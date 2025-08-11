Tesla Türkiye’den indirimli otopilot ve yeni envanter tarihi duyurusu!

Geliştirilmiş Otopilot (EAP) Türkiye’ye özel olarak yüzde 50 indirimli
Daha önce 115.260 TL+KDV’ye satılan Geliştirilmiş Otopilot özelliği, 15 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 57.500 TL+KDV'ye satılacak. KDV dahil fiyatı 69.000 TL olacak. Eski ve yeni tüm Tesla sahipleri bu indirimden yararlanabilecek. Full Self-Driving özelliğinde ise herhangi bir indirim olmayacak.
Uzun süre envanter satışı yok
Tesla’dan yapılan açıklamaya göre sıradaki envanter listelemesi 5 Eylül saat 18.30 tarihinde olacak. 5 Eylül tarihi haricinde Ağustos ve Eylül ayında herhangi bir listeleme olmayacak. İki ayda yalnızca 1 gün satış olacak.
5 Eylül’deki envanter listelemesi haricinde eşleşmesi kalkan, satışı iptal olan araçların hafta içi her gün saat 18.00’de envanter sayfasında otomatik olarak tekrar listeleneceği ifade edildi.
Envanter savaşı geri dönüyor!
Türkiye’de satılan Tesla modelleri Almanya’daki Gigafactory Berlin mağazasında üretiliyor. Bu fabrikada tatil dönemi başladığı için Ağustos ve Eylül ayında üretim miktarı önemli miktarda düşecek. Ayrıca Tesla’nın uygun fiyatlı modeli için üretim hazırlıkları yapılacak. Bu nedenle 2 aylık sürede yalnızca 1 gün envanter listelemesi yapılacak. Tesla Model Y satın almak müşterileri yine envanter savaşı bekliyor. Zam sonrasında envanter satışları rahatlamış ve satın almayı düşünen müşteriler rahatlıkla sipariş verebilmişti.
Geliştirilmiş Otopilot (EAP) özellikleri neler?
- Aktif Güvenlik Özellikleri
Otomatik Acil Frenleme, Önden Çarpışma Uyarısı, Kör Nokta Çarpışma Uyarısı ve Şeritten Ayrılmayı Önleme.
- Trafiğe Duyarlı Hız Sabitleyici
Aracınızın hızını çevredeki trafiğin hızıyla eşleştirir.
- Otomatik Direksiyon
İşaretleri net bir şeritte direksiyonu yönlendirmeye yardımcı olur ve trafiğe duyarlı hız sabitleme özelliğini kullanır.
- Otomatik Şerit Değiştirme
Otomatik Direksiyon devreye alındığında otoyolda bir yandaki şeride geçmeye yardımcı olur.
- Otopilotta Navigasyon
Kavşaklardan geçmeden ve doğru çıkıştan çıkmadan önce şerit değişiklikleri önererek aracınıza otoyol girişinden çıkışına kadar rehberlik eder.
- Otomatik Park
Aracınızı tek dokunuşla paralel veya dikey olarak park etmenize yardımcı olur.
- Dumb Summon
Mobil uygulamayı veya anahtarı kullanarak aracınızı dar bir yere sokar veya dar bir yerden çıkarır.
- Actually Smart Summon
Aracınız, bir otoparkta gelip sizi bulmak için gerektiğinde nesneler etrafında manevralar yaparak daha karmaşık yerlerde ve park yerlerinde hareket edebilir.
Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.
Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor