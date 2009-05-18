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Thermaltake'den mid-tower segmenti için yeni kasa; Element T

10 yıl
9,7b
1
13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den mid-tower segmenti için yeni kasa; Element T
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Komponent üretiminde sektörün lider isimlerinden Thermaltake, Element serisi kasa ailesinin ikinci modelini tanıttı. Mid-tower segmenti için hazırlanan Element T isimli yeni kasa, 480 x 210 x 525 mm boyutlarında ve 6.95Kg ağırlığında. Tasarım özellikleri itibariyle 3 adet harici 5.25" sürücüye ev sahipliği yapabilen Element T, dahili donanımlar içinse alet bağımsız kuruluma olanak tanıyabiliyor. Fare ve klavye için güvenlik kilidine de sahip yeni kasanın üst kısmına ise iki ses ve iki de USB konnektörü yerleştirilmiş.

Thermaltake Element T'nin soğutulmasından ise arka kısmına konumlandırılan 120mm'lik Turbo Fan (1400 devir/dakika) ve üst kısma yerleştirilen 200mm'lik (800 devir/dakika) fanlar sorumlu. İki fana ek olarak dileyen kullanıcılar biri yan panele (120/130mm) diğer ise ön kısma (120/140/200mm) olmak üzere kasa içi soğutmaya ekstra iki fan takviyesi daha yapabilecekler. Thermaltake tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Element T'nin fiyatı hakkındaysa henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Thermaltake'den mid-tower segmenti için yeni kasa; Element T
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Thermaltake'den mid-tower segmenti için yeni kasa; Element T
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StreamRolleR 10 yıl
her zaman psu aşşğıda olması iyidir acemiler üstü sever neden kablo sıkıntısı yok ama aşşağıda olması gayet iyi ısı bakımından nesse.. kasa gayet güzelde 13cm fan varmı :S
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sertacaygun 10 yıl
Ön panel giriş yerleri çok iyi yerde. Ama güç kaynağı kısa kablolular için sorun olabilir.
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Eşref_37 10 yıl
Güzel kasa.
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husNUKE 10 yıl
mantıklı bir tasarım olmuş, ön kısmı guzel duruyor abartılı değil, psu altta olması çok iyi , uste de guzel ve ses bir fan koydularsa bu kasa çok iş gorur
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cengiz_vga 10 yıl
hiç sevmıyorum psu su asagıda olan kasaları.ama sıyah yakışıyor kasaya renk olarak
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Thermaltake'nin kasaları fena sayılmaz.

Hoş görünümü var.
Haber için teşekkürler
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S_A_S 10 yıl
Thermaltake' in kasalarını pek sevmezdim ama bu kasa çok hoş ve kullanışlı olmuş.
Soğutmasıda fena değil dar alanda performans arayanlar için.
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