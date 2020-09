The Division 2, ilk oyun sonu moduna nihayet yakında kavuşuyor

Tam Boyutta Gör

Ubisoft’un looter shooter türünde yer alan ve 2016 yılında piyasaya çıkan Tom Clancy's The Division’ın devamı niteliğindeki Tom Clancy's The Division 2, ilk oyundaki ilgiyi göremedi. Oyuncalara çoğunluğuna göre bundaki en büyük etmenlerden biri, The Division 2’ye devam etmemizi sağlayacak sağlam bir oyun sonu modunun olmamasıydı. Ancak bu durum yakında değişecekmiş gibi görünüyor. Zira oyunun geliştiricisi Massive, The Division 2’ye Summit adlı bir mod eklemeye karar verdi.

İzleyenlerin hatırlayacağı The Raid adlı filmdekine benzer bir konseptte ancak 100 katlı bir gökdelende geçecek modda, binanın her katındaki düşmanları temizlerken 10 katta bir karşımıza çıkacak bölüm sonu canavarıyla da mücadele etmemiz gerekecek. 10 ve katları ise aynı zamanda oyun için bir kontrol noktası görevi görecek. Böylece oyunun 20. kata kadar olan bir yerinde ölürsek, göreve baştan başlamak zorunda kalmayacağız.

Bu haliyle Summit modu, ilk oyunda tecrübe ettiğimiz Underground moduna benziyor. Daha derli toplu bir oynanış vadedeceği söylenen modda da oyun dünyası rastgele biçimde oluşturulacak. İleri bir tarihte Warlords of New York genişleme paketi sahiplerinin erişimine açılacak. The Summit modu ücretsiz olacak.

