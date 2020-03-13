Tesla Model Y’nin bagaj bölümüne ait detaylı fotoğraflar geldi

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Tesla’nın elektrkli SUV’u Model Y, çok yakında ABD’deki sahiplerine teslim edilmeye başlayacak. 15 ila 30 Mart tarihleri aralığında Model Y’lerine sahip olmayı bekleyenlerin heyecanı devam ederken SUV’u rezerve etmiş Eric Weaver isimli bir müşteri, aracın içinden detaylı fotoğraflar paylaştı.

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Aracın daha çok bagaj kısmı ile arka koltuklarına odaklanan fotoğraflarda Model Y’nin birden çok gizli bagaj bölümüne sahip olduğu görülüyor. Bunlardan biri de aşağıda görebileceğiniz koltuklara yakın olan bölüm. Çok da geniş olmasa ufak tefek nesneleri alabilecek yeterlikte olduğu ifade edilmiş.

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Model 3’ün en çok eleştirilen özelliklerinden olan dar yükleme alanı sorunu, fotoğraflarda da görülebileceği üzere Model Y’de giderilmiş.

Aracın içine girip oturma fırsatı da bulan Weaver’ın Model Y ile ilgili fikirleri ise şöyle;

“Herkes, Model Y’nin X’e ne kadar benzediğini söylüyordu. Ben ise aynı fikirde değilim. X’in içi bence daha genişmiş gibi hissettiriyor. Y’nin ön tarafı oldukça ferah duruyor, arkası ise daha geniş diz mesafesi ve koltuk yüksekliği avantajı ile bir miktar 3’e benziyor. Süper bir araba olmuş. Keşke hemen teslim alabilsem.”

Görünüşe göre araç, sahiplerini bir hayli memnun edecek. Son olarak Weaver’ın paylaştığı fotoğraflara galeride göz atabilirsiniz.

https://electrek.co/2020/03/12/tesla-model-y-pictures-reveals-secret-compartment-interior-look/

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