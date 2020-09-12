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    Threadripper Pro 3995WX işlemcili Lenovo iş istasyonu servet değerinde

    64 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen yeni Ryzen Threadripper Pro serisi ilk kez Lenovo iş istasyonlarında kullanılıyor. Lenovo ThinkStation P620 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    9 sa.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Threadripper Pro 3995WX işlemcili Lenovo iş istasyonu servet değerinde

    AMD’nin ilk kez Pro serisine dahil ettiği ve böylece seriyi 64 çekirdeğe kadar ölçekleyebilme imkanını elde ettiği Ryzen Threadripper Pro işlemciler piyasaya çıkıyor. Sadece OEM üzerinden satılacak işlemcilerin ilk müşterisi Lenovo olmuştu ve Eylül ayında lansman bekleniyordu.

    Lenovo ThinkStation P620 özellikleri ve fiyatı

    Ryzen Threadripper Pro serisinde 4 işlemci yer alıyor ve 12, 16, 32, 64 şeklinde çekirdek sayıları sunuyor. 8 kanal DDR4 3200 bellek desteği, 128 adet PCIe 4.0 hattı, 2TB’a kadar bellek desteği ve 280W ısıl tasarım gücü özellikleri arasında.

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    Lenovo’nun hazırladığı ThinkStation P620 adındaki iddialı iş istasyonu ABD’li bir perakendecide boy gösterdi. 64 çekirdekli Ryzen Threadripper Pro 3995WX işlemcisini barındıran iş istasyonunda 128GB DDR4 RAM, 1TB SSD gibi detaylar yer alıyor. Nvidia Quadro RTX ekran kartlarına sahip olacağı daha önce açıklanmışıt.

    İş istasyonu sınıfında fark yaratması beklenen Threadripper Pro haliyle fiyatıyla da fark yaratıyor. Pro olmayan versiyonun zaten 3990$ olduğu piyasada bu iş istasyonu için 18000$ fiyat etiketi mevcut. Satış için üreticiye doğrudan sipariş vermek gerekiyor.

    Lenovo başka hangi iş istasyonları geliştirdiğini açıklamadı ancak bu ürün amiral gemisi durumunda. Diğer işlemcileri barındıran farklı konfigürasyonların biraz daha düşük fiyata bulunabileceğini düşünüyoruz.



    https://www.guru3d.com/news-story/thinkstation-with-amd-threadripper-pro-3995wx-gets-listed-for-18000-usd.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 7 sa. en beğenilen
    Apple in mac pro ları ile karşılaştırınca fiyat performansı 3-4 kat daha iyi
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX (fatih tat) 28 dk.
    Applenin mac prolarına biraz ek yap 30 bin dolar oluyor. Bu ucuz olmuş😁
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    eAkman (hic yok) 1 sa.
    Bos bos zirvalayanlar olmus, 18k$ is yapan bir makine icin servet falan degil. Bunu al da evinde oyun oyna diye yapmiyorlar. Kompleks yapmaya gerek yok.
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    artenis (mehmet n.) 6 sa.
    18.000TL bu makinenin fiyatı fakat muz cumhuriyetleri için pahalı, bu ayrıntıyı atlamayın. 18.000 TL tam 25 aylık asgari ücret yapar memleketinde. Hesabın gerisini siz yapın...
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    mehmet_clk (mehmet çelik) 3 sa. artenis
    Bu nasıl bir kıyaslamadır ya, bırakın artık böyle boş yorum yapmayı, ürünün hitap kitlesi aldığı sistemi 4-5 yıl tepe tepe kullanıp atacak sınırlı sayıda firma sizin gibi son kullanıcı değil. bu haber sizi ilgilendirmiyor ki haber işte okuyup geç çok mu zor.
    lüks ile ihtiyacı birbirine karıştırmak hadi neyse de memleketi mesnetsiz şeyler yazarak yermeye çalışmanın manası nedir.
    Çok istiyorsanız muz olmayan diğer meyve cumhuriyetleri sizi bekliyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    codered1983 (mehmet sümer) 6 sa. (düzenlendi)
    Bunun kırbacıda marka olmak zorunda.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 7 sa. en beğenilen
    Apple in mac pro ları ile karşılaştırınca fiyat performansı 3-4 kat daha iyi
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    mehmet_clk (mehmet çelik) 3 sa. Ahmet DOĞAN
    Haklısınız fakat MAC sistemlerin hitap kitlesi başka bu sistemlerin kitlesi başka. bu sistemi foto-video baskı görüntü işleme üzerine mac kullanan ticari müşteriler görmez bile değil almak.
    Bu bizim müşterilerimizin bir kısmının ARGE ofislerine hitap ediyor bu makina, misal ansys hesaplatma gibi yada yoğun render alan ofis çalışanları için düşünülebilir. sipariş ile gelir ve satış rakamları da çok azdır.
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    0ldskool (Old is Koool) 7 sa.
    Böyle bilgisayarlara ihtiyacı olanlara çerez parası bunlar. Kafaya takmamak lazım.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 8 sa.
    Bu işten para kazanlar için çerez parası oluyor bunlar.
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    Ussuz (mehmet ) 9 sa.
    Windowsu doğrudan ram üzerine kursalar bari. Her açılışta 5dk bekleriz ama fişek gibi pcmiz olur :d
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    mehmet_clk (mehmet çelik) 3 sa. Ussuz
    Bu sistemlerin açılış hızı çok yavaştır, açıldıktan sonra yeniden başlatılmadan çalışması istenir. yük altında-yoğun kullanımda fan sesi rahatsız edici olabiliyor.
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    eAkman (hic yok) 9 sa.
    18k$ mi servet?
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    TokerCraft (Efkan TOKER) 9 sa. eAkman
    134 0000 tl yapar, ülkeye gelişi falan 150.000 tl
    Evet bu bir servettir, dünyanın çok azına göre küçük bir servet, çok daha azına göre çerez parasıdır, gelir dağılımı adaletsizliği böyle birşeydir.
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    mehmet_clk (mehmet çelik) 3 sa. eAkman
    Arkadaşlar alıcı kitlesi çok sınırlı ve yağlı müşterilere hitap eden bir ürün için yazdığınızın farkındamısınız. bu sistemler 3-4 yılda bir değişir bazı yerlerde ölmeden yada ihtiyaç duyulmadan değişmez. bu sistemin kurulduğu yer zaten çatır çatır para kazanır. ansys kullanır hesaplatma yapar bir çok işten kurtarır. çalışma ömrü boyunca müşterisine en az 1e 1000 kazandırır ve çok az satış yapılan bir üründür.
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