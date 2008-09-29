Thermaltake'in yeni işlemci soğutucusu VXA1 kullanıma sunuldu

Komponent üretiminde söz sahibi isimlerden biri olan Thermaltake, işlemciler için hazırladığı yeni soğutucusunu duyurdu. İlk detayları bir süre önce beliren firmann VXA1 kod adlı yeni soğutucusu özellikle tasarımıyla öne çıkmayı başarıyor.

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Ortasına 110mm'lik fanın konumlandırıldığı çift bölmeli Alüminyum yapraklardan oluşan yeni Thermaltake VXA1 Intel'in LGA775, AMD'nin ise soket AM2/754/939 formundaki işlemcileriyle birlikte kullanılabiliyor.

İşlemci soğutucusunun fanı 1300 ile 2000rpm hızlarında çalışmakta ve çalışma hızına göre 16dbA ile 24bdA arasında gürültü yaratmakta. Ayrıca Thermaltake tarafından tercih edilen fanın LED destekli olduğunu da belirtelim.

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Yurt dışında satışına başlanan fanın fiyatı 45-50$ seviyesinde.