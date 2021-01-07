TEKNOFEST 2021 başvuruları başladı

Tam Boyutta Gör

Türkiye’nin havacılık, savunma sanayi ve teknoloji gelişmelerine ev sahipliği yapan TEKNOFEST etkinliğinin bu seneki yarışma başvuruları başladı. 21-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST 2021’in teknoloji yarışmalarına başvuru için son tarih 28 Şubat 2021.

TEKNOFEST etkinliği 2020’de Gaziantep’te düzenlenmişti. Bu sene İstanbul’da yapılacak. İstanbul’un neresinde yapılacağı henüz açıklanmadı.

İlginizi Çekebilir

TEKNOFEST’in roket ve elektrikli araç yarışmaları başladı

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları bu yıl 34 farklı kategoride düzenleniyor. TEKNOFEST 2020’den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez düzenleniyor.

[bkzdh=

TEKNOFEST 2021’de ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Toplam ödül miktarı ise 4 milyon TL’nin üzerinde.

Teknoloji yarışmaları için 28 Şubat’a kadar başvuru formunu doldurabilirsiniz. İlkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar çeşitli kategoriler mevcut. Detaylı bilgi ve katılım için:

https://teknofest.org/yarismalar.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.