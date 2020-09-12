Threadripper Pro 3995WX işlemcili Lenovo iş istasyonu servet değerinde

AMD’nin ilk kez Pro serisine dahil ettiği ve böylece seriyi 64 çekirdeğe kadar ölçekleyebilme imkanını elde ettiği Ryzen Threadripper Pro işlemciler piyasaya çıkıyor. Sadece OEM üzerinden satılacak işlemcilerin ilk müşterisi Lenovo olmuştu ve Eylül ayında lansman bekleniyordu.

Lenovo ThinkStation P620 özellikleri ve fiyatı

Ryzen Threadripper Pro serisinde 4 işlemci yer alıyor ve 12, 16, 32, 64 şeklinde çekirdek sayıları sunuyor. 8 kanal DDR4 3200 bellek desteği, 128 adet PCIe 4.0 hattı, 2TB’a kadar bellek desteği ve 280W ısıl tasarım gücü özellikleri arasında.

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Lenovo’nun hazırladığı ThinkStation P620 adındaki iddialı iş istasyonu ABD’li bir perakendecide boy gösterdi. 64 çekirdekli Ryzen Threadripper Pro 3995WX işlemcisini barındıran iş istasyonunda 128GB DDR4 RAM, 1TB SSD gibi detaylar yer alıyor. Nvidia Quadro RTX ekran kartlarına sahip olacağı daha önce açıklanmışıt.

İş istasyonu sınıfında fark yaratması beklenen Threadripper Pro haliyle fiyatıyla da fark yaratıyor. Pro olmayan versiyonun zaten 3990$ olduğu piyasada bu iş istasyonu için 18000$ fiyat etiketi mevcut. Satış için üreticiye doğrudan sipariş vermek gerekiyor.

Lenovo başka hangi iş istasyonları geliştirdiğini açıklamadı ancak bu ürün amiral gemisi durumunda. Diğer işlemcileri barındıran farklı konfigürasyonların biraz daha düşük fiyata bulunabileceğini düşünüyoruz.

https://www.guru3d.com/news-story/thinkstation-with-amd-threadripper-pro-3995wx-gets-listed-for-18000-usd.html

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