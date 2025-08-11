Tesla Türkiye’den indirimli otopilot ve yeni envanter tarihi duyurusu!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Tesla, Türkiye’deki Tesla sahiplerini ve yeni Tesla satın almayı düşünenleri ilgilendiren iki önemli açıklama yaptı. Yeni envanter tarihleri açıklandı ve Tesla sahiplerine geliştirilmiş otopilot özelliğinde yüzde 50 indirim yapıldı.

Geliştirilmiş Otopilot (EAP) Türkiye’ye özel olarak yüzde 50 indirimli

Tam Boyutta Gör Tesla’dan yapılan açıklamada, Türkiye’deki tüm Tesla sahiplerine özel bir teşekkür olarak Geliştirilmiş Otopilot (EAP) özelliğinde 1 ay boyunca yüzde 50 indirim yapılacağı duyuruldu. Bu özellik sayesinde otopilot şerit değiştirebiliyor, rotaya göre kavşaklarda şerit değiştirebiliyor, otomatik park ediyor ve içinde sürücü olmadan park yerinden çıkabiliyor.

Daha önce 115.260 TL+KDV’ye satılan Geliştirilmiş Otopilot özelliği, 15 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 57.500 TL+KDV'ye satılacak. KDV dahil fiyatı 69.000 TL olacak. Eski ve yeni tüm Tesla sahipleri bu indirimden yararlanabilecek. Full Self-Driving özelliğinde ise herhangi bir indirim olmayacak.

Uzun süre envanter satışı yok

Tesla’dan yapılan açıklamaya göre sıradaki envanter listelemesi 5 Eylül saat 18.30 tarihinde olacak. 5 Eylül tarihi haricinde Ağustos ve Eylül ayında herhangi bir listeleme olmayacak. İki ayda yalnızca 1 gün satış olacak.

5 Eylül’deki envanter listelemesi haricinde eşleşmesi kalkan, satışı iptal olan araçların hafta içi her gün saat 18.00’de envanter sayfasında otomatik olarak tekrar listeleneceği ifade edildi.

Envanter savaşı geri dönüyor!

Türkiye’de satılan Tesla modelleri Almanya’daki Gigafactory Berlin mağazasında üretiliyor. Bu fabrikada tatil dönemi başladığı için Ağustos ve Eylül ayında üretim miktarı önemli miktarda düşecek. Ayrıca Tesla’nın uygun fiyatlı modeli için üretim hazırlıkları yapılacak. Bu nedenle 2 aylık sürede yalnızca 1 gün envanter listelemesi yapılacak. Tesla Model Y satın almak müşterileri yine envanter savaşı bekliyor. Zam sonrasında envanter satışları rahatlamış ve satın almayı düşünen müşteriler rahatlıkla sipariş verebilmişti.

Geliştirilmiş Otopilot (EAP) özellikleri neler?

Aktif Güvenlik Özellikleri

Otomatik Acil Frenleme, Önden Çarpışma Uyarısı, Kör Nokta Çarpışma Uyarısı ve Şeritten Ayrılmayı Önleme.

Otomatik Acil Frenleme, Önden Çarpışma Uyarısı, Kör Nokta Çarpışma Uyarısı ve Şeritten Ayrılmayı Önleme. Trafiğe Duyarlı Hız Sabitleyici

Aracınızın hızını çevredeki trafiğin hızıyla eşleştirir.

Aracınızın hızını çevredeki trafiğin hızıyla eşleştirir. Otomatik Direksiyon

İşaretleri net bir şeritte direksiyonu yönlendirmeye yardımcı olur ve trafiğe duyarlı hız sabitleme özelliğini kullanır.

İşaretleri net bir şeritte direksiyonu yönlendirmeye yardımcı olur ve trafiğe duyarlı hız sabitleme özelliğini kullanır. Otomatik Şerit Değiştirme

Otomatik Direksiyon devreye alındığında otoyolda bir yandaki şeride geçmeye yardımcı olur.

Otomatik Direksiyon devreye alındığında otoyolda bir yandaki şeride geçmeye yardımcı olur. Otopilotta Navigasyon

Kavşaklardan geçmeden ve doğru çıkıştan çıkmadan önce şerit değişiklikleri önererek aracınıza otoyol girişinden çıkışına kadar rehberlik eder.

Kavşaklardan geçmeden ve doğru çıkıştan çıkmadan önce şerit değişiklikleri önererek aracınıza otoyol girişinden çıkışına kadar rehberlik eder. Otomatik Park

Aracınızı tek dokunuşla paralel veya dikey olarak park etmenize yardımcı olur.

Aracınızı tek dokunuşla paralel veya dikey olarak park etmenize yardımcı olur. Dumb Summon

Mobil uygulamayı veya anahtarı kullanarak aracınızı dar bir yere sokar veya dar bir yerden çıkarır.

Mobil uygulamayı veya anahtarı kullanarak aracınızı dar bir yere sokar veya dar bir yerden çıkarır. Actually Smart Summon

Aracınız, bir otoparkta gelip sizi bulmak için gerektiğinde nesneler etrafında manevralar yaparak daha karmaşık yerlerde ve park yerlerinde hareket edebilir.

