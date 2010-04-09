Thermaltake'in yen kasa modeli Armor A90 fiyatlandı

Thermaltake ilk defa CeBIT 2010 fuarında gösterdiği Armor A90 isimli mid-tower kasa modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Oyuncular için hazırlanan yeni kasa, tasarımındaki keskin çizgilerle dikkat çekici bir görünüm sergiliyor. 502 x 210 x 515 mm boyutlarında ve 8.2 Kg ağırlığında olan tamamı Siyah renkli Armor A90, üç adet 5.25-inç sürücü yuvasına sahip. Giriş-Çıkış bölmesinde USB, eSATA ve ses portlarına sahip olan kasada, pencereli yan panel kullanıldığını görüyoruz. Ön kısmında 1000 devir/dakika hızında çalışan, Mavi LED'li 120mm, üst kısmında 800 devir/dakika hızında çalışan Mavi LED'li 200mm ve arka kısmında 1000 devir/dakika hızında çalışan 120mm olmak üzere toplamda üç adet fanla gelen Armor A90, alet bağımsız komponent kurulumuna da olanak tanıyor.

Thermaltake tarafından üç yıllık garanti ile bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen Armor A90'nın etiket fiyatı ise 100 dolar olacak.