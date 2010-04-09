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Thermaltake'in yen kasa modeli Armor A90 fiyatlandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
20,7b
1
19
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake ilk defa CeBIT 2010 fuarında gösterdiği Armor A90 isimli mid-tower kasa modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Oyuncular için hazırlanan yeni kasa, tasarımındaki keskin çizgilerle dikkat çekici bir görünüm sergiliyor.  502 x 210 x 515 mm boyutlarında ve 8.2 Kg ağırlığında olan tamamı Siyah renkli Armor A90, üç adet 5.25-inç sürücü yuvasına sahip. Giriş-Çıkış bölmesinde USB, eSATA ve ses portlarına sahip olan kasada, pencereli yan panel kullanıldığını görüyoruz. Ön kısmında 1000 devir/dakika hızında çalışan, Mavi LED'li 120mm, üst kısmında 800 devir/dakika hızında çalışan Mavi LED'li 200mm ve arka kısmında 1000 devir/dakika hızında çalışan 120mm olmak üzere toplamda üç adet fanla gelen Armor A90, alet bağımsız komponent kurulumuna da olanak tanıyor.
Thermaltake tarafından üç yıllık garanti ile bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen Armor A90'nın etiket fiyatı ise 100 dolar olacak. 

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MxFxOx 9 yıl
sabit diskler dik yerleşim sahip değil büyük sorun oluyor hardisk değiştirinken basit bir kasaya benziyor
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born2bemad 8 yıl
nerde eski armorun tipi nerde bunun tipi...olmamış bence.
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ugacomtr 9 yıl
benim armora birader gelmiş :) hoş gelmiş. komple siyah olmasina bayildim.
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Batuist 9 yıl
Uygun fiyatlı güzel bir kasa.. böyle kasaları uygun fiyata görmek güzel doğrusu...
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KiLLeR© 9 yıl
Bari buna armor demeselerdi. Gerçek armora hakaret gibi oldu.
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LaFleur- 9 yıl
100$ thermaltake kasada psu ne gezer
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tiyatora 9 yıl
İşte estetik böyle görece bir kavram. İşlevselliğini bilmem ama tasarımı bana göre on numara olmuş. Üstteki ve öndeki fanlar toz yüzünden kullanımda görüntüyü bozabilir yada istenmeyen yerlerden üstünüze hava gelmesine sebep olabilir ama dediğim gibi kasanın çizgileri harika olmuş. Kasanın üstüne Usb ve eSata koymaları iyi düşünülmüş, zira öndekileri kullanmak bazen büyük sıkıntı oluyor.

Alttaki resimde sadece psu değil ana kart ve işlemci fanıda görüyorum ben.
Üstteki resme dikkatli bakarsan psu yenin boş olduğunu görebilirsin.
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Melih Vayvalak 9 yıl
Tamamen sşyaha boyanmış şekilde gelmesi güzel, eminim ki iyi bir soğutma performansı da olur, ancak görünüşü hiç de estetik değil beğenmedim
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baysan240 9 yıl
görüntüde psu görünüyor ama psu hakkında bilgi yok ?
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Ehlika 9 yıl

baysan240

görüntüde psu görünüyor ama psu hakkında bilgi yok ?

İçinde sistem gözüküyor ama sistem hakkındada bilgi yok
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DavutGENC 9 yıl
ben sipariş girince 100 $ cektiler yuh be
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Father Torque 9 yıl
Performansını bilemem ama gördüğüm en çirkin tasarımlardan birine sahip.
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ONE2Z 9 yıl
hakikaten tam bir f/p kasası olacağa benziyor kalitesi zaten tartışılmaz
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F.@.T.İ.H 9 yıl
guzel bir kasaya benziyor fiyatı uygun tutulursa tercih edilir..
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