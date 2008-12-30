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Thermaltake'den yeni işlemci soğutucusu; TMG IA1

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,5b
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den yeni işlemci soğutucusu; TMG IA1
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Komponent üreticisi Thermaltake ürün gamına yeni bir işlemci soğutucusu daha ekliyor. Firmanın TMG IA1 kod adlı yeni işlemci soğutucusu AMD'nin Soket AM2, Intel'in ise LGA775 formundaki soğutucuları ile kullanılabiliyor.

140 x 97.37 x 160 mm boyutlarında ve 648 gram ağırlığındaki soğutucu, Bakır tabanlı 4 adet ısı aktarım borusuna ve yine bakır tabanlı işlemci temas noktasına sahip. 51 adet Alüminyum yaprak ile donatılan soğutucu 1300-2100 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm'lik Mavi LED'li fan ile desteklenmiş.

6 yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı belirtilen yeni soğutucunun fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Thermaltake'den yeni işlemci soğutucusu; TMG IA1
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Thermaltake'den yeni işlemci soğutucusu; TMG IA1
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Thermaltake'den yeni işlemci soğutucusu; TMG IA1
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ugacomtr 10 yıl
zerotherm nirvanamın aynısı. hemde tıpkının aynısı :)
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einhander 10 yıl
nırvanaya benzıyor yada benzemıyor fıyatı ve performansı onemlı gerısını kım umursar
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StreamRolleR 10 yıl
fanı biraz dandik geldi ve 2100 rpm dönen bir fan in db sini düşünemiyorum
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razorc 10 yıl
bence zerotherm nirvana ya benziyor...( soğutucu yüzeyi biraz kötü gibi geldi ama belli olmaz hele bi piyasaya çıksın )
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By_Crosshair 10 yıl
Hayırlı olsun Canavara benziyor
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yenerbalcı 10 yıl

soğutucu iyi değil piyasada buna benzer çok soğutucu var hatta çift fanlı olanıda var
sonuç : kötü soğutma
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cengizhan72 10 yıl
Fena bir soğurucu fakat ebatları bana biraz büyük geldi.İyi işler yapacağa benziyor.
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