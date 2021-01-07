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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TEKNOFEST 2021 başvuruları başladı

    Bu sene İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST 2021 için yarışma başvuruları başladı. Teknoloji yarışmalarına 28 Şubat'a kadar başvurabilirsiniz.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    TEKNOFEST 2021 başvuruları başladı
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    Türkiye’nin havacılık, savunma sanayi ve teknoloji gelişmelerine ev sahipliği yapan TEKNOFEST etkinliğinin bu seneki yarışma başvuruları başladı. 21-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST 2021’in teknoloji yarışmalarına başvuru için son tarih 28 Şubat 2021.

    TEKNOFEST etkinliği 2020’de Gaziantep’te düzenlenmişti. Bu sene İstanbul’da yapılacak. İstanbul’un neresinde yapılacağı henüz açıklanmadı.

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    TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları bu yıl 34 farklı kategoride düzenleniyor. TEKNOFEST 2020’den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez düzenleniyor.

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    TEKNOFEST 2021’de ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Toplam ödül miktarı ise 4 milyon TL’nin üzerinde.

    Teknoloji yarışmaları için 28 Şubat’a kadar başvuru formunu doldurabilirsiniz. İlkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar çeşitli kategoriler mevcut. Detaylı bilgi ve katılım için:

    https://teknofest.org/yarismalar.html



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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    gidi (gidi gidi) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    simdiki nesil ne kismetli ulan, biz ogrenciyken boyle seyler yoktu :/
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    M4M00D 11 sa. ( Mesaj Silindi ) gidi
    ben lisedeyken yarışmaya katılmak istemiştik okul bara yoh bara dedi sonra imamhatipe lokum dağıtmışlardı kutu kutu
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    VaporWave (Emre ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Keşke bu yarışmaya ben de katılabilseydim ):
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