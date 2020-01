The Division 2 için şubat ayında yayınlanacak DLC ile Coney Island’a gidiyoruz

Tam Boyutta Gör

Yaklaşık bir yıl önce piyasaya sürülen The Division 2 için “1. yıl içerikleri” kapsamında üç adet DLC yayınlanmıştı. “Prologue – Invasion: Battle For D.C, DLC 1 – D.C. Outskirts: Expeditions, DLC 2 – Pentagon: The Last Castle” adlı içeriklerin son üyesi ise şubat ayı içinde yayınlanacak.

Ubisoft kanadından içeriğin şubatın kaçından itibaren indirilebilir hale geleceği ile ilgili henüz yapılmış bir açıklama yok. Ancak “Coney Island: The Hunt” ismiyle yayınlanacak DLC için bir video paylaşılmış durumda.

Videodan anlaşıldığı kadarıyla Amerika’yı yaşanılmaz bir yer haline getiren virüs hakkında önemli bilgilere sahip olduğuna inanılan bir bilim insanını kurtarmak maksadıyla Coney Island’a gidecek Division elemanları, burada Black Tusk isimli örgüte karşı mücadele edecek.

The Division 2’yi 1. yıl içerik paketiyle birlikte satın alanlar, DLC’yi diğer oyunculardan bir hafta önce oynama şansını da elde edecek. The Division 2'yi henüz satın almadıysanız Ubisoft’un Çin Yeni Yılı kapsamında yaptığı indirimle oyuna %85’e varan indirimle sahip olabilirsiniz.

