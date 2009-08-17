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Thermaltake'in yeni kasa fanı detaylandı; Pure Silence ISGC 80mm

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı soğutma çözümleriyle tanınan Thermaltake, Pure Silence ISGC serisi yeni kasa fanının detaylarını açıkladı. Firmanın 80mm çapındaki yeni kasa fanı, geliştirilmiş yaprak tasarımı sayesinde %15 daha fazla hava üflüyor ve %3 daha sessiz çalışıyor. 800-1600 devir/dakika hızlarında çalışan yeni fan, 18.2 dbA gürültü seviyesine ve 24.4CFM hava üfleme performansına sahip.

50.000 saatlik kullanım ömrü sunan Pure Silence ISGC serisi 80mm'lik yeni kasa fanının Eylül ayı içerisinde 12$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden satışa sunulması bekleniyor.


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razorc 10 yıl
arkadaşlar bu fanın 120mm lik olanı Hepsiburada'da satışa çıkmış bile! Üstelik yazdığı değerler doğruysa hem performanslı, hem de çok sessiz bir fan. Sizler ne düşünüyorsunuz??
hepsiburada.com/...
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omkkio 10 yıl
Bu ISGC serisinin ilk örnekleri Xbitlabs'daki testlere göre tam bir fiyaskoydu. (Şahsen denemediğim için bilemiyorum ama yapılan test son derece kapsamlıydı.) Umarım bu yeni seride işleri birz toparlamışlardır. Bu güne kadar thermaltake'in hep ucuz ürünlerini kullanma şansım oldu (Silentcat serisi kasa fanları ve eski bir kaç AMD soğutucusu) ama ne yazık ki hiç biri verilen parayı hak etmeyi başaramadılar. Pahalı ürünlere gösterilen özenin giriş seviyesinde de gösterilmesi gerekiyor.
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StreamRolleR 10 yıl
8cm liğe göre güzel değerler
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