Google Haritalar, trafik sıkışıklıklarını daha oluşmadan tahmin edebilecek hale geliyor

Tam Boyutta Gör

Google Haritalar, yaklaşık 200 ülke ve bölgede yol tarifi hizmeti veriyor. Ulaşılmak istenen destinasyona kalan süreyi de çoğunlukla doğru biçimde tahmin eden uygulama, Google verilerine göre bu alanda %97’lik bir başarı oranına sahip. Ancak söz konusu veriler anlaşılan Google için yeterli değil ki şirket, daha iyi süre tahmini için makine öğrenmesi yöntemine başvurmaya karar verdi.

İlginizi Çekebilir

COVID-19 verilerini yakında Google Haritalar'da görüntüleyebileceksiniz

Ayrıca Bkz. "UNICEF raporu: "Öğrencilerin üçte biri uzaktan eğitim imkanına sahip değil""

Alphabet AI araştırma laboratuvarı bünyesinde görev yapan İngiltere merkezli DeepMind ile anlaşan Google, Haritalar uygulamasının trafik sıkışıklıklarını daha meydana gelmeden tahmin etmesini sağlayacak. Berlin, Jakarta, São Paulo, Sydney, Tokyo ve Washington D.C. gibi şehirlerdeki varış süresi tahminlerinde %50’ye varan iyileşmeler elde eden Haritalar uygulaması, artık trafik durumuyla ilgili de önceden tahminlerde bulunabiliyor.

Bundan önce geçmiş trafik bilgileri ile anlık bilgileri harmanlayarak bir tahmin yapan Google Haritalar, DeepMind’ın devreye girmesiyle grafiksel bir sinir ağına kavuşmuş. İçinde bulunulan yıldaki trafik verileri, yol durumu, hız sınırı, kazalar ve kapalı yollarla ilgili detayları harmanlayan DeepMind yapay zekâsı böylece trafik sıkışıklıkları ile ilgili önceden tahmin yapabilecek hale gelmiş.

Google, oldukça karmaşık bir süreç olan trafik ve güzergâh tahmini işlemi için sürekli yenilikler peşinde koştuğunun altını çizerken, Kovid-19 pandemisi yüzünden dünya çapında %50 oranında azalan trafik yoğunluğu gibi beklenmedik olaylara da hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ediyor.

https://www.engadget.com/google-maps-deep-mind-ai-accuracy-140005698.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.