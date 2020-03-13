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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla Model Y’nin bagaj bölümüne ait detaylı fotoğraflar geldi

    Müşterilere ulaşmasına çok az bir zaman kala, Tesla Model Y SUV'a ait detaylı bagaj görüntüleri yayınlandı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
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    Tesla Model Y’nin bagaj bölümüne ait detaylı fotoğraflar geldi
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    Tesla’nın elektrkli SUV’u Model Y, çok yakında ABD’deki sahiplerine teslim edilmeye başlayacak. 15 ila 30 Mart tarihleri aralığında Model Y’lerine sahip olmayı bekleyenlerin heyecanı devam ederken SUV’u rezerve etmiş Eric Weaver isimli bir müşteri, aracın içinden detaylı fotoğraflar paylaştı.

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    Aracın daha çok bagaj kısmı ile arka koltuklarına odaklanan fotoğraflarda Model Y’nin birden çok gizli bagaj bölümüne sahip olduğu görülüyor. Bunlardan biri de aşağıda görebileceğiniz koltuklara yakın olan bölüm. Çok da geniş olmasa ufak tefek nesneleri alabilecek yeterlikte olduğu ifade edilmiş.

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    Model 3’ün en çok eleştirilen özelliklerinden olan dar yükleme alanı sorunu, fotoğraflarda da görülebileceği üzere Model Y’de giderilmiş.

    Aracın içine girip oturma fırsatı da bulan Weaver’ın Model Y ile ilgili fikirleri ise şöyle;

    Herkes, Model Y’nin X’e ne kadar benzediğini söylüyordu. Ben ise aynı fikirde değilim. X’in içi bence daha genişmiş gibi hissettiriyor. Y’nin ön tarafı oldukça ferah duruyor, arkası ise daha geniş diz mesafesi ve koltuk yüksekliği avantajı ile bir miktar 3’e benziyor. Süper bir araba olmuş. Keşke hemen teslim alabilsem.

    Görünüşe göre araç, sahiplerini bir hayli memnun edecek. Son olarak Weaver’ın paylaştığı fotoğraflara galeride göz atabilirsiniz.



    https://electrek.co/2020/03/12/tesla-model-y-pictures-reveals-secret-compartment-interior-look/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    DoğanGörünümlüToros 6 gün
    Bu arac Trdeki ilk resmi satilacak arac olabilir. Cin fabrikasi kendi pazarina satiyor, Us den gelen araclara da x1.6 vergi var. Berlin fabrikasinda da bu arac uretilecek tr ye 400.000 (50.000€) gibi bir baslangic fiyatiyla gelebilir 2021 sonunda.
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    malifural (muhammed ali fural) 1 hf.
    öncesinde arabayı temizleselermiş iyiymiş
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