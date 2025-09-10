Giriş
    Tesla, Türkiye'deki envanter satışlarına 48 günlük ara veriyor

    Tesla envanter satışı ne zaman? En son 5 Eylül'de envanterden satış yapan Tesla'nın bir sonraki envanter satışı 23 Ekim'de yapılacak. Satışlara 48 günlük mola veriliyor.                          

    Tesla, Türkiye'deki envanter satışlarına 48 günlük ara veriyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de Ağustos ayında 8 bin 739 adet satış ile rekor kıran Tesla’nın bir sonraki envanter satış tarihi açıklandı. En son 5 Eylül tarihinde satış yapan Tesla, satışlara 48 günlük ara verecek ve bir sonraki envanter listelemesi 23 Ekim’de olacak.

    Tesla’nın X hesabından yapılan paylaşıma göre Ekim ayı için tek listeleme tarihi 23 Ekim olacak. 23 Ekim’e kadar yalnızca eşleşmesi kalkan araçlar envanter sayfasına eklenecek. Bu defa eşleşmesi kalkan araçlar için saat belirtilmedi fakat geçen ay hafta içi her gün saat 18.00’de listelendiğini hatırlatalım.

    Tesla fiyatları zamlandı

    Tesla, Ağustos’un son günlerinde Türkiye fiyatlarına zam yaptı. Daha önce 2 milyon 241 bin TL olarak satılan SR RWD modelinin fiyatı 2 milyon 305 bin 500 TL’ye yükseldi. Renk farkıyla birlikte 2 milyon 359 bin 800 TL’ye satılıyor.

    Tesla’nın Türkiye’ye özel Gelişmiş Otopilot (EAP) indiriminin süresi uzatıldı. Türkiye’deki müşteriler yüzde 50 indirimle 57.500 TL’ye araçlarına Gelişmiş Otopilot ekleyebiliyor.

    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    venomboy_85 5 saat önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

