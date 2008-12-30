Thermaltake'den yeni işlemci soğutucusu; TMG IA1

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Komponent üreticisi Thermaltake ürün gamına yeni bir işlemci soğutucusu daha ekliyor. Firmanın TMG IA1 kod adlı yeni işlemci soğutucusu AMD'nin Soket AM2, Intel'in ise LGA775 formundaki soğutucuları ile kullanılabiliyor.

140 x 97.37 x 160 mm boyutlarında ve 648 gram ağırlığındaki soğutucu, Bakır tabanlı 4 adet ısı aktarım borusuna ve yine bakır tabanlı işlemci temas noktasına sahip. 51 adet Alüminyum yaprak ile donatılan soğutucu 1300-2100 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm'lik Mavi LED'li fan ile desteklenmiş.

6 yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı belirtilen yeni soğutucunun fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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