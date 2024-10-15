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    Windows 10, PC donanımı hakkında daha detaylı bilgi verecek

    Microsoft, popüler işletim sistemi Windows 10'a bir yıl içinde desteği kesecek ancak güncellemelerle yeni özellikler sunmaya devam edecek gibi. Son Windows 10 betası yeni Hakkında sayfası getiriyor.
    windows 10 yeni hakkında sayfası pc özellikleri Tam Boyutta Gör
    Windows 10 desteği 1 yıl sonra kesilecek ancak bu durum Microsoft'un işletim sistemine yeni özellikler eklemesini engellemiyor gibi görünüyor. Windows 10, yeni güncellemeyle Hakkında bölümünde PC teknik özelliklerine ilişkin daha detaylı bilgi verecek ve faydalı ipuçları sunacak.

    Windows 10 Hakkında sayfası yenileniyor

    windows 10 sürüm 19045.5070 KB5045594 ayarlar Tam Boyutta Gör
    Yeni yayınlanan Windows 10 beta sürümünde (19045.5070 / KB5045594) Hakkında sayfasının ekran kartı modeli, video belleği miktarı, depolama alanı ve sürücü modeli gibi detaylı bilgiler sunduğu görülüyor. Ayrıca kullanıcıların bilgisayarları hakkında daha fazla bilgi edinebilecekleri küçük bir SSS bölümü dikkat çekiyor. Burada RAM miktarının performansı nasıl etkilediği, en son Windows sürümünün ne olduğu gibi yeni Windows PC kullanıcıları için faydalı bilgiler veriliyor.

    Microsoft, Windows 10'a desteği kesiyor

    StatCounter'ın son verileri, Windows 10'un %62.7 pazar payıyla popülerliliğini sürdürdüğünü, Windows 11'in ise çıkışından üç yıl sonra yalnızca %33 oranında benimsendiğini gösteriyor. Bu arada, Windows 7'nin sadık bir takipçi kitlesi var; kullanıcıların %2.8’i eski işletim sistemini kullanmaya devam ediyor.

    Microsoft, Windows 10 desteğini tam bir yıl içinde sonlandıracak. Bu, artık güvenlik güncelleştirmeleri, teknik destek veya hata düzeltmeleri sunulmayacağı anlamına geliyor. Bu tarihten sonra Windows 10 kullanmaya devam eden kullanıcılar, sistem artık yamalanmayacağı için güvenlik açıklarına daha fazla maruz kalma riskiyle karşı karşıya kalacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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