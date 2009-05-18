Thermaltake'den mid-tower segmenti için yeni kasa; Element T

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Komponent üretiminde sektörün lider isimlerinden Thermaltake, Element serisi kasa ailesinin ikinci modelini tanıttı. Mid-tower segmenti için hazırlanan Element T isimli yeni kasa, 480 x 210 x 525 mm boyutlarında ve 6.95Kg ağırlığında. Tasarım özellikleri itibariyle 3 adet harici 5.25" sürücüye ev sahipliği yapabilen Element T, dahili donanımlar içinse alet bağımsız kuruluma olanak tanıyabiliyor. Fare ve klavye için güvenlik kilidine de sahip yeni kasanın üst kısmına ise iki ses ve iki de USB konnektörü yerleştirilmiş.

Thermaltake Element T'nin soğutulmasından ise arka kısmına konumlandırılan 120mm'lik Turbo Fan (1400 devir/dakika) ve üst kısma yerleştirilen 200mm'lik (800 devir/dakika) fanlar sorumlu. İki fana ek olarak dileyen kullanıcılar biri yan panele (120/130mm) diğer ise ön kısma (120/140/200mm) olmak üzere kasa içi soğutmaya ekstra iki fan takviyesi daha yapabilecekler. Thermaltake tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Element T'nin fiyatı hakkındaysa henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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