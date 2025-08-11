Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla Türkiye’den indirimli otopilot ve yeni envanter tarihi duyurusu!

    Türkiye'deki tüm tesla sahipleri için yüzde 50 indirimli geliştirilmiş otopilot satışı başlıyor. Yeni envanter tarihi açıklandı. İki ayda yalnızca bir gün envanter listelemesi yapılacak.

    Tesla Türkiye’den indirimli otopilot ve yeni envanter açıklaması! Tam Boyutta Gör
    Tesla, Türkiye’deki Tesla sahiplerini ve yeni Tesla satın almayı düşünenleri ilgilendiren iki önemli açıklama yaptı. Yeni envanter tarihleri açıklandı ve Tesla sahiplerine geliştirilmiş otopilot özelliğinde yüzde 50 indirim yapıldı.

    Geliştirilmiş Otopilot (EAP) Türkiye’ye özel olarak yüzde 50 indirimli

    Tesla Türkiye’den indirimli otopilot ve yeni envanter açıklaması! Tam Boyutta Gör
    Tesla’dan yapılan açıklamada, Türkiye’deki tüm Tesla sahiplerine özel bir teşekkür olarak Geliştirilmiş Otopilot (EAP) özelliğinde 1 ay boyunca yüzde 50 indirim yapılacağı duyuruldu. Bu özellik sayesinde otopilot şerit değiştirebiliyor, rotaya göre kavşaklarda şerit değiştirebiliyor, otomatik park ediyor ve içinde sürücü olmadan park yerinden çıkabiliyor.

    Daha önce 115.260 TL+KDV’ye satılan Geliştirilmiş Otopilot özelliği, 15 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 57.500 TL+KDV'ye satılacak. KDV dahil fiyatı 69.000 TL olacak. Eski ve yeni tüm Tesla sahipleri bu indirimden yararlanabilecek. Full Self-Driving özelliğinde ise herhangi bir indirim olmayacak.

    Uzun süre envanter satışı yok

    Tesla’dan yapılan açıklamaya göre sıradaki envanter listelemesi 5 Eylül saat 18.30 tarihinde olacak. 5 Eylül tarihi haricinde Ağustos ve Eylül ayında herhangi bir listeleme olmayacak. İki ayda yalnızca 1 gün satış olacak.

    5 Eylül’deki envanter listelemesi haricinde eşleşmesi kalkan, satışı iptal olan araçların hafta içi her gün saat 18.00’de envanter sayfasında otomatik olarak tekrar listeleneceği ifade edildi.

    Envanter savaşı geri dönüyor!

    Türkiye’de satılan Tesla modelleri Almanya’daki Gigafactory Berlin mağazasında üretiliyor. Bu fabrikada tatil dönemi başladığı için Ağustos ve Eylül ayında üretim miktarı önemli miktarda düşecek. Ayrıca Tesla’nın uygun fiyatlı modeli için üretim hazırlıkları yapılacak. Bu nedenle 2 aylık sürede yalnızca 1 gün envanter listelemesi yapılacak. Tesla Model Y satın almak müşterileri yine envanter savaşı bekliyor. Zam sonrasında envanter satışları rahatlamış ve satın almayı düşünen müşteriler rahatlıkla sipariş verebilmişti.

    Geliştirilmiş Otopilot (EAP) özellikleri neler?

    • Aktif Güvenlik Özellikleri
      Otomatik Acil Frenleme, Önden Çarpışma Uyarısı, Kör Nokta Çarpışma Uyarısı ve Şeritten Ayrılmayı Önleme.
    • Trafiğe Duyarlı Hız Sabitleyici
      Aracınızın hızını çevredeki trafiğin hızıyla eşleştirir.
    • Otomatik Direksiyon
      İşaretleri net bir şeritte direksiyonu yönlendirmeye yardımcı olur ve trafiğe duyarlı hız sabitleme özelliğini kullanır.
    • Otomatik Şerit Değiştirme
      Otomatik Direksiyon devreye alındığında otoyolda bir yandaki şeride geçmeye yardımcı olur.
    • Otopilotta Navigasyon
      Kavşaklardan geçmeden ve doğru çıkıştan çıkmadan önce şerit değişiklikleri önererek aracınıza otoyol girişinden çıkışına kadar rehberlik eder.
    • Otomatik Park
      Aracınızı tek dokunuşla paralel veya dikey olarak park etmenize yardımcı olur.
    • Dumb Summon
      Mobil uygulamayı veya anahtarı kullanarak aracınızı dar bir yere sokar veya dar bir yerden çıkarır.
    • Actually Smart Summon
      Aracınız, bir otoparkta gelip sizi bulmak için gerektiğinde nesneler etrafında manevralar yaparak daha karmaşık yerlerde ve park yerlerinde hareket edebilir.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 19 saat önce

    Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.

    B
    Berringer 2 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone aux ayarları eczacılık neden 5 yıl yeşil pasaport öğrencilik bitince biter mi atari oyunları indir kapalı iphone nasıl bulunur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V40 Lite
    Vivo V40 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire NX.KS9EY.002
    Acer Aspire NX.KS9EY.002
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum