Thermaltake'in yeni kasa fanı detaylandı; Pure Silence ISGC 80mm

Yüksek performanslı soğutma çözümleriyle tanınan Thermaltake, Pure Silence ISGC serisi yeni kasa fanının detaylarını açıkladı. Firmanın 80mm çapındaki yeni kasa fanı, geliştirilmiş yaprak tasarımı sayesinde %15 daha fazla hava üflüyor ve %3 daha sessiz çalışıyor. 800-1600 devir/dakika hızlarında çalışan yeni fan, 18.2 dbA gürültü seviyesine ve 24.4CFM hava üfleme performansına sahip.

50.000 saatlik kullanım ömrü sunan Pure Silence ISGC serisi 80mm'lik yeni kasa fanının Eylül ayı içerisinde 12$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden satışa sunulması bekleniyor.