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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni 2020 Hyundai i10 Türkiye fiyatı belli oldu

    Yenilenen iç ve dış tasarımıyla daha dinamik bir görünüme kavuşan yeni Hyundai i10 yetkili satıcılardaki yerini aldı. Yeni Hyundai i10 fiyatı, donanımları ve motor seçenekleri haberimizde:
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni 2020 Hyundai i10 Türkiye fiyatı belli oldu
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    Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında tanıtılan yeni Hyundai i10 Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Yetkili satıcılarda yerini alan yeni Hyundai i10 fiyatı 108 bin 300 TL’den başlıyor.

    Selefine kıyasla daha dinamik bir görünüme kavuştuğu gözlenen yeni Hyundai i10, 3,67 metre uzunluğa ve 1,68 metre genişliğe sahip. Uzunluğu ve aks mesafesi değişmeyen yeni i10’un yüksekliği 20 mm azalırken genişliği de 20 mm artırılmış. Bu sayede daha güzel bir şekil elde etmenin yanı sıra iç mekanda da daha fazla alan yaratılmış. Yeni Hyundai i10’un 252 litre bagaj hacmine sahip olduğunu da ekleyelim.

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    Yeni Hyundai i10, Türkiye’de Jump, Style ve Elite isimli donanım paketleriyle satın alınabiliyor. Style ve Elite paketlerini ayrıca çift renk olarak tercih etmek mümkün. Yeni i10’un Jump donanım seviyesinde yokuş kalkış destek sistemi (HAC), otomatik yanan farlar, elektrikli ön ve arka camlar, manuel klima, USB girişi, 3,5 inç gösterge ekranı ve 3,8 inç monokrom ekranlı ses sistemi gibi özellikler bulunuyor. Üst paketlerde ise arka park sensörü, geri görüş kamerası, 8 inç bilgi-eğlence ekranı, Apple Car Play ve Android Auto desteği gibi özellikler mevcut.

    Ayrıca Bkz. "Harley Davidson motosikletlere Android Auto desteği geliyor"

    Yeni Hyundai i10’un motor seçenekleri arasında 1.0 litre MPI ve 1.2 litre MPI olmak üzere iki benzinli motor bulunuyor. 67 beygir güç ve 96 Nm tork üreten 3 silindirli 1.0 MPI ünite, sadece Jump paketiyle tercih edildiğinde 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilebiliyor. Style paketiyle tercih edildiğinde ise yalnızca 5 ileri otomatik (AMT) seçeneğiyle sunuluyor. 1.2 MPI da yalnızca Elite paketiyle ve 5 ileri otomatik (AMT) şanzımanla satın alınabiliyor.

    Yeni (2020) Hyundai i10 fiyat listesi şöyle;

    Model Tavsiye edilen liste fiyatı Nakit indirimli satış fiyatı
    1.0 MPI 5 İleri Düz Jump 109.800 TL 108.300 TL
    1.0 MPI 5 İleri AMT Jump 114.700 TL 113.200 TL
    1.0 MPI 5 İleri AMT Style 118.000 TL 116.500 TL
    1.0 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk 119.000 TL 117.500 TL
    1.2 MPI 5 İleri AMT Elite 127.900 TL 126.400 TL
    1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk 128.900 TL 127.400 TL



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Musty3535123 1 hf. en beğenilen
    şu araba 128 bin ve enflasyon 13, yersen..
    Yanıtla +55
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    WarSaw (Savaş T.) 1 hf.
    max 38bin TL lik araba. 110bin TL ye satılmasının tek nedeni ÖTV + (ÖTV+KDV) den gelen haram vergiler.
    Yanıtla +50
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bu fiyatı ödeyerek bir adet size, iki adette devlete satın alacağınız arabadır.
    1 Yanıt Yanıtla +28
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 gün DH Misafiri
    Değişmediyse vergisiz fiyatin ustune %88,8 vergi ekleniyor.



    Euro olmuş 7 lira, şu kura çok normal bu fiyatlar maalesef
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    Yorumlar (35) Yorum Yaz Forumda Gör
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    DH Misafiri 4 gün
    Ne bu kardeşim premium araba mı 187 bin ne alıyoruz biz acaba ??
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    DH Misafiri 4 gün
    Yeni 208 ve makyajlı Clio karşısında şansı yok
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    Carsever (GGUNES ) 5 gün
    Bu fiyatlara otomatik secenekler;

    Picanto 1.0 Otomatik

    Mitsubishi Spacestar 1.2 CVT

    Suzuki Swift 1.2 CVT
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    freeyourmindtr (Soner ) 5 gün Super Meat Boy
    Bu bakış açısı çok sağlıklı değil çünkü ülkenin dinamikleri değişti.



    Şunu söyleyebilirim. Suzuki Swift 130 civarına alınabiliyorken bu arabayı bu fiyata almak mantıklı değil. Swifti geçtim Corolla bu arabanın iki katı kalitede araba. Biraz ekler onu alırım. Fiyatlandırma ilginç. Satma gibi gayeleri yok sanıyorum.



    1 Yanıt Yanıtla
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    Ptolomeo 6 gün yeni yorumcu
    67 bg araç 110 binlerde hmm bir kaç yıl düşüneyim ben
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    Paetzold (Ramazan ş.) 6 gün
    Abi yazıp yazıp siliyorum neyse
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    espial (Fatih ) 6 gün
    Nereden nereye gelmiş Türkiye...
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    emmare (sait kurada) 6 gün
    valla ne yazacagimi sasirdim...sağlam küfür etmek istiyorum ama neye yarar...
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    sml_akyz (İsmail Akyüz) 1 hf.
    İlk duyurusundan itibaren bu arabayı takip ediyorum. Bir YouTube paylaşımında bir arkadaşla konuşmuştuk. En dolu i10 ya da bir üst segment ama boş araba. Donanım istiyorsan bu fiyata alınabilecek arabaların başında geliyor bence. Ama büyük olsun ama donanım olmasın diyorsan b segment araçlar bu fiyatlara var. Tamamen tercih meselesi.
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    FunnyxD 1 hf.
    Şakaysa komik degil!
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    7614 kez okundu.
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