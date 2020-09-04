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    The Division 2, ilk oyun sonu moduna nihayet yakında kavuşuyor

    The Division 2'nin en büyük eksikliklerinden biri yakında gideriliyor. Oyunun geliştiricisi Massive, The Summit adı verilen bir oyun sonu modunu The Division 2'ye eklemeye karar verdi.
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    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    The Division 2, ilk oyun sonu moduna nihayet yakında kavuşuyor
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    Ubisoft’un looter shooter türünde yer alan ve 2016 yılında piyasaya çıkan Tom Clancy's The Division’ın devamı niteliğindeki Tom Clancy's The Division 2, ilk oyundaki ilgiyi göremedi. Oyuncalara çoğunluğuna göre bundaki en büyük etmenlerden biri, The Division 2’ye devam etmemizi sağlayacak sağlam bir oyun sonu modunun olmamasıydı. Ancak bu durum yakında değişecekmiş gibi görünüyor. Zira oyunun geliştiricisi Massive, The Division 2’ye Summit adlı bir mod eklemeye karar verdi.

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    The Division 2, ilk oyun sonu moduna nihayet yakında kavuşuyor

    İzleyenlerin hatırlayacağı The Raid adlı filmdekine benzer bir konseptte ancak 100 katlı bir gökdelende geçecek modda, binanın her katındaki düşmanları temizlerken 10 katta bir karşımıza çıkacak bölüm sonu canavarıyla da mücadele etmemiz gerekecek. 10 ve katları ise aynı zamanda oyun için bir kontrol noktası görevi görecek. Böylece oyunun 20. kata kadar olan bir yerinde ölürsek, göreve baştan başlamak zorunda kalmayacağız.

    The Division 2, ilk oyun sonu moduna nihayet yakında kavuşuyor
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    Bu haliyle Summit modu, ilk oyunda tecrübe ettiğimiz Underground moduna benziyor. Daha derli toplu bir oynanış vadedeceği söylenen modda da oyun dünyası rastgele biçimde oluşturulacak. İleri bir tarihte Warlords of New York genişleme paketi sahiplerinin erişimine açılacak. The Summit modu ücretsiz olacak.



    https://www.eurogamer.net/articles/2020-09-03-the-division-2-adding-100-floor-tower-block Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Gunpower-storm (İbrahim Demir) 1 hf.
    Her sonuncu levele bir hunter ile bir factionun ağır bossunu getirecekler. Çok şey beklememek gerek.
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    takami59 (takami ) 1 hf.
    Ya millet en başından beri söyleniyor. Oyuncuları dinleyen yok. Gözümüzün önünde eriyip gidiyor oyun. O kadar çok potansiyeli var ki, al bu oyunu çöp et deseler bu kadar olmazdı yani... Ama ubi yaptı. İlk oyuna 800 saate yakın harcadım, şu oyun 200 saati bile görmedi. Neyse sakinim...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Gunpower-storm (İbrahim Demir) 1 hf. takami59
    Oyunda hiç legendary mod oynadınız mı? Bir kere bile açmaya üşendim ben. İlk oyunda hep legendary mod oynardım oysaki.Bu modda son 3 kat legendary modda olacak.
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 hf.
    29. katta öl ve 20. kata geri dön. tabi bizde tam bunu istiyorduk zaten. sonra insanlar oyundan neden sıkılıp girmiyorlar?
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf.
    Eh fena değil
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