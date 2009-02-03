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Telefon üreticilerinin 2008 yılı pazar payları; Nokia tahtı bırakmıyor

10 yıl
12b
1
26
Diğer
knight
Haber Editörü
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Telefon üreticilerinin 2008 yılı pazar payları; Nokia tahtı bırakmıyor
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Bir kaç hafta önce geride bıraktığımız 2008 yılı, cep telefonu üreticileri için oldukça çetin geçmişti. Küresel ekonomik kriz, geliştirilen yeni teknolojiler ve uygulanan politikalar bazı üreticilerin pazar payını arttırırken bazılarını geriye düşürdü. Şimdi ABI Reseach tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarını hep beraber inceleyelim:

Nokia: %38.6
Samsung: %16.2
LG Mobile: ~%8.3
Motorola: ~%8.3
Sony Ericsson: %8
RIM: %1.9
Apple: ~%1.0

Gördüğümüz verilere göre Nokia, cep telefonu pazarını domine etmeye, tahtını %38.6 gibi yüksek bir payla rakiplerine karşı korumaya devam ediyor. İkincilik koltuğunu %16.2 ile Samsung devralmakta. Güney Kore merkezli firma sene içinde INNOV8 ve i900 Omnia gibi dikkat çeken modellere imza atmıştı. LG Mobile ise, son dönemdeki ataklarıyla Motorola'yla üçüncülüğü paylaşıyor. Geçtiğimiz yılın Sony Ericsson ve Motorola için pek iyi geçmediğini ifade edebiliriz. Zira her iki üretici de pazarda kan kaybına uğradı. Tablonun kuşkusuz en çarpıcı örneği ise Nokia'nın ilk üç üreticinin toplamından daha fazla pazar payına sahip olması. 2009 yılının sonuçları şimdiden merak uyandırmıyor değil.


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osman240 10 yıl
Sony Ericsson teknoloji olarak bütün rakiplerinin bir adım ününde ama niçin hak ettiği yere gelmediğini bilmiyorum açıkçası
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TIMERIDER 10 yıl
ne zaman başka bişey alsam pişman oluyorum aynen şöyle
.en ucuz nokianın bile kulaklık sesi çok net.diğer alışılmış özellikleri saymak uzun sürer.
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hsnUSTA 10 yıl
Bizim milletimiz çok tutucu gerçekten. Herkesde bi nokiaperverlik oluşmuş neredeyse. Ama bence bu böyle gitmez. Şahsen ben nokia nın telefonlarını pek beğenmiyorum. Hele ki son aldığım 3120c den sonra :S
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Nike 10 yıl
Nokia'ya tebrikler
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freestyler7 10 yıl
Samsungun daha fazla satmasını umuyordum ama telefonda biraz dayanıksız nokia'ya kıyasla o yüzden geride kalıyor sanırım yoksa karizma açısından samsung açık ara ;)
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After_Dark 10 yıl
Nokia'nın sömürmesi devam edicek ve dahada ileri gidicek.Samsung,LG,Motorola ve Sony gibi Firalar oldumu hiç bekleme Tekelliğini:)
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max975 10 yıl
iyi bakalım ne zaman tekel gibi davranacak..
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SS Karaçay 10 yıl
Açık ara Nokia yine
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