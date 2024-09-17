Kayışlı ve otomatik vitesli bu elektrikli bisiklet, rahat ve uzun ömürlü sürüş vadediyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör ABD'li elektrikli bisiklet üreticisi Vvolt, otomatik arka hub (göbek) şansımana sahip ilk elektrikli bisikletini tanıttı. Ortadan tahrikli motora sahip olan bisiklet, aynı zamanda aktarma için zincir yerine karbon kayış kullanıyor.

Elektrikli bisiklet neler sunuyor?

Şehir içi kullanım için üretilen Vvolt Centauri II isimli bisiklet, 650 W pik, 350 W sürekli güç sağlayan Ananda orta tahrikli motordan güç alıyor. 45 km/s hıza çıkabilen bisiklette beş kademeli pedal desteği bulunuyor ve maksimum 120 Nm tork sağlayabiliyor. Bisikletin ağırlığıysa 22,6 kg.

Tam Boyutta Gör Centauri II'de, pürüzsüz ve sessiz sürüş sağlayan, aynı zamanda az bakım gerektiren Gates Carbon Drive CDX kayış kullanılıyor. Gövdeye entegre 490 Wh bataryaya sahip bisiklet, pedal destek seviyesine göre, 32 km ile 97 km arasında menzil sunabiliyor.

Pikaboost 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. önce eklendi

Bisikletin en ilginç özelliği ise otomatik vites değiştirmeye izin veren Autoshift3 isimli şanzımanı. Bataryadan güç çekmeden çalışan şanzıman, bisikletin hızına göre otomatik olarak değişen üç vites seçeneği sunuyor. Vvolt, ünitenin servis gerektirmeden binlerce saat çalışabildiğini belirtiyor.

Sürüş konforu için süspansiyon da barındıran e-bisiklet, 27,5 inç jantlara, 180 mm rotorlu Shimano çift pistonlu hidrolik frenlere, ön ve arka aydınamaya ve sürüş bilgilerini gösteren renkli bir ekrana sahip.

Kuzey Amerika pazarında satışa sunulan Centauri II, 2.999 dolar fiyattan satın alınabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Kayışlı ve otomatik vitesli elektrikli bisiklet tanıltıldı