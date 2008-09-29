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Thermaltake'in yeni işlemci soğutucusu VXA1 kullanıma sunuldu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
7,4b
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8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üretiminde söz sahibi isimlerden biri olan Thermaltake, işlemciler için hazırladığı yeni soğutucusunu duyurdu. İlk detayları bir süre önce beliren firmann VXA1 kod adlı yeni soğutucusu özellikle tasarımıyla öne çıkmayı başarıyor.

Thermaltake'in yeni işlemci soğutucusu VXA1 kullanıma sunuldu
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Ortasına 110mm'lik fanın konumlandırıldığı çift bölmeli Alüminyum yapraklardan oluşan yeni Thermaltake VXA1 Intel'in LGA775, AMD'nin ise soket AM2/754/939 formundaki işlemcileriyle birlikte kullanılabiliyor.

İşlemci soğutucusunun fanı 1300 ile 2000rpm hızlarında çalışmakta ve çalışma hızına göre 16dbA ile 24bdA arasında gürültü yaratmakta. Ayrıca Thermaltake tarafından tercih edilen fanın LED destekli olduğunu da belirtelim.

Thermaltake'in yeni işlemci soğutucusu VXA1 kullanıma sunuldu
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Yurt dışında satışına başlanan fanın fiyatı 45-50$ seviyesinde.


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MavidevEx 11 yıl
Tipsiz bir soğutucu. Ayrıca fanın önündeki yapraklardan geçen hava ses yapar ses[>:]
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ToffieBoi 11 yıl
V1 modelinin krom kaplı hali olmuş
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VMTX 11 yıl
farklı bir tasarım olmuş
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max975 11 yıl
desteğin 775 olması ilginç bu ülkemize gelene kadar nehalem gelir
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