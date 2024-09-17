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    Kayışlı ve otomatik vitesli bu elektrikli bisiklet, rahat ve uzun ömürlü sürüş vadediyor

    ABD'li bisiklet üreticisi Vvolt, otomatik şansımana sahip ilk elektrikli bisikletini tanıttı. Ortadan tahrikli motora sahip olan bisiklet, güç aktarma için zincir yerine karbon kayış kullanıyor.
    Kayışlı ve otomatik vitesli elektrikli bisiklet tanıltıldı Tam Boyutta Gör
    ABD'li elektrikli bisiklet üreticisi Vvolt, otomatik arka hub (göbek) şansımana sahip ilk elektrikli bisikletini tanıttı. Ortadan tahrikli motora sahip olan bisiklet, aynı zamanda aktarma için zincir yerine karbon kayış kullanıyor.

    Elektrikli bisiklet neler sunuyor?

    Şehir içi kullanım için üretilen Vvolt Centauri II isimli bisiklet, 650 W pik, 350 W sürekli güç sağlayan Ananda orta tahrikli motordan güç alıyor. 45 km/s hıza çıkabilen bisiklette beş kademeli pedal desteği bulunuyor ve maksimum 120 Nm tork sağlayabiliyor. Bisikletin ağırlığıysa 22,6 kg.

    Kayışlı ve otomatik vitesli elektrikli bisiklet tanıltıldı

    Kayışlı ve otomatik vitesli elektrikli bisiklet tanıltıldı Tam Boyutta Gör
    Centauri II'de, pürüzsüz ve sessiz sürüş sağlayan, aynı zamanda az bakım gerektiren Gates Carbon Drive CDX kayış kullanılıyor. Gövdeye entegre 490 Wh bataryaya sahip bisiklet, pedal destek seviyesine göre, 32 km ile 97 km arasında menzil sunabiliyor.

    Bisikletin en ilginç özelliği ise otomatik vites değiştirmeye izin veren Autoshift3 isimli şanzımanı. Bataryadan güç çekmeden çalışan şanzıman, bisikletin hızına göre otomatik olarak değişen üç vites seçeneği sunuyor. Vvolt, ünitenin servis gerektirmeden binlerce saat çalışabildiğini belirtiyor.

    Sürüş konforu için süspansiyon da barındıran e-bisiklet, 27,5 inç jantlara, 180 mm rotorlu Shimano çift pistonlu hidrolik frenlere, ön ve arka aydınamaya ve sürüş bilgilerini gösteren renkli bir ekrana sahip.

    Kuzey Amerika pazarında satışa sunulan Centauri II, 2.999 dolar fiyattan satın alınabiliyor.

    Kaynakça https://newatlas.com/bicycles/vvolt-centauri-ii-auto-shift-ebike/ https://vvolt.com/products/centauri-ii
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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