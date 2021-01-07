TEKNOFEST 2021 başvuruları başladı

Türkiye’nin havacılık, savunma sanayi ve teknoloji gelişmelerine ev sahipliği yapan TEKNOFEST etkinliğinin bu seneki yarışma başvuruları başladı. 21-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST 2021’in teknoloji yarışmalarına başvuru için son tarih 28 Şubat 2021.
TEKNOFEST etkinliği 2020’de Gaziantep’te düzenlenmişti. Bu sene İstanbul’da yapılacak. İstanbul’un neresinde yapılacağı henüz açıklanmadı.İlginizi Çekebilir TEKNOFEST’in roket ve elektrikli araç yarışmaları başladı
TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları bu yıl 34 farklı kategoride düzenleniyor. TEKNOFEST 2020’den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez düzenleniyor.
[bkzdh=
TEKNOFEST 2021’de ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Toplam ödül miktarı ise 4 milyon TL’nin üzerinde.
Teknoloji yarışmaları için 28 Şubat’a kadar başvuru formunu doldurabilirsiniz. İlkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar çeşitli kategoriler mevcut. Detaylı bilgi ve katılım için:
https://teknofest.org/yarismalar.html
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.