IBM’e ait yapay zekâ, Huntington Hastalığı’nın belirtilerini tahmin etmede kullanılıyor

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Huntington Hastalığı, nöronların yapısını bozarak kas koordinasyonu ile düşünme, anlama, öğrenme ve hatırlama gibi becerilerin kaybına neden olan ölümcül genetik bir rahatsızlık olarak tanımlanır. Hastalığın eski adı "Huntington Koresi"dir. "Huntington", hastalığı 1872 yılında ilk kez tanımlayan Dr. George Huntington'ın soyadından gelir. "Kore" sözcüğü ise, Yunancada "dans etmek" anlamına gelir. Hastalar, istemsiz olarak kol ve bacaklarını aşırı miktarda hareket ettirdikleri için, çok eskiden bu şekilde tanımlanmıştır. Fakat sözcüğün küçük düşürücü olduğu düşünülerek artık bu şekilde anılmamakta, "Huntington Hastalığı" olarak bilinmektedir. (kaynak)

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Bu amansız rahatsızlığın tanısının daha etkin bir yolla yapılabilmesi için hastalıkla mücadele eden CHDI Derneği ile işbirliğine giden IBM, geliştirmiş olduğu yapay zekâ temelli sağlık durumu tespit sistemini kullanmaya başladı. Şirketin geliştirdiği model, hastaların Huntington semptomlarını ne zaman sergilemeye başlayacağını ve bunlar ne kadar süratle hastayı etkisi altına alacağını tahmin ediyor.

Tek bir MR'dan tahmin yapılabiliyor

Yapay zekâyı beynin Emar (MR) yani Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) taramalarını kullanarak eğiten araştırmacılar, beyaz sinir dokusunun yaydığı sinyalleri kullanmış. Ekip bu sayede sistemin bilişsel ve motor becerilerin zaman içindeki gösterdiği değişiklikleri ölçmesini sağlamış.

Ayrıca Bkz. "İngiliz Rolls-Royce’dan mini nükleer reaktör hamlesi"

Sistem, 30 ila 50’li yaşlarda gözle görülür hale gelen semptompları tanımlayabildiğimiz günümüz yöntemlerine kıyasla tek bir MR ile farklı kategorilerde daha kesin sonuçlar verme potansiyeline sahip. Tedaviyi kolaylaştırma gibi bir imkân sunamasa da hastaların yüz yüze kalacakları değişikliklere karşı daha iyi hazırlayabilmelerini sağlayacak yöntemi belki ileride çözüm üretme maksadıyla da kullanılabilir.

https://www.engadget.com/2020/01/27/ibm-ai-predicts-huntingtons-disease-symptoms/

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