyor. Elektrikli uçaklar ve Viceroy Seaglider gibi sıfır emisyonlu çözümlerle kentsel ulaşımı daha temiz ve sürdürülebilir bir hale getirmeyi amaçlayan şirket, 2028 yılına kadar 800 km, 2030 yılına kadar ise 1600 km menzil sunan sıfır emisyonlu seyahati mümkün kılmayı planlıyor. Bu hedef doğrultusunda, Miami, Los Angeles ve Porto Riko’daki San Juan gibi şehirlerdeki merkezleri üzerinden operasyonlarını genişletmeye hazırlanıyor.

Viceroy: Deniz otobüsü ile uçak karışımı bir araç

Tam Boyutta Gör UrbanLink, daha önce Artemis, Eviation Aircraft ve Lilium gibi firmalarla da elektrikli hava araçları satın alma anlaşmaları yapmıştı. Son olarak REGENT Craft’tan alınan 27 adet Viceroy Seaglider, zincire eklenmiş son halka oluyor. Bu araçlar, 12 yolcu ve iki mürettebat kapasitesiyle hizmet verecek. Şirket, bu yeni nesil hava araçlarını Güney Florida ve Porto Riko çevresindeki bölgelerde kullanmayı planlıyor.

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Viceroy deniz otobüsü ve uçak karışımı araç olarak tanımlanabilir. Tamamen elektrikli motorlara sahip olan araç, tekne gibi limana yanaşıp yolcularını alıyor. Limandan harekete geçiyor ve denizde hızlanarak su altındaki hidrofoil su kanatları ile gövdesini sudan ayırıyor. Araç, suyun yaklaşık 9-18 metre üstünde uçabiliyor.

Tam Boyutta Gör REGENT Craft'ın geliştirdiği elektrikli seaglider modelleri, tek bir şarjla 290 km menzile kadar ulaşabiliyor ve havada yaklaşık 300 km hızla yol alabiliyor. Gelecek nesil batarya teknolojileriyle bu menzil 400 deniz miline (yaklaşık 640 km) kadar çıkabilecek. Seaglider’lar, sahil merkezlerinde mevcut iskeleler ve elektrikli araç şarj altyapısını kullanabilecek çok yönlü bir tasarıma sahip. Bu da onların kıyı bölgelerinde ideal bir ulaşım aracı olmasını sağlıyor.

REGENT Craft, tam ölçekli elektrikli seaglider prototiplerini bu yıl içinde insan yolcularla test etmeyi planlıyor. Şirket, dünya genelindeki hava yolu ve feribot operatörlerinden 9 milyar dolar değerinde, 600'den fazla uçak siparişi almış durumda. UrbanLink, REGENT Craft’ın elektrikli seaglider'larını 2027 yılında hizmete sokmayı hedefliyor. Bu araç esasında Marmara’da veya Kıbrıs ulaşımında da kullanılabilir.

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