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Thermaltake'den yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu; Xaser S1000

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu; Xaser S1000
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Özellikle son birkaç yılda ulaşılan yüksek satış rakamlarıyla masaüstü bilgisayarları geride bırakmayı başaran dizüstü bilgisayarlar, komponent üreticilerinin de yeni ilgi alanı. Soğutucu, kasa ve güç kaynaklarıyla tanınan Thermaltake bir ay içerisinde 3. yeni dizüstü bigisayar soğutucusunu da duyurarak bu yöndeki eğilimini gözler önüne seriyor. Firmanın Xaser S1000 kod adlı yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu kaslı görünümüyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Siyah renkli Alüminyum kasaya sahip olan yeni soğutucu üzerinde iki adet 70mm'lik ayarlanabilir fan kullanılmış. Mavi LED'li fanların 1200 devir/dakika hızında çalıştıkları ve 18dbA'lık gürültü yarattıkları ifade ediliyor. 320 x 100 x 30 mm boyutlarında ve 390 gram ağırlığında olan soğutucunun 12-15-inç boyutlarındaki dizüstü bilgisayarlar ile kullanılabileceği belirtiliyor.

USB üzerinden güç alan Thermaltake Xaser S1000'in önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Thermaltake'den yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu; Xaser S1000
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fright 10 yıl
Ben zalman NC1000 kullanıyorum, çok verimli ve de sessiz. Fiyat olarak ben zamanında 75 ytl ye almıştım tabi şimdi dolar malum.Saatlerce oyun oynuyorum ve laptopu gayet ii soğutuyor... Tavsiyem bu olur... mavibilgisayar.com/...
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visceroid 10 yıl
Çok şık, hele bir çıksın ben de alabilirim...
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max975 10 yıl
çok şık birşey
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Faivelley 10 yıl
Tasarımı güzelmiş.Fiyatıda güzel olursa bir tane alırım
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kantırcı_1 10 yıl
laptopta oyun oynayan herkesin kesinlikle edinmesi gereken laptop soğutucusu ..
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