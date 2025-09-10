Tesla, Türkiye'deki envanter satışlarına 48 günlük ara veriyor

Tesla’nın X hesabından yapılan paylaşıma göre Ekim ayı için tek listeleme tarihi 23 Ekim olacak. 23 Ekim’e kadar yalnızca eşleşmesi kalkan araçlar envanter sayfasına eklenecek. Bu defa eşleşmesi kalkan araçlar için saat belirtilmedi fakat geçen ay hafta içi her gün saat 18.00’de listelendiğini hatırlatalım.
Tesla fiyatları zamlandı
Tesla, Ağustos’un son günlerinde Türkiye fiyatlarına zam yaptı. Daha önce 2 milyon 241 bin TL olarak satılan SR RWD modelinin fiyatı 2 milyon 305 bin 500 TL’ye yükseldi. Renk farkıyla birlikte 2 milyon 359 bin 800 TL’ye satılıyor.
Tesla’nın Türkiye’ye özel Gelişmiş Otopilot (EAP) indiriminin süresi uzatıldı. Türkiye’deki müşteriler yüzde 50 indirimle 57.500 TL’ye araçlarına Gelişmiş Otopilot ekleyebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?