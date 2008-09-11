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Thermaltake'den ekran kartları için pasif soğutucu; Fanless 330

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
18,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde SpinnQ isimli, sarmal tasarıma sahip yeni işlemci soğutucusu duyuran Thermaltake, ekran kartları için hazırladığı yeni soğutucusu için yeni bir video-tanıtım yayınladı. Fanless 330 olarak isimlendirilen yeni soğutucu adından da (Fanless-Fansız) anlaşılacağı üzere pasif tasarıma sahip yani özellikle sessizlik arzulayan kullanıcıları hedef alıyor. Çift katmanlı tasarıma sahip olan ve bakır tabanlı 3 adet ısı aktarım borusu ile desteklenen soğutucu ile yüksek performanslı ekran kartlarının 0dbA'lık gürültü oranı ile yani sessiz olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Detaylı özellikleri ve kullanıma sunulacağı tarih henüz açıklanmayan Thermaltake Fanless 330'un yurt dışında 45$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulacağı bildiriliyor. Video-tanıtım için; http://tw.youtube.com/watch?v=DQX_oLx9FMI
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ToffieBoi 11 yıl
Sonunda ThermalRight disinda guzel bi pasif ekran karti sogutucusu geldi.
Sekil cok guzel.
Fiyat da pahali degil..
Daha ne olsun
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max975 11 yıl
thermaltake soğutucularda alimünyum daha çok tutuyor
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