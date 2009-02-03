Telefon üreticilerinin 2008 yılı pazar payları; Nokia tahtı bırakmıyor

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Bir kaç hafta önce geride bıraktığımız 2008 yılı, cep telefonu üreticileri için oldukça çetin geçmişti. Küresel ekonomik kriz, geliştirilen yeni teknolojiler ve uygulanan politikalar bazı üreticilerin pazar payını arttırırken bazılarını geriye düşürdü. Şimdi ABI Reseach tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarını hep beraber inceleyelim:

Nokia: %38.6

Samsung: %16.2

LG Mobile: ~%8.3

Motorola: ~%8.3

Sony Ericsson: %8

RIM: %1.9

Apple: ~%1.0

Gördüğümüz verilere göre Nokia, cep telefonu pazarını domine etmeye, tahtını %38.6 gibi yüksek bir payla rakiplerine karşı korumaya devam ediyor. İkincilik koltuğunu %16.2 ile Samsung devralmakta. Güney Kore merkezli firma sene içinde INNOV8 ve i900 Omnia gibi dikkat çeken modellere imza atmıştı. LG Mobile ise, son dönemdeki ataklarıyla Motorola'yla üçüncülüğü paylaşıyor. Geçtiğimiz yılın Sony Ericsson ve Motorola için pek iyi geçmediğini ifade edebiliriz. Zira her iki üretici de pazarda kan kaybına uğradı. Tablonun kuşkusuz en çarpıcı örneği ise Nokia'nın ilk üç üreticinin toplamından daha fazla pazar payına sahip olması. 2009 yılının sonuçları şimdiden merak uyandırmıyor değil.