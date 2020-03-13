Yeni 2020 Hyundai i10 Türkiye fiyatı belli oldu

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Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında tanıtılan yeni Hyundai i10 Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Yetkili satıcılarda yerini alan yeni Hyundai i10 fiyatı 108 bin 300 TL’den başlıyor.

Selefine kıyasla daha dinamik bir görünüme kavuştuğu gözlenen yeni Hyundai i10, 3,67 metre uzunluğa ve 1,68 metre genişliğe sahip. Uzunluğu ve aks mesafesi değişmeyen yeni i10’un yüksekliği 20 mm azalırken genişliği de 20 mm artırılmış. Bu sayede daha güzel bir şekil elde etmenin yanı sıra iç mekanda da daha fazla alan yaratılmış. Yeni Hyundai i10’un 252 litre bagaj hacmine sahip olduğunu da ekleyelim.

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Yeni Hyundai i10, Türkiye’de Jump, Style ve Elite isimli donanım paketleriyle satın alınabiliyor. Style ve Elite paketlerini ayrıca çift renk olarak tercih etmek mümkün. Yeni i10’un Jump donanım seviyesinde yokuş kalkış destek sistemi (HAC), otomatik yanan farlar, elektrikli ön ve arka camlar, manuel klima, USB girişi, 3,5 inç gösterge ekranı ve 3,8 inç monokrom ekranlı ses sistemi gibi özellikler bulunuyor. Üst paketlerde ise arka park sensörü, geri görüş kamerası, 8 inç bilgi-eğlence ekranı, Apple Car Play ve Android Auto desteği gibi özellikler mevcut.

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Yeni Hyundai i10’un motor seçenekleri arasında 1.0 litre MPI ve 1.2 litre MPI olmak üzere iki benzinli motor bulunuyor. 67 beygir güç ve 96 Nm tork üreten 3 silindirli 1.0 MPI ünite, sadece Jump paketiyle tercih edildiğinde 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilebiliyor. Style paketiyle tercih edildiğinde ise yalnızca 5 ileri otomatik (AMT) seçeneğiyle sunuluyor. 1.2 MPI da yalnızca Elite paketiyle ve 5 ileri otomatik (AMT) şanzımanla satın alınabiliyor.

Yeni (2020) Hyundai i10 fiyat listesi şöyle;

Model Tavsiye edilen liste fiyatı Nakit indirimli satış fiyatı 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump 109.800 TL 108.300 TL 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump 114.700 TL 113.200 TL 1.0 MPI 5 İleri AMT Style 118.000 TL 116.500 TL 1.0 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk 119.000 TL 117.500 TL 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite 127.900 TL 126.400 TL 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk 128.900 TL 127.400 TL

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