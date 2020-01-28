Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    IBM’e ait yapay zekâ, Huntington Hastalığı’nın belirtilerini tahmin etmede kullanılıyor

    IBM, geliştirmiş olduğu yapay zekâ temelli sağlık durumu tespit sistemini Huntington Hastalığı'nın belirtilerini tespit etmek için kullanmaya başladı.
    44 dk.
    108
    27
    1
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    IBM’e ait yapay zekâ, Huntington Hastalığı’nın belirtilerini tahmin etmede kullanılıyor
    Tam Boyutta Gör

    Huntington Hastalığı, nöronların yapısını bozarak kas koordinasyonu ile düşünme, anlama, öğrenme ve hatırlama gibi becerilerin kaybına neden olan ölümcül genetik bir rahatsızlık olarak tanımlanır. Hastalığın eski adı "Huntington Koresi"dir. "Huntington", hastalığı 1872 yılında ilk kez tanımlayan Dr. George Huntington'ın soyadından gelir. "Kore" sözcüğü ise, Yunancada "dans etmek" anlamına gelir. Hastalar, istemsiz olarak kol ve bacaklarını aşırı miktarda hareket ettirdikleri için, çok eskiden bu şekilde tanımlanmıştır. Fakat sözcüğün küçük düşürücü olduğu düşünülerek artık bu şekilde anılmamakta, "Huntington Hastalığı" olarak bilinmektedir. (kaynak)

    İlginizi Çekebilir Avatar Sadece yapay zekâ alanında eğitim verecek üniversite, başvuru rekoru kırıyor

    Bu amansız rahatsızlığın tanısının daha etkin bir yolla yapılabilmesi için hastalıkla mücadele eden CHDI Derneği ile işbirliğine giden IBM, geliştirmiş olduğu yapay zekâ temelli sağlık durumu tespit sistemini kullanmaya başladı. Şirketin geliştirdiği model, hastaların Huntington semptomlarını ne zaman sergilemeye başlayacağını ve bunlar ne kadar süratle hastayı etkisi altına alacağını tahmin ediyor.

    Tek bir MR'dan tahmin yapılabiliyor

    Yapay zekâyı beynin Emar (MR) yani Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) taramalarını kullanarak eğiten araştırmacılar, beyaz sinir dokusunun yaydığı sinyalleri kullanmış. Ekip bu sayede sistemin bilişsel ve motor becerilerin zaman içindeki gösterdiği değişiklikleri ölçmesini sağlamış.

    Ayrıca Bkz. "İngiliz Rolls-Royce’dan mini nükleer reaktör hamlesi"

    Sistem, 30 ila 50’li yaşlarda gözle görülür hale gelen semptompları tanımlayabildiğimiz günümüz yöntemlerine kıyasla tek bir MR ile farklı kategorilerde daha kesin sonuçlar verme potansiyeline sahip.  Tedaviyi kolaylaştırma gibi bir imkân sunamasa da hastaların yüz yüze kalacakları değişikliklere karşı daha iyi hazırlayabilmelerini sağlayacak yöntemi belki ileride çözüm üretme maksadıyla da kullanılabilir.



    https://www.engadget.com/2020/01/27/ibm-ai-predicts-huntingtons-disease-symptoms/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    formgonder2055 2 dk.
    Bunlar hep bize ilerde satılacak işte. Sonra onlar niye zengin, bize niye fakir..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 14 dk. Avrupa Birliği ilk işlemcisini yıl sonunda üretime sokacak 44 dk. GÖRÜNTÜLENEN IBM’e ait yapay zekâ, Huntington Hastalığı’nın belirtilerini tahmin etmede kullanılıyor Sonraki Çin'den gelen kargoyla koronavirüsü bulaşır mı? Profesörden açıklama: 1 sa. TürkTraktör, Ankara'daki fabrikasında iş makinesi de üretecek 2 sa. İstanbul'da elektrikli tekneler kullanılacak 2 sa. Koronavirüs, Apple hisslerinin düşmesine neden oldu 3 sa. Atari, video oyunu temalı otel zinciri kuracak 3 sa. Wordpress teknolojilerinin konuşulacağı WPTech Summit, Kayseri'de gerçekleştirilecek 4 sa. Samsung Galaxy Note 10 Lite ilk izlenimler | İki yıllık işlemciyle geliyor 4 sa. iPhone 9 modelinden sonra şimdi de iPhone 12 mini iddiaları 4 sa. Koronavirüsü nedeniyle Foxconn ve Samsung tesisleri üretimi durdurdu 5 sa. Avast antivirüs uygulaması fare tıklamalarınızı bile takip ediyor 5 sa. Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili yeni açıklama ve hafif ticari araç sürprizi 6 sa. Yeni Renault Clio hibrit, ÖTV teşviği için onay bekliyor 7 sa. Matrix 4'ün çekimleri önümüzdeki hafta başlıyor 7 sa. Nokia 8.2 5G'nin teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı 8 sa. Bütçe dostu iPhone 9 beklenenden daha pahalı olacak 8 sa. 2020 Seat Leon'un tasarımı ortaya çıktı 9 sa. General Motors, sadece elektrikli araç üretecek tesisine 3 milyar dolar yatırım yapacak 10 sa. Google, Chrome Web Mağazası'nda yaşanan dolandırıcılıklar nedeniyle ücretli eklentileri askıya aldı 10 sa. TikTok'un yeni rakibi Byte, ABD App Store'un zirvesine oturdu 19 sa. Çini koronavirüsün gölgesinde yabani hayvan ticaretini yasakladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    iPhone 11 Pro Max en iyi selfie kamerasına sahip telefonlar sı...
    DonanımHaber
    İngiliz Rolls-Royce’dan mini nükleer reaktör hamlesi
    DonanımHaber
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    RX 580'lerinizi RX 590 yapabilirsiniz. 🎁
    DH Forum
    Vatan computer nasıl hala ayakta ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim