Tekne ve uçak karşımı yeni nesil ulaşım sistemi yaygınlaşıyor

Güney Florida merkezli bir ileri hava mobilite (AAM) şirketi olan UrbanLink, hava ve deniz taşımacılığında söz sahibi olmak için adımlar atıyor. Elektrikli uçaklar ve Viceroy Seaglider gibi sıfır emisyonlu çözümlerle kentsel ulaşımı daha temiz ve sürdürülebilir bir hale getirmeyi amaçlayan şirket, 2028 yılına kadar 800 km, 2030 yılına kadar ise 1600 km menzil sunan sıfır emisyonlu seyahati mümkün kılmayı planlıyor. Bu hedef doğrultusunda, Miami, Los Angeles ve Porto Riko’daki San Juan gibi şehirlerdeki merkezleri üzerinden operasyonlarını genişletmeye hazırlanıyor.
Viceroy: Deniz otobüsü ile uçak karışımı bir araç
Viceroy deniz otobüsü ve uçak karışımı araç olarak tanımlanabilir. Tamamen elektrikli motorlara sahip olan araç, tekne gibi limana yanaşıp yolcularını alıyor. Limandan harekete geçiyor ve denizde hızlanarak su altındaki hidrofoil su kanatları ile gövdesini sudan ayırıyor. Araç, suyun yaklaşık 9-18 metre üstünde uçabiliyor.
REGENT Craft, tam ölçekli elektrikli seaglider prototiplerini bu yıl içinde insan yolcularla test etmeyi planlıyor. Şirket, dünya genelindeki hava yolu ve feribot operatörlerinden 9 milyar dolar değerinde, 600'den fazla uçak siparişi almış durumda. UrbanLink, REGENT Craft’ın elektrikli seaglider'larını 2027 yılında hizmete sokmayı hedefliyor. Bu araç esasında Marmara’da veya Kıbrıs ulaşımında da kullanılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu