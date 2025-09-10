Tesla, Türkiye'deki envanter satışlarına 48 günlük ara veriyor

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de Ağustos ayında 8 bin 739 adet satış ile rekor kıran Tesla’nın bir sonraki envanter satış tarihi açıklandı. En son 5 Eylül tarihinde satış yapan Tesla, satışlara 48 günlük ara verecek ve bir sonraki envanter listelemesi 23 Ekim’de olacak.

Tesla’nın X hesabından yapılan paylaşıma göre Ekim ayı için tek listeleme tarihi 23 Ekim olacak. 23 Ekim’e kadar yalnızca eşleşmesi kalkan araçlar envanter sayfasına eklenecek. Bu defa eşleşmesi kalkan araçlar için saat belirtilmedi fakat geçen ay hafta içi her gün saat 18.00’de listelendiğini hatırlatalım.

Tesla fiyatları zamlandı

Tesla, Ağustos’un son günlerinde Türkiye fiyatlarına zam yaptı. Daha önce 2 milyon 241 bin TL olarak satılan SR RWD modelinin fiyatı 2 milyon 305 bin 500 TL’ye yükseldi. Renk farkıyla birlikte 2 milyon 359 bin 800 TL’ye satılıyor.

Tesla’nın Türkiye’ye özel Gelişmiş Otopilot (EAP) indiriminin süresi uzatıldı. Türkiye’deki müşteriler yüzde 50 indirimle 57.500 TL’ye araçlarına Gelişmiş Otopilot ekleyebiliyor.

