Tam Boyutta Gör Windows 10 desteği 1 yıl sonra kesilecek ancak bu durum Microsoft'un işletim sistemine yeni özellikler eklemesini engellemiyor gibi görünüyor. Windows 10, yeni güncellemeyle Hakkında bölümünde PC teknik özelliklerine ilişkin daha detaylı bilgi verecek ve faydalı ipuçları sunacak.

Windows 10 Hakkında sayfası yenileniyor

Tam Boyutta Gör Yeni yayınlanan Windows 10 beta sürümünde (19045.5070 / KB5045594) Hakkında sayfasının ekran kartı modeli, video belleği miktarı, depolama alanı ve sürücü modeli gibi detaylı bilgiler sunduğu görülüyor. Ayrıca kullanıcıların bilgisayarları hakkında daha fazla bilgi edinebilecekleri küçük bir SSS bölümü dikkat çekiyor. Burada RAM miktarının performansı nasıl etkilediği, en son Windows sürümünün ne olduğu gibi yeni Windows PC kullanıcıları için faydalı bilgiler veriliyor.

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StatCounter'ın son verileri, Windows 10'un %62.7 pazar payıyla popülerliliğini sürdürdüğünü, Windows 11'in ise çıkışından üç yıl sonra yalnızca %33 oranında benimsendiğini gösteriyor. Bu arada, Windows 7'nin sadık bir takipçi kitlesi var; kullanıcıların %2.8’i eski işletim sistemini kullanmaya devam ediyor.

Microsoft, Windows 10 desteğini tam bir yıl içinde sonlandıracak. Bu, artık güvenlik güncelleştirmeleri, teknik destek veya hata düzeltmeleri sunulmayacağı anlamına geliyor. Bu tarihten sonra Windows 10 kullanmaya devam eden kullanıcılar, sistem artık yamalanmayacağı için güvenlik açıklarına daha fazla maruz kalma riskiyle karşı karşıya kalacak.

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Windows 10, PC donanımı hakkında daha detaylı bilgi verecek