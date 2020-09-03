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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Haritalar, trafik sıkışıklıklarını daha oluşmadan tahmin edebilecek hale geliyor

    Google, DeepMind ile kurduğu ortaklık neticesinde Haritalar uygulamasına, trafik sıkışıklıklarını daha başlamadan tahmin etme özelliği kazandıracak.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Google Haritalar, trafik sıkışıklıklarını daha oluşmadan tahmin edebilecek hale geliyor
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    Google Haritalar, yaklaşık 200 ülke ve bölgede yol tarifi hizmeti veriyor. Ulaşılmak istenen destinasyona kalan süreyi de çoğunlukla doğru biçimde tahmin eden uygulama, Google verilerine göre bu alanda %97’lik bir başarı oranına sahip. Ancak söz konusu veriler anlaşılan Google için yeterli değil ki şirket, daha iyi süre tahmini için makine öğrenmesi yöntemine başvurmaya karar verdi.

    İlginizi Çekebilir Avatar COVID-19 verilerini yakında Google Haritalar'da görüntüleyebileceksiniz

    Ayrıca Bkz. "UNICEF raporu: "Öğrencilerin üçte biri uzaktan eğitim imkanına sahip değil""

    Alphabet AI araştırma laboratuvarı bünyesinde görev yapan İngiltere merkezli DeepMind ile anlaşan Google, Haritalar uygulamasının trafik sıkışıklıklarını daha meydana gelmeden tahmin etmesini sağlayacak. Berlin, Jakarta, São Paulo, Sydney, Tokyo ve Washington D.C. gibi şehirlerdeki varış süresi tahminlerinde %50’ye varan iyileşmeler elde eden Haritalar uygulaması, artık trafik durumuyla ilgili de önceden tahminlerde bulunabiliyor.

    Google Haritalar, trafik sıkışıklıklarını daha oluşmadan tahmin edebilecek hale geliyor

    Bundan önce geçmiş trafik bilgileri ile anlık bilgileri harmanlayarak bir tahmin yapan Google Haritalar, DeepMind’ın devreye girmesiyle grafiksel bir sinir ağına kavuşmuş. İçinde bulunulan yıldaki trafik verileri, yol durumu, hız sınırı, kazalar ve kapalı yollarla ilgili detayları harmanlayan DeepMind yapay zekâsı böylece trafik sıkışıklıkları ile ilgili önceden tahmin yapabilecek hale gelmiş.

    Google, oldukça karmaşık bir süreç olan trafik ve güzergâh tahmini işlemi için sürekli yenilikler peşinde koştuğunun altını çizerken, Kovid-19 pandemisi yüzünden dünya çapında %50 oranında azalan trafik yoğunluğu gibi beklenmedik olaylara da hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ediyor.   



    https://www.engadget.com/google-maps-deep-mind-ai-accuracy-140005698.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fx_57,5 (semih ehli) 1 hf.
    önce normal trafiği ulaşım zamanını doğru tahmin etsinde yeter.
    1 Yanıt Yanıtla
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    gun (Gün Oksay) 3 gün Fx_57,5
    Normal olarak tahmin ediyor benim açımdan an azından.



    Bir anda sıkışan trafiği ön göremiyor onu çözdüklerde gerçekten müthiş olacaktır.
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 hf.
    kalp damar bile akış yoğunluğuna göre basınçla damarları şekillendiriyor !

    biz ise her yeri 2 şerit olacak şekilde yapılandırıyoruz !

    haliyle kangren kaçınılmaz olacaktır.
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    CoreXXX (fatih tat) 1 hf.
    İstanbul'da kafayı yer program 😁
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    sadrag 1 hf. (düzenlendi)
    Bir yerde trafik sıkışıklığı olacağını söyleyince, olabilecek sıkışıklığı engellemiş olmaz mı acaba?
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    msavul4434 (Mustafa Savul) 1 hf.
    Bunlar hep fazla düşünmekten oluyor :D
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    renega (Ömer C. IŞIK) 1 hf.
    insanların bilgilerini izinsiz kullanarak. gerçi yasal sözleşmeleri zorla onaylatıyorlar telefonu kullanamayız kabul etmezsek
    1 Yanıt Yanıtla
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    Rachsuchtig 1 hf. renega
    Anlaşmalar böyle yürür zaten. Bankaya git kredi cekcem de ama anlaşmaları imzalamam. Olur mu sence?
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